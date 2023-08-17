Соленая красная рыба голец

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Описание приготовления:

Соленый голец — прекрасная закуска не только в будни, но и для праздничного стола. Обязательно заготовьте такую рыбку за несколько дней, чтобы она успела как следует просолиться.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Красная рыба Блюдо: Закуски / Соленое

Состав / Ингредиенты:

  • Голец 500 Грамм
  • Соль 1,5 Ст. ложки
  • Вода 500 Миллилитров
  • Перец черный 1/4 Чайных ложки
  • Лавровый лист 2-3 Штук

Количество порций 3

Калорийность

65 ккал

Калорийность

11 г

Белки

3 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соленая красная рыба голец»

Соленая красная рыба голец

Подготовьте указанные ингредиенты. Гольца выпотрошите, удалите чешую, промойте и отфилетируйте. Удалите крупные кости.

Соленая красная рыба голец

В глубокую емкость всыпьте соль, молотый черный перец, лавровые листья. Влейте холодную воду и тщательно перемешайте, чтобы соль растворилась. Емкость не должна быть алюминиевой!

Соленая красная рыба голец

Выложите в рассол очищенное филе и отправьте в холодильник минимум на сутки. Чем меньше кусочки рыбы, тем быстрее они просолятся.

Соленая красная рыба голец

Спустя указанное время рыбка будет малосольной. Если вы любите более соленые блюда, то оставьте ее в рассоле еще на 1-2 дня, но обязательно на холоде.

Соленая красная рыба голец

Извлеките соленого гольца из рассола и нарежьте ломтиками, подайте к столу с лимоном, хлебом.

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