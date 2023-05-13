Соленые опята на зиму в банках – это отличный вариант заготовки опят на зиму наряду с традиционным маринованием. Он удобен, когда грибов много и они не маленькие, ведь заготавливаются только шляпки. В соленом рассоле опята не теряют свой вкус и отлично хранятся. Соленые опята можно жарить, тушить, добавлять в разные блюда и даже замариновать в любое время.

Соленые опята на зиму в банках

Солёные опята на зиму в банках отлично хранятся и будут у вас вкусным дополнением к любым блюдам, как мясным, так и постным. В этом рецепте опята солим горячим способом, в течение недели в одной посуде под гнетом, затем раскладываем в банки для хранения на зиму. Вкус опят сразу дополним пряностями.

Ингредиенты –+0.4 л.

Опята свежие 500 гр.

Соль 20 гр.

Соль ⅓ ст.л.

Лавровый лист 2 шт.

Перец душистый горошком по вкусу

Чеснок 2 зуб.

Перец чёрный молотый по вкусу

Вода 2 ст.

Зонтики укропа 4 шт.

Шаги 7 д.

Для приготовления вкусных соленых опят на зиму в банках, первым делом нужно согласно рецепту и нужному вам объему заготовки, рассчитать и подготовить все ингредиенты. Опята почистить, хорошо промыть, переложить в кастрюлю, залить стаканом воды, добавить 1/3 ст. ложки соли, довести до кипения и отвар слить. Затем залить еще стаканом воды и проварить 20 минут от начала кипения на маленьком огне. Отваренные опята откинуть на дуршлаг. В посуду для засолки положить два небольших зонтика укропа, измельченный лавровый лит и нарезанный зубок чеснока с душистым перцем. На пряности уложить слой опят и посыпать половиной оставшейся соли. Затем уложить остальные опята, посолить и положить поверх их остальные пряности. На опята положить плоскую тарелку и поместить любой груз. Поставить грибы на 1 неделю в прохладное место для засолки. Через неделю соленые опята переложить в небольшую чистую банку, закрыть крышкой и на хранение поставить в холодильник. Удачных и вкусных заготовок!

Соленые опята горячим способом на зиму

Соление опят горячим способом на зиму имеет преимущества по сравнению с холодной засолкой. Недолго проваренные опята сразу уменьшаются в объеме в 2,5 раза, становятся более безопасными и требуют меньше времени на заготовку, что немаловажно при большом количестве собранных грибов.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 1 час.

Порции: 4 л.

Ингредиенты:

Опята – 10 кг.

Соль – 400 гр.

Лавровый лист – 10 шт.

Перец черный горошек – 20 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свежесобранные опята сразу перебираем, удаляя грибницу с мелким лесным мусором. Небольшие опята оставляем целиком, а у крупных грибов оставляем только шляпки. Затем опята тщательно промываем под проточной водой и помещаем в большую кастрюлю.

Шаг 2. Заливаем их водой, доводим до кипения, варим 5 минут и через дуршлаг отвар полностью сливаем.

Шаг 3. Затем опята перекладываем в кастрюлю, заливаем новой порцией чистой воды, добавляем рассчитанное количество соли, горошки перца с лавровым листом и на большом огне доводим до кипения. Варим опята не более 30 минут и на маленьком огне. Пенку с поверхности снимаем.

Шаг 4. Отваренные опята раскладываем по чистым банкам, закрываем герметично крышками и остуживаем под теплым покрывалом. Приготовленные горячим способом соленые опята переносим на хранение в темное и прохладное место. Удачных и вкусных заготовок!

Как засолить опята холодным способом на зиму

Соление опят на зиму в банках, предполагает сначала засолку грибов в отдельной емкости, с последующей расфасовкой по банкам. Соль берется в расчёте не менее 50 гр. на 1 кг опят, что позволяет их отлично хранить, а пересоленные грибы можно вымочить. В этом рецепте солим опята холодным способом, выдерживая их в рассоле под гнетом в течение 2-3 недель. Пряности (укроп, зеленые листья, черный перец и др.) добавляются по желанию, но лучше без них.

Время готовки: 2-3 недели.

Время приготовления: 40 минут.

Порции: 2 л.

Ингредиенты:

Опята – 4 кг.

Соль – 1 ст.

Пряности – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Важным моментом в приготовлении соленых опят на зиму в банках, является правильная подготовка свежесобранных грибов, что занимает время. Опята сразу после сбора тщательно переберите, удаляя весь мусор, и положите в большой таз.

Шаг 2. Посыпьте опята горстью соли.

Шаг 3. Затем залейте их достаточно теплой водой, сверху поместите небольшой груз и оставьте на ночь, или минимум на 1,5 часа для замачивания.

Шаг 4. По истечении этого времени опята хорошо промойте и очистите шляпки от пленок.

Шаг 5. Затем порционно и через дуршлаг опята промойте под проточной водой и подготовьте посуду для засолки.

Шаг 6. Подготовленные опята укладывайте в посуду послойно, пересыпая каждый слой солью. По желанию слои опят можно переложить пряностями, но они перебьют вкус грибов. Поверх грибов положите салфетку и любой груз и поставьте в прохладное место на 2-3 недели для засолки.

Шаг 7. По истечении этого времени соленые опята, а объем их уменьшится почти вдвое, разложите по стерильным банкам, закройте крышками или закатайте и перенесите на хранение в подвал. Удачных и вкусных заготовок!

Соленые опята на зиму без уксуса

Соленые опята на зиму без уксуса и без пряностей хорошо хранятся за счет большего количества соли. Такие опята подходят для грибного супа, рагу, добавления к соусам и другим блюдам. В этом рецепте готовим горячим способом и со стерилизацией.

Время готовки: 2 часа 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 0,5 л.

Ингредиенты:

Опята – 1 кг.

Соль – 70 гр.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. К переработке опят нужно приступать сразу после сбора грибов, ведь они быстро портятся.

Шаг 2. Опята почистить, крупные грибы разрезать на половинки.

Шаг 3. Переложить грибы в глубокую посуду, насыпать большую горсть соли, залить водой и оставить на некоторое время, чтобы они начали всплывать. Эту воду слить, а опята хорошо промыть под проточной водой.

Шаг 4. Затем переложить их в кастрюлю, залить чистой водой, довести до кипения, снять пенку и поварить опята на небольшом огне 1,5 часа.

Шаг 5. Отваренные опята откинуть на дуршлаг.

Шаг 6. Разложить грибы по чистым банкам. Сварить рассол из указанного в рецепте количества воды и соли. Горячим рассолом залить опята в банках и простерилизовать, как и все домашние консервации в течение 30 минут.

Шаг 7. Приготовленные соленые опята без уксуса герметично закупорить, остудить и перенести на хранение в погреб. Если на вкус опята будут солоноватые, их можно просто промыть и затем добавлять в другие блюда. Удачных и вкусных заготовок!

Соленые опята с чесноком на зиму

Чеснок добавляет свой аромат не только маринованным, но и соленым опятам. Грибная закуска получается изысканной и деликатесной. В этом рецепте опята солим горячим способом и без стерилизации, а вкус дополним пряностями, но это по желанию. Соль берем в расчёте 40 гр. на 1 кг опят.

Время готовки: 30 дней.

Время приготовления: 1 час.

Порции: 2,5 л.

Ингредиенты:

Опята – 5 кг.

Соль – 200 гр.

Чеснок – 8 зубков.

Лавровый лист – 4 шт.

Гвоздика – 4 шт.

Перец душистый горошек – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Опята переберите, удалив ножки, старые и поврежденные грибы и мелкий мусор. Тщательно промойте шляпки под проточной водой и проварите 10 минут с добавлением 5 гр. соли.

Шаг 2. Отвар полностью слейте, залейте опята чистой водой уже без добавления соли и поварите не более 20 минут от начала кипения. Отваренные опята откиньте на дуршлаг и остудите.

Шаг 3. Для засолки возьмите эмалированную посуду. Чеснок, а его количество можете увеличить, очистите от шелухи и нарежьте слайсами. Лавровые листы немного измельчите. Часть чеснока, соли и пряностей положите на дно посуды.

Шаг 4. Затем в посуду послойно уложите отваренные опята, пересыпая каждый слой, солью с чесноком и пряностями.

Шаг 5. Опята покройте марлей и сверху поместите плоскую тарелку с любым грузом. Поставьте опята в прохладное место на 5 дней для засолки.

Шаг 6. Через пять дней опята разложите по чистым банкам и сверху полностью залейте рассолом. Банки закройте пластмассовыми крышками и на 25 дней поставьте в прохладное место, чтобы грибы засолились и пропитались ароматом чеснока с пряностями.

Шаг 7. Через месяц соленые опята с чесноком можно подавать к столу. Перед подачей соленые опята промыть холодной водой и дополнить луком с маслом. Удачных и вкусных заготовок!