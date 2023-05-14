Соленые помидоры холодным способом на зиму

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Соленые помидоры холодным способом на зиму – это простая в приготовлении и очень вкусная закуска, которая влюбляет в себя после первой пробы. Главной особенностью процесса выступает заливка плодов уже остывшим рассолом. Конечно, процесс брожения происходит несколько дольше, однако, итоговый результат определенно стоит потраченных усилий и ожиданий.

Соленые помидоры холодным способом в банках на зиму

Соленые помидоры холодным способом в банках на зиму – это простой способ заготовить садовые плоды так, чтобы по своему вкусу они очень напоминали бочковые, которые готовили еще наши бабушки в деревнях. Для рецепта потребуется большое количество свежей зелени и пряностей.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Ингредиенты –+3 л.

  • На одну 3-х литровую банку:
  • Помидоры  
  • Зонтики укропа 4 шт.
  • Ветки укропа 4 шт.
  • Базилик свежий  
  • Листья вишни 6 шт. (или листья смородины)
  • Эстрагон 1 ветка
  • Чеснок 5 зуб.
  • Перец чёрный горошек 14 шт.
  • Перец душистый горошком 4 шт.
  • Горчица порошок 2 ст.л.
  • Для маринада на 1.5 литра воды:
  • Соль 3 ст.л.
  • Сахар-песок 2 ст.л.

Шаги 7 д.

  1. Соленые помидоры холодным способом на зиму

    Соленые помидоры холодным способом на зиму готовятся следующим образом: тщательно промываем под водой томаты и всю необходимую зелень.

  2. Соленые помидоры холодным способом на зиму

    Отмеряем полтора литра кипяченой охлажденной воды, высыпаем сахарный песок и соль, хорошенько перемешиваем.

  3. Соленые помидоры холодным способом на зиму

    На дно банки кладем листья хрена и листья вишни или смородины, зонтики ароматного укропа и горошины перца.

  4. Соленые помидоры холодным способом на зиму

    Поверх специй помещаем самые крупные плоды, перекладывая слои зубцами чеснока.

  5. Соленые помидоры холодным способом на зиму

    В момент, когда емкость заполнена наполовину, добавляем эстрагон и базилик.

  6. Соленые помидоры холодным способом на зиму

    Продолжаем заполнение емкости до плечиков, сверху помещаем оставшуюся зелень.

  7. Соленые помидоры холодным способом на зиму

    Маринад еще раз перемешиваем и переливаем в банку, оставляя свободным один сантиметр сверху.

  8. Соленые помидоры холодным способом на зиму

    Высыпаем порошковую горчицу.

  9. Соленые помидоры холодным способом на зиму

    Закупориваем банку капроновой крышкой и помещаем в тарелку, оставляем в таком положении на трое суток (температура – комнатная).

  10. Соленые помидоры холодным способом на зиму

    Через указанный срок переставляем заготовку в холодильную камеру. Настаиваем еще 4-5 суток, затем можно снимать первую пробу или перенести в кладовую.

  11. Соленые помидоры холодным способом на зиму

    Приятного аппетита!

Соленые помидоры в ведре холодным способом на зиму

Соленые помидоры в ведре холодным способом на зиму – это аппетитная и очень вкусная заготовка, которая приведет в восторг даже тех, кто скептически относится к разносолам. Для готовки прекрасно подходят домашние условия и любая пластиковая емкость без трещин и повреждений.

Время готовки – 12 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Томаты – 1 кг.
  • Укроп – 10 гр.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Перец черный горошком – 5 шт.
  • Перец душистый горошком – 5 шт.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Листья хрена – 1 шт.
  • Листья смородины – 3 шт.
  • Соль – 1-2 ст.л.
  • Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем с рассола: в сотейнике кипятим воду, добавив соль, горошины перца и лаврушку. После закипания, убираем в прохладное помещение для скорейшего остывания.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 2. Параллельно ополаскиваем под водой томаты и добавки, хорошенько промываем ведерки.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 3. На дно пластиковой посуды выкладываем нарезанные листья, веточки укропа и слайсы очищенного чеснока.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 4. Выкладываем помидоры и заполняем оставшееся пространство остатками зелени и чеснока.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 5. Заливаем овощи маринадом и устанавливаем гнет на 1-2 дня.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 6. По истечении времени, груз убираем и переносим томаты в постоянное место хранения с прохладной температурой.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 7. Первую пробу можно снять уже через полторы недели! Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Бочковые соленые помидоры холодным способом на зиму

Бочковые соленые помидоры холодным способом на зиму – это старинная рецептура приготовления невероятно вкусной закуски, которая запросто украсит даже праздничный стол и заставит ваших гостей просить не только добавки, но и поделиться рецептом!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 20-25.

Ингредиенты:

  • Помидоры – сколько есть.
  • Чеснок – 2-3 головки.
  • Перец чили – по вкусу.
  • Листья хрена – 1 горсть.
  • Зонтики укропа – 20-25 шт.
  • Листья смородины – по вкусу.
  • Листья вишни – по вкусу.
  • Тархун – по вкусу.

Для рассола (на 1 ведро воды):

  • Соль – 800 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую зелень разделяем на три равные части, ополаскиваем помидоры.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 2. Одну часть специй и листьев выкладываем на дно бочки подходящего размера, кладем помидоры и чередуем слои.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 3. Готовим рассол из холодной воды и соли, хорошенько перемешиваем и выливаем в бочку так, чтобы жидкость полностью покрывала компоненты.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 4. Бочку закрываем крышкой и убираем в прохладное место минимум на месяц. В течение первой недели, при помощи ложки, аккуратно удаляем плесень с поверхности.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 5. Спустя 30 суток снимаем первую пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Соленые помидоры без уксуса холодным способом

Соленые помидоры без уксуса холодным способом – это ароматная и очень вкусная заготовка на холодный период года, которая станет для вас идеальным дополнением, как к блюдам из картофеля, так и к горячительным напиткам. Следуя нашим рекомендациям, у вас все получится с первого раза!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

На 3-х литровую банку:

  • Помидоры – 2 кг.
  • Листья хрена – 1 шт.
  • Листья вишни – 3 шт.
  • Листья смородины – 3 шт.
  • Укроп – 3 веточки.
  • Перец черный горошком – 5 шт.
  • Перец душистый горошком – 5 шт.
  • Вода – 1,2 л.
  • Соль – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи соды и большого количества воды тщательно промываем банку.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 2. На дно стеклянной банки забрасываем очищенные зубцы чеснока, горошины перца и порванный руками лист хрена.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 3. Чистые томаты перемещаем в банку, перекладывая плоды зонтиками укропа и листьями вишни и смородины.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 4. Соль разводим в воде и переливаем к овощам, закупориваем капроновой крышкой и на трое суток оставляем на рабочей поверхности.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 5. Далее, убираем заготовки в погреб или засекаем три недели. За это время помидоры будут готовы к дегустации. Приятного аппетита!

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Соленые помидоры с горчицей холодным способом

Соленые помидоры с горчицей холодным способом – это простая в приготовлении заготовка, которая отлично хранится в прохладном помещении, но обычно съедается еще до наступления Нового года, потому как вкусовые характеристики просто необыкновенны!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 7-8 банок по 3 л.

Ингредиенты:

  • Вода – 10 л.
  • Томаты – 14-16 кг.
  • Аспирин (ацетилсалициловая кислота) – 15 шт.
  • Соль – 1 ст.
  • Сахар-песок – 2 ст.
  • Уксус столовый 9% – 500 мл.
  • Горчица сухая – 1 ст.л. (на 3-х литровую банку)
  • Хрен – по вкусу.
  • Перец чили – по вкусу.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем зубцы чеснока, измельчаем острый перчик, промываем и произвольно рубим зелень.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 2. Для маринада в большой емкости тщательно перемешиваем холодную воду с аспирином, солью, сахарным песком и уксусом.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 3. Выкладываем томаты в банки, перекладывая слои приправами, выливаем подготовленный раствор.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 4. Сверху обязательно в каждую банку высыпаем горчичный порошок и плотно закрываем емкости капроновыми крышками, которые предварительно немного полежали в кипятке.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 5. Наполненные овощами банки, переносим в прохладное место хранения. Приятного аппетита!

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Зеленые помидоры холодным способом на зиму

Зеленые помидоры холодным способом на зиму – это заготовка, которая поражает своей плотной текстурой и непревзойденным вкусом, которого не стоит ожидать от спелых плодов. Зеленые томаты прекрасно поддаются засолу и будут радовать вас своим ароматом на протяжении всех холодных месяцев.

Время готовки – 1,5 недели.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Помидоры зеленые – 600 гр.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Петрушка – 6-7 гр.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Вода – 400 мл.
  • Чеснок – 3 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 2. Промытые плоды накалываем зубочисткой возле места крепления плодоножки и складываем в емкость, добавляем перец чили.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 3. Состав дополняем очищенным чесноком и зеленью.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 4. Подсыпаем к заготовке необходимое количество соли.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 5. Компоненты заливаем водой и перемешиваем до растворения кристаллов, оставляем в таком виде при комнатной температуре.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 6. Через несколько дней избавляемся от белой плесени.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 7. Спустя полторы недели выливаем рассол в сотейник, кипятим и даем время остыть. Плоды с добавками ополаскиваем водой и перекладываем в чистую емкость.

Соленые помидоры холодным способом на зиму

Шаг 8. Холодным маринадом заливаем помидоры и закрываем банки, храним на протяжении 7-8 месяцев в подвале либо кладовке. Готовьте и получайте удовольствие!

Соленые помидоры холодным способом на зиму

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