Соленые маслята – это аппетитная и яркая по вкусу закуска для вашего домашнего или праздничного стола. Такой продукт можно подавать как самостоятельное угощение или вместе с горячими гарнирами. Для заготовки маслят на длительное хранение используйте проверенную кулинарную подборку из четырех самых вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.
Соленые маслята на зиму в банках
Соленые маслята на зиму в банках получаются невероятно сочными и интересными по вкусу. Подавайте угощение с горячими гарнирами или черным хлебом. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких.
Ингредиенты –+0.7 л.
- Маслята свежие 1 кг
- Соль 2 ст.л.
- Вода 1 ст.
- Перец чёрный горошек 5 шт.
- Гвоздика 3 шт.
- Корица 1 ч.л.
- Листья черной смородины 2 шт.
Шаги 60 мин.
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Делимся рецептом заготовки соленых маслят на зиму в банках. Грибы чистим, промываем, после чего отделяем ножки от шляпок.
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Шляпки и ножки разделываем на некрупные кусочки одинакового размера.
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Одну кастрюлю будем использовать для шляпок, вторую – для грибных ножек. В обе кастрюли наливаем воду, добавляем соль и ставим на огонь.
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Варим шляпки и ножки маслят по 20 минут, регулярно перемешивая. В процессе обязательно снимаем пену.
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После закипания воды добавляем в кастрюлю черный перец горошком, лавровый лист, гвоздику и корицу.
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Готовые грибы укладываем в горячие стерилизованные банки, на дно которых уложены листья черной смородины. Закрываем заготовки и остужаем. Отправляем на хранение в прохладное темное место. Через полтора месяца грибы полностью засолятся.
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Соленые маслята на зиму в банках готовы!
Соленые маслята холодным способом
Соленые маслята холодным способом порадуют вас ярким вкусом и сочностью. Такое угощение можно подавать к столу с хлебом или горячими гарнирами. Аппетитная заготовка разнообразит ваш домашний стол. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.
Время готовки – 1 день
Время приготовления – 1 час
Порции – 0,7 л.
Ингредиенты:
- Грибы маслята – 1 кг.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Лист лавровый – 4 шт.
- Соль – 2 ст.л.
- Перец черный горошек – 5 шт.
- Укроп – по вкусу.
- Листья смородины – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Заготовим соленые маслята холодным способом. Сперва подготовим нужное количество грибов.
Шаг 2. Перебираем маслята от веток и грязи.
Шаг 3. С каждого грибочка снимаем кожицу, затем ингредиент промываем под проточной водой и даем ему обсохнуть.
Шаг 4. В большую эмалированную кастрюлю или ведро, шляпками вниз выкладываем грибы. Чередуем их с зеленью, рубленым чесноком и специями. Заполняем так всю емкость.
Шаг 5. Кастрюлю прикрываем плоской тарелкой, сверху устанавливаем гнет. Через сутки грибы пустят сок. Если он не покрывает плодовые тела – добавляем немного подсоленной кипяченой воды комнатной температуры.
Шаг 6. Маслята раскладываем по банкам, заливаем рассолом и на 2–3 недели отправляем в холодильник.
Шаг 7. Соленые маслята холодным способом готовы. Храните в прохладном месте.
Как засолить маслята горячим способом
Как засолить маслята горячим способом, мы расскажем в проверенном кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Готовое угощение порадует насыщенным вкусом и аппетитным видом. Его можно подавать с хлебом или с горячими гарнирами. Берите на заметку.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Грибы маслята вареные – 3 кг.
- Вода – 1,5 л.
- Соль – 3 ст.л.
- Сахар – 1,5 ст.л.
- Перец черный горошек – 10 шт.
- Перец душистый горошек – 10 шт.
- Лист лавровый – 3 шт.
- Гвоздика – 6 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рассказываем, как засолить маслята горячим способом.
Шаг 2. Очищенные, предварительно отваренные и хорошо промытые грибы кладем в эмалированную кастрюлю и заливаем водой.
Шаг 3. Ставим на большой огонь и доводим до кипения.
Шаг 4. Отправляем в кастрюлю все специи и пряности. Провариваем грибы в рассоле 20-30 минут.
Шаг 5. Пока варятся маслята, небольшие банки вымываем с содой и стерилизуем любым удобным способом.
Шаг 6. Грибы раскладываем по подготовленным банкам, заливаем до верха рассолом и герметично закрываем крышками. Переворачиваем вверх дном, накрываем одеялом и оставляем остывать.
Шаг 7. Теперь вы знаете, как засолить маслята горячим способом. Храните в кладовке или в кухонном шкафу. Особых условий хранения, продукт не требует.
Соленые маслята с чесноком на зиму
Соленые маслята с чесноком на зиму – это сочная, аппетитная и ароматная закуска для вашего стола. Заготовленные грибы разнообразят ваш домашний или праздничный стол. Для приготовления на длительное хранение, обязательно используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 день
Время приготовления – 1 час
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Грибы маслята – 3 кг.
- Вода – 1 л.
- Соль – 3 ст.л.
- Масло растительное – 50 мл.
- Семена укропа – 1 ст.л.
- Чеснок – 8 зубчиков.
- Перец черный горошек – 5 шт.
- Перец душистый горошек – 5 шт.
- Листья вишни – 5 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Вот рецепт заготовки соленых маслят с чесноком на зиму. Отмерим необходимое количество грибов.
Шаг 2. Маслята перебираем, очищаем и промываем.
Шаг 3. Подготовленные грибы оставляем вариться на 25 минут в одном литре воды, затем отбрасываем на дуршлаг.
Шаг 4. В емкость (можно сразу в банку) насыпаем немного соли. Выкладываем шляпками вниз остывшие маслята и присыпаем их солью, очищенным чесноком и специями.
Шаг 5. Наполненную банку полностью заполняем, пересыпая каждый слой маслят приправами.
Шаг 6. Сверху на емкость устанавливаем гнет и оставляем заготовку на сутки при комнатной температуре.
Шаг 7. Соленые маслята с чесноком на зиму готовы!