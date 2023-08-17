Описание приготовления:

Соленый голец — прекрасная закуска не только в будни, но и для праздничного стола. Обязательно заготовьте такую рыбку за несколько дней, чтобы она успела как следует просолиться.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Красная рыба Блюдо: Закуски / Соленое

Состав / Ингредиенты:

Голец 500 Грамм

Соль 1,5 Ст. ложки

Вода 500 Миллилитров

Перец черный 1/4 Чайных ложки

Лавровый лист 2-3 Штук

Количество порций 3

Калорийность

65 ккал

Калорийность

11 г

Белки

3 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соленая красная рыба голец»

Подготовьте указанные ингредиенты. Гольца выпотрошите, удалите чешую, промойте и отфилетируйте. Удалите крупные кости.

В глубокую емкость всыпьте соль, молотый черный перец, лавровые листья. Влейте холодную воду и тщательно перемешайте, чтобы соль растворилась. Емкость не должна быть алюминиевой!

Выложите в рассол очищенное филе и отправьте в холодильник минимум на сутки. Чем меньше кусочки рыбы, тем быстрее они просолятся.

Спустя указанное время рыбка будет малосольной. Если вы любите более соленые блюда, то оставьте ее в рассоле еще на 1-2 дня, но обязательно на холоде.

Извлеките соленого гольца из рассола и нарежьте ломтиками, подайте к столу с лимоном, хлебом.