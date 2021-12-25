Сохраняем и преумножаем. Жилье на вторичном рынке для инвестиций

Жилье на рынке недвижимости может стать прекрасным активом для вложения средств. Самое главное — выбрать место, где квартира будет приносить хороший доход от сдачи в аренду.

Где выгодно купить жилье для развития бизнеса

Есть несколько направлений, где сдача квартиры в аренду принесет хорошую прибыль:

мегаполисы с большим сегментом рабочих мест;

районы, которые находятся недалеко от образовательных центров;

курортные регионы.

Любое из трех направлений имеет свои преимущества. Так, например, выбор вторички в Ялте даст возможность сдавать жилье в курортный сезон. После его завершения владельцы могут продолжить сдавать квартиру в аренду людям, которые приезжают в командировку, или тем туристам, которые любят бывать в Ялте в «несезон».