Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить сок томатный с мякотью. Помидоры выбирайте спелые, сочные, сладких сортов. От них будет и зависеть вкус сока. Для вкуса также можно добавить в сок немного лимонного или лаймового сока.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Напитки / Соки / Томатный сок
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры 2 Килограмма
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Сахар По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
20 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сок томатный с мякотью»
Подготовьте все ингредиенты.
Помидоры помойте, удалите плодоножки, нарежьте на ломтики.
Измельчите в блендере до однородности. Также можно использовать мясорубку.
Перелейте томатное пюре в кастрюлю, добавьте соль. Доведете до кипения и на среднем огне проварите 10-12 минут.
Добавьте сахар и черный молотый перец по вкусу. Полностью остудите сок.
Сок томатный с мякотью готов!