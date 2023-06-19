Сок из ревеня

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Описание приготовления:

Сок можно отжать при помощи соковыжималки, пропустить через мясорубку и отжать или сделать в соковарке. Хранить сок лучше всего в темном и прохладном месте.

Основной ингредиент: Овощи / Ревень
Блюдо: Напитки / Заготовки / Соки

Состав / Ингредиенты:

  • Ревень свежий 1 Килограмм
  • Сахар 300 Грамм
  • Вода 1 Стакан

Количество порций 5

Калорийность

102 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сок из ревеня»

Сок из ревеня

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сока из ревеня.

Сок из ревеня

Черешки ревеня вымойте и очистите от верхнего слоя.

Сок из ревеня

Отожмите из ревеня сок любым удобным способом.

Сок из ревеня

Жмых залейте водой, оставьте на три часа, затем отожмите.

Сок из ревеня

Соедините отжатый сок, жидкость после отжатия жмыха и сахар. Все поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Варите несколько минут до полного растворения сахара.

Сок из ревеня

Разлейте готовый сок по стерилизованным банкам, плотно прикройте прокипяченными железными крышками. Стерилизуйте сок в течение 10 минут, если банки на 500 миллилитров и 15 минут для литровых. Плотно закройте банки и укутайте до полного остывания.

Сок из ревеня

Отличных вам заготовок!

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