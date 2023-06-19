Описание приготовления:

Сок можно отжать при помощи соковыжималки, пропустить через мясорубку и отжать или сделать в соковарке. Хранить сок лучше всего в темном и прохладном месте.

Основной ингредиент: Овощи / Ревень

Блюдо: Напитки / Заготовки / Соки

Состав / Ингредиенты:

Ревень свежий 1 Килограмм

Сахар 300 Грамм

Вода 1 Стакан

Количество порций 5

Калорийность

102 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сок из ревеня»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сока из ревеня.

Черешки ревеня вымойте и очистите от верхнего слоя.

Отожмите из ревеня сок любым удобным способом.

Жмых залейте водой, оставьте на три часа, затем отожмите.

Соедините отжатый сок, жидкость после отжатия жмыха и сахар. Все поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Варите несколько минут до полного растворения сахара.

Разлейте готовый сок по стерилизованным банкам, плотно прикройте прокипяченными железными крышками. Стерилизуйте сок в течение 10 минут, если банки на 500 миллилитров и 15 минут для литровых. Плотно закройте банки и укутайте до полного остывания.

Отличных вам заготовок!