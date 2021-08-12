Сократите расходы на дорожное строительство – закажите асфальт от производителя

Асфальтирование в Москве — виды асфальта и технологии!

Асфальтирование – это важный процесс, в котором важны все, даже самые мелкие нюансы. Чтобы правильно уложить асфальт на дорогах, огромное количество людей и специальной техники должны принять участие в этом процессе. Как говорят специалисты компании «Центр Строительных Материалов», только в том случае, если все выполнено действительно правильно, асфальт будет служить, как минимум 7 лет, вне зависимости от того, как часто будет использоваться дорога и какие погодные условия будут в течение указанного времени. Асфальтирование калькулятор в онлайн-формате даст вам четкую информацию о ценнике работ. Здесь самая демократичная стоимость асфальта.

Как происходят подготовительные работы перед укладкой асфальта?

Прежде чем приступить к укладке асфальта, необходимо произвести специальную разметку территории. Это необходимо для того, чтобы рассчитать количество необходимых смесей, продумать систему слива дождевых вод, а также знать границы.

После этого подготавливают специальное земляное корыто, в которое в дальнейшем укладывают щебень, а также заполняют все асфальтные слои. Необходимо знать, что толщина щебня зависит от того для каких именно автомобилей будет в дальнейшем использоваться дорога. Так, если это дорожка для пешеходов или же дорожка, на которой транспорт ездит не так часто, слой щебня должен быть равен 15 см. Если же дорога будет использоваться часто или предназначается исключительно для высокотонажного транспорта, уровень щебня должен быть не менее 30 см. Сегодня за счет проведения технологичного и экономичного асфальтирования цены очень не высокие. Сегодня самая выгодная цена асфальта за тонну за последние годы.

Также, в обязательном порядке необходимо учитывать, сколько кладется слоев асфальта. В целом их может быть до 5, но не более того, все зависит также от использования дорог.

Пару слов о технике

Конечно же, все слои щебня и асфальта должны вкатываться вглубь, а для этого необходимо использовать специальную дорожную технику, такую как виброплита или же каток. Каждый слой, после первого, укатывается с большой интенсивностью. Подобранная техника должна проехаться по нему до 10 раз, чтобы полностью выровнять его. В том случае если по дороге часто ездит грузовой транспорт, для укатки асфальта используются исключительно катки, вес которых превышает 6 тон.

Когда подготовительные работы завершены при помощи самосвала Shaanxi F3000, привозится специальная асфальтная смесь, которая выливается на укатанный щебень. Очень важно выполнять все работы быстро, если они происходят с горячей смесью. В случае если погода дождливая, лучше этот процесс отменить, иначе асфальт прослужит минимальное количество времени.