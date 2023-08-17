Описание приготовления:
Соленый голец — прекрасная закуска не только в будни, но и для праздничного стола. Обязательно заготовьте такую рыбку за несколько дней, чтобы она успела как следует просолиться.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Красная рыба Блюдо: Закуски / Соленое
Состав / Ингредиенты:
- Голец 500 Грамм
- Соль 1,5 Ст. ложки
- Вода 500 Миллилитров
- Перец черный 1/4 Чайных ложки
- Лавровый лист 2-3 Штук
Количество порций 3
Калорийность
65 ккал
Калорийность
11 г
Белки
3 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Соленая красная рыба голец»
Подготовьте указанные ингредиенты. Гольца выпотрошите, удалите чешую, промойте и отфилетируйте. Удалите крупные кости.
В глубокую емкость всыпьте соль, молотый черный перец, лавровые листья. Влейте холодную воду и тщательно перемешайте, чтобы соль растворилась. Емкость не должна быть алюминиевой!
Выложите в рассол очищенное филе и отправьте в холодильник минимум на сутки. Чем меньше кусочки рыбы, тем быстрее они просолятся.
Спустя указанное время рыбка будет малосольной. Если вы любите более соленые блюда, то оставьте ее в рассоле еще на 1-2 дня, но обязательно на холоде.
Извлеките соленого гольца из рассола и нарежьте ломтиками, подайте к столу с лимоном, хлебом.