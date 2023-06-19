Описание приготовления:
Сок можно отжать при помощи соковыжималки, пропустить через мясорубку и отжать или сделать в соковарке. Хранить сок лучше всего в темном и прохладном месте.
Основной ингредиент: Овощи / Ревень
Блюдо: Напитки / Заготовки / Соки
Состав / Ингредиенты:
- Ревень свежий 1 Килограмм
- Сахар 300 Грамм
- Вода 1 Стакан
Количество порций 5
Калорийность
102 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сок из ревеня»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сока из ревеня.
Черешки ревеня вымойте и очистите от верхнего слоя.
Отожмите из ревеня сок любым удобным способом.
Жмых залейте водой, оставьте на три часа, затем отожмите.
Соедините отжатый сок, жидкость после отжатия жмыха и сахар. Все поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Варите несколько минут до полного растворения сахара.
Разлейте готовый сок по стерилизованным банкам, плотно прикройте прокипяченными железными крышками. Стерилизуйте сок в течение 10 минут, если банки на 500 миллилитров и 15 минут для литровых. Плотно закройте банки и укутайте до полного остывания.
Отличных вам заготовок!