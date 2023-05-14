Соленые помидоры холодным способом на зиму – это простая в приготовлении и очень вкусная закуска, которая влюбляет в себя после первой пробы. Главной особенностью процесса выступает заливка плодов уже остывшим рассолом. Конечно, процесс брожения происходит несколько дольше, однако, итоговый результат определенно стоит потраченных усилий и ожиданий.
Соленые помидоры холодным способом в банках на зиму
Соленые помидоры холодным способом в банках на зиму – это простой способ заготовить садовые плоды так, чтобы по своему вкусу они очень напоминали бочковые, которые готовили еще наши бабушки в деревнях. Для рецепта потребуется большое количество свежей зелени и пряностей.
Ингредиенты –+3 л.
- На одну 3-х литровую банку:
- Помидоры
- Зонтики укропа 4 шт.
- Ветки укропа 4 шт.
- Базилик свежий
- Листья вишни 6 шт. (или листья смородины)
- Эстрагон 1 ветка
- Чеснок 5 зуб.
- Перец чёрный горошек 14 шт.
- Перец душистый горошком 4 шт.
- Горчица порошок 2 ст.л.
- Для маринада на 1.5 литра воды:
- Соль 3 ст.л.
- Сахар-песок 2 ст.л.
Шаги 7 д.
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Соленые помидоры холодным способом на зиму готовятся следующим образом: тщательно промываем под водой томаты и всю необходимую зелень.
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Отмеряем полтора литра кипяченой охлажденной воды, высыпаем сахарный песок и соль, хорошенько перемешиваем.
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На дно банки кладем листья хрена и листья вишни или смородины, зонтики ароматного укропа и горошины перца.
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Поверх специй помещаем самые крупные плоды, перекладывая слои зубцами чеснока.
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В момент, когда емкость заполнена наполовину, добавляем эстрагон и базилик.
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Продолжаем заполнение емкости до плечиков, сверху помещаем оставшуюся зелень.
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Маринад еще раз перемешиваем и переливаем в банку, оставляя свободным один сантиметр сверху.
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Высыпаем порошковую горчицу.
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Закупориваем банку капроновой крышкой и помещаем в тарелку, оставляем в таком положении на трое суток (температура – комнатная).
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Через указанный срок переставляем заготовку в холодильную камеру. Настаиваем еще 4-5 суток, затем можно снимать первую пробу или перенести в кладовую.
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Приятного аппетита!
Соленые помидоры в ведре холодным способом на зиму
Соленые помидоры в ведре холодным способом на зиму – это аппетитная и очень вкусная заготовка, которая приведет в восторг даже тех, кто скептически относится к разносолам. Для готовки прекрасно подходят домашние условия и любая пластиковая емкость без трещин и повреждений.
Время готовки – 12 ч.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Томаты – 1 кг.
- Укроп – 10 гр.
- Чеснок – 3 зуб.
- Перец черный горошком – 5 шт.
- Перец душистый горошком – 5 шт.
- Лист лавра – 2 шт.
- Листья хрена – 1 шт.
- Листья смородины – 3 шт.
- Соль – 1-2 ст.л.
- Вода – 1 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Начинаем с рассола: в сотейнике кипятим воду, добавив соль, горошины перца и лаврушку. После закипания, убираем в прохладное помещение для скорейшего остывания.
Шаг 2. Параллельно ополаскиваем под водой томаты и добавки, хорошенько промываем ведерки.
Шаг 3. На дно пластиковой посуды выкладываем нарезанные листья, веточки укропа и слайсы очищенного чеснока.
Шаг 4. Выкладываем помидоры и заполняем оставшееся пространство остатками зелени и чеснока.
Шаг 5. Заливаем овощи маринадом и устанавливаем гнет на 1-2 дня.
Шаг 6. По истечении времени, груз убираем и переносим томаты в постоянное место хранения с прохладной температурой.
Шаг 7. Первую пробу можно снять уже через полторы недели! Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Бочковые соленые помидоры холодным способом на зиму
Бочковые соленые помидоры холодным способом на зиму – это старинная рецептура приготовления невероятно вкусной закуски, которая запросто украсит даже праздничный стол и заставит ваших гостей просить не только добавки, но и поделиться рецептом!
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 20-25.
Ингредиенты:
- Помидоры – сколько есть.
- Чеснок – 2-3 головки.
- Перец чили – по вкусу.
- Листья хрена – 1 горсть.
- Зонтики укропа – 20-25 шт.
- Листья смородины – по вкусу.
- Листья вишни – по вкусу.
- Тархун – по вкусу.
Для рассола (на 1 ведро воды):
- Соль – 800 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промытую зелень разделяем на три равные части, ополаскиваем помидоры.
Шаг 2. Одну часть специй и листьев выкладываем на дно бочки подходящего размера, кладем помидоры и чередуем слои.
Шаг 3. Готовим рассол из холодной воды и соли, хорошенько перемешиваем и выливаем в бочку так, чтобы жидкость полностью покрывала компоненты.
Шаг 4. Бочку закрываем крышкой и убираем в прохладное место минимум на месяц. В течение первой недели, при помощи ложки, аккуратно удаляем плесень с поверхности.
Шаг 5. Спустя 30 суток снимаем первую пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Соленые помидоры без уксуса холодным способом
Соленые помидоры без уксуса холодным способом – это ароматная и очень вкусная заготовка на холодный период года, которая станет для вас идеальным дополнением, как к блюдам из картофеля, так и к горячительным напиткам. Следуя нашим рекомендациям, у вас все получится с первого раза!
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
На 3-х литровую банку:
- Помидоры – 2 кг.
- Листья хрена – 1 шт.
- Листья вишни – 3 шт.
- Листья смородины – 3 шт.
- Укроп – 3 веточки.
- Перец черный горошком – 5 шт.
- Перец душистый горошком – 5 шт.
- Вода – 1,2 л.
- Соль – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. При помощи соды и большого количества воды тщательно промываем банку.
Шаг 2. На дно стеклянной банки забрасываем очищенные зубцы чеснока, горошины перца и порванный руками лист хрена.
Шаг 3. Чистые томаты перемещаем в банку, перекладывая плоды зонтиками укропа и листьями вишни и смородины.
Шаг 4. Соль разводим в воде и переливаем к овощам, закупориваем капроновой крышкой и на трое суток оставляем на рабочей поверхности.
Шаг 5. Далее, убираем заготовки в погреб или засекаем три недели. За это время помидоры будут готовы к дегустации. Приятного аппетита!
Соленые помидоры с горчицей холодным способом
Соленые помидоры с горчицей холодным способом – это простая в приготовлении заготовка, которая отлично хранится в прохладном помещении, но обычно съедается еще до наступления Нового года, потому как вкусовые характеристики просто необыкновенны!
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 7-8 банок по 3 л.
Ингредиенты:
- Вода – 10 л.
- Томаты – 14-16 кг.
- Аспирин (ацетилсалициловая кислота) – 15 шт.
- Соль – 1 ст.
- Сахар-песок – 2 ст.
- Уксус столовый 9% – 500 мл.
- Горчица сухая – 1 ст.л. (на 3-х литровую банку)
- Хрен – по вкусу.
- Перец чили – по вкусу.
- Чеснок – по вкусу.
- Укроп – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом очищаем зубцы чеснока, измельчаем острый перчик, промываем и произвольно рубим зелень.
Шаг 2. Для маринада в большой емкости тщательно перемешиваем холодную воду с аспирином, солью, сахарным песком и уксусом.
Шаг 3. Выкладываем томаты в банки, перекладывая слои приправами, выливаем подготовленный раствор.
Шаг 4. Сверху обязательно в каждую банку высыпаем горчичный порошок и плотно закрываем емкости капроновыми крышками, которые предварительно немного полежали в кипятке.
Шаг 5. Наполненные овощами банки, переносим в прохладное место хранения. Приятного аппетита!
Зеленые помидоры холодным способом на зиму
Зеленые помидоры холодным способом на зиму – это заготовка, которая поражает своей плотной текстурой и непревзойденным вкусом, которого не стоит ожидать от спелых плодов. Зеленые томаты прекрасно поддаются засолу и будут радовать вас своим ароматом на протяжении всех холодных месяцев.
Время готовки – 1,5 недели.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 3-4.
Ингредиенты:
- Помидоры зеленые – 600 гр.
- Перец чили – 1 шт.
- Петрушка – 6-7 гр.
- Соль – 2 ст.л.
- Вода – 400 мл.
- Чеснок – 3 зуб.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.
Шаг 2. Промытые плоды накалываем зубочисткой возле места крепления плодоножки и складываем в емкость, добавляем перец чили.
Шаг 3. Состав дополняем очищенным чесноком и зеленью.
Шаг 4. Подсыпаем к заготовке необходимое количество соли.
Шаг 5. Компоненты заливаем водой и перемешиваем до растворения кристаллов, оставляем в таком виде при комнатной температуре.
Шаг 6. Через несколько дней избавляемся от белой плесени.
Шаг 7. Спустя полторы недели выливаем рассол в сотейник, кипятим и даем время остыть. Плоды с добавками ополаскиваем водой и перекладываем в чистую емкость.
Шаг 8. Холодным маринадом заливаем помидоры и закрываем банки, храним на протяжении 7-8 месяцев в подвале либо кладовке. Готовьте и получайте удовольствие!