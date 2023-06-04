Соленые маслята

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Соленые маслята – это аппетитная и яркая по вкусу закуска для вашего домашнего или праздничного стола. Такой продукт можно подавать как самостоятельное угощение или вместе с горячими гарнирами. Для заготовки маслят на длительное хранение используйте проверенную кулинарную подборку из четырех самых вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Соленые маслята на зиму в банках

Соленые маслята на зиму в банках получаются невероятно сочными и интересными по вкусу. Подавайте угощение с горячими гарнирами или черным хлебом. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких.

Соленые маслята

Ингредиенты –+0.7 л.

  • Маслята свежие 1 кг
  • Соль 2 ст.л.
  • Вода 1 ст.
  • Перец чёрный горошек 5 шт.
  • Гвоздика 3 шт.
  • Корица 1 ч.л.
  • Листья черной смородины 2 шт.

Шаги 60 мин.

  1. Соленые маслята

    Делимся рецептом заготовки соленых маслят на зиму в банках. Грибы чистим, промываем, после чего отделяем ножки от шляпок.

  2. Соленые маслята

    Шляпки и ножки разделываем на некрупные кусочки одинакового размера.

  3. Соленые маслята

    Одну кастрюлю будем использовать для шляпок, вторую – для грибных ножек. В обе кастрюли наливаем воду, добавляем соль и ставим на огонь.

  4. Соленые маслята

    Варим шляпки и ножки маслят по 20 минут, регулярно перемешивая. В процессе обязательно снимаем пену.

  5. Соленые маслята

    После закипания воды добавляем в кастрюлю черный перец горошком, лавровый лист, гвоздику и корицу.

  6. Соленые маслята

    Готовые грибы укладываем в горячие стерилизованные банки, на дно которых уложены листья черной смородины. Закрываем заготовки и остужаем. Отправляем на хранение в прохладное темное место. Через полтора месяца грибы полностью засолятся.

  7. Соленые маслята

    Соленые маслята на зиму в банках готовы!

Соленые маслята холодным способом

Соленые маслята холодным способом порадуют вас ярким вкусом и сочностью. Такое угощение можно подавать к столу с хлебом или горячими гарнирами. Аппетитная заготовка разнообразит ваш домашний стол. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 1 день

Время приготовления – 1 час

Порции – 0,7 л.

Ингредиенты:

  • Грибы маслята – 1 кг.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Лист лавровый – 4 шт.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Перец черный горошек – 5 шт.
  • Укроп – по вкусу.
  • Листья смородины – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заготовим соленые маслята холодным способом. Сперва подготовим нужное количество грибов.

Соленые маслята

Шаг 2. Перебираем маслята от веток и грязи.

Соленые маслята

Шаг 3. С каждого грибочка снимаем кожицу, затем ингредиент промываем под проточной водой и даем ему обсохнуть.

Соленые маслята

Шаг 4. В большую эмалированную кастрюлю или ведро, шляпками вниз выкладываем грибы. Чередуем их с зеленью, рубленым чесноком и специями. Заполняем так всю емкость.

Соленые маслята

Шаг 5. Кастрюлю прикрываем плоской тарелкой, сверху устанавливаем гнет. Через сутки грибы пустят сок. Если он не покрывает плодовые тела – добавляем немного подсоленной кипяченой воды комнатной температуры.

Соленые маслята

Шаг 6. Маслята раскладываем по банкам, заливаем рассолом и на 2–3 недели отправляем в холодильник.

Соленые маслята

Шаг 7. Соленые маслята холодным способом готовы. Храните в прохладном месте.

Соленые маслята

Как засолить маслята горячим способом

Как засолить маслята горячим способом, мы расскажем в проверенном кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Готовое угощение порадует насыщенным вкусом и аппетитным видом. Его можно подавать с хлебом или с горячими гарнирами. Берите на заметку.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Грибы маслята вареные – 3 кг.
  • Вода – 1,5 л.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Сахар – 1,5 ст.л.
  • Перец черный горошек – 10 шт.
  • Перец душистый горошек – 10 шт.
  • Лист лавровый – 3 шт.
  • Гвоздика – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как засолить маслята горячим способом.

Соленые маслята

Шаг 2. Очищенные, предварительно отваренные и хорошо промытые грибы кладем в эмалированную кастрюлю и заливаем водой.

Соленые маслята

Шаг 3. Ставим на большой огонь и доводим до кипения.

Соленые маслята

Шаг 4. Отправляем в кастрюлю все специи и пряности. Провариваем грибы в рассоле 20-30 минут.

Соленые маслята

Шаг 5. Пока варятся маслята, небольшие банки вымываем с содой и стерилизуем любым удобным способом.

Соленые маслята

Шаг 6. Грибы раскладываем по подготовленным банкам, заливаем до верха рассолом и герметично закрываем крышками. Переворачиваем вверх дном, накрываем одеялом и оставляем остывать.

Соленые маслята

Шаг 7. Теперь вы знаете, как засолить маслята горячим способом. Храните в кладовке или в кухонном шкафу. Особых условий хранения, продукт не требует.

Соленые маслята

Соленые маслята с чесноком на зиму

Соленые маслята с чесноком на зиму – это сочная, аппетитная и ароматная закуска для вашего стола. Заготовленные грибы разнообразят ваш домашний или праздничный стол. Для приготовления на длительное хранение, обязательно используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 день

Время приготовления – 1 час

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Грибы маслята – 3 кг.
  • Вода – 1 л.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Семена укропа – 1 ст.л.
  • Чеснок – 8 зубчиков.
  • Перец черный горошек – 5 шт.
  • Перец душистый горошек – 5 шт.
  • Листья вишни – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вот рецепт заготовки соленых маслят с чесноком на зиму. Отмерим необходимое количество грибов.

Соленые маслята

Шаг 2. Маслята перебираем, очищаем и промываем.

Соленые маслята

Шаг 3. Подготовленные грибы оставляем вариться на 25 минут в одном литре воды, затем отбрасываем на дуршлаг.

Соленые маслята

Шаг 4. В емкость (можно сразу в банку) насыпаем немного соли. Выкладываем шляпками вниз остывшие маслята и присыпаем их солью, очищенным чесноком и специями.

Соленые маслята

Шаг 5. Наполненную банку полностью заполняем, пересыпая каждый слой маслят приправами.

Соленые маслята

Шаг 6. Сверху на емкость устанавливаем гнет и оставляем заготовку на сутки при комнатной температуре.

Соленые маслята

Шаг 7. Соленые маслята с чесноком на зиму готовы!

Соленые маслята

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