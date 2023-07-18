Сок томатный с мякотью

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить сок томатный с мякотью. Помидоры выбирайте спелые, сочные, сладких сортов. От них будет и зависеть вкус сока. Для вкуса также можно добавить в сок немного лимонного или лаймового сока.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Напитки / Соки / Томатный сок

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоры 2 Килограмма
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Сахар По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

20 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сок томатный с мякотью»

Сок томатный с мякотью

Подготовьте все ингредиенты.

Сок томатный с мякотью

Помидоры помойте, удалите плодоножки, нарежьте на ломтики.

Сок томатный с мякотью

Измельчите в блендере до однородности. Также можно использовать мясорубку.

Сок томатный с мякотью

Перелейте томатное пюре в кастрюлю, добавьте соль. Доведете до кипения и на среднем огне проварите 10-12 минут.

Сок томатный с мякотью

Добавьте сахар и черный молотый перец по вкусу. Полностью остудите сок.

Сок томатный с мякотью

Сок томатный с мякотью готов!

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