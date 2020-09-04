Сохранить подлинную историю: Ассамблея народов Евразии в Севастополе

Задача – сохранить подлинную историю о событиях Великой Отечественной войны. В пятницу состоялось расширенное заседание Президиума Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, под эгидой которой в городе прошёл ряд масштабных военно-патриотических мероприятий. Среди них, например, 16-й международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», а также Международный общественный форум «Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах».

АНДРЕЙ БЕЛЬЯНИНОВ, Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии: «Сейчас повестка у нас практически одна – это 75-лет великой Победы. Мы сейчас в Севастополе, не надо говорить, что этот город означает для каждого гражданина СССР и России. Нам здесь очень комфортно работается. Основная задача – конечно, чтобы это перешло в руки наших детей, и внуков, и тех, кто ещё не родился – память об этом».

Не так давно в Ассамблее было создано молодёжное крыло, которое также активно работает над различными проектами. Один из наиболее крупных – «Дети Евразии». Его задача – обеспечить информационно-культурный обмен между детьми России и других стран континента.

СВЕТЛАНА СМИРНОВА, первый заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии: «В качестве своей миссии мы определили формирование сознания человека 3-го тысячелетия. Очень важно говорить о том, какое молодое поколение мы с вами воспитываем. Мы понимаем, что молодёжь должна с ранних лет воспитываться в духе уважения к людям разных национальностей, в духе сотворчества и содружества».

В Севастополь члены Ассамблеи народов Евразии за 3 года своего существования приезжают не впервые. Отмечают, что, несмотря на какие-то санкции и другие неудобства, проекты, которые реализуются в городе, часто приобретают статус международных. Иностранные коллеги с уважением и интересом относятся к севастопольским и крымским специалистам в различных областях.