Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить сок томатный с мякотью. Помидоры выбирайте спелые, сочные, сладких сортов. От них будет и зависеть вкус сока. Для вкуса также можно добавить в сок немного лимонного или лаймового сока.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Напитки / Соки / Томатный сок

Состав / Ингредиенты:

Помидоры 2 Килограмма

Соль 1/2 Чайных ложки

Сахар По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

20 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сок томатный с мякотью»

Подготовьте все ингредиенты.

Помидоры помойте, удалите плодоножки, нарежьте на ломтики.

Измельчите в блендере до однородности. Также можно использовать мясорубку.

Перелейте томатное пюре в кастрюлю, добавьте соль. Доведете до кипения и на среднем огне проварите 10-12 минут.

Добавьте сахар и черный молотый перец по вкусу. Полностью остудите сок.

Сок томатный с мякотью готов!