Соленые помидоры холодным способом на зиму – это простая в приготовлении и очень вкусная закуска, которая влюбляет в себя после первой пробы. Главной особенностью процесса выступает заливка плодов уже остывшим рассолом. Конечно, процесс брожения происходит несколько дольше, однако, итоговый результат определенно стоит потраченных усилий и ожиданий.

Соленые помидоры холодным способом в банках на зиму

Соленые помидоры холодным способом в банках на зиму – это простой способ заготовить садовые плоды так, чтобы по своему вкусу они очень напоминали бочковые, которые готовили еще наши бабушки в деревнях. Для рецепта потребуется большое количество свежей зелени и пряностей.

Ингредиенты –+3 л.

На одну 3-х литровую банку:

Помидоры

Зонтики укропа 4 шт.

Ветки укропа 4 шт.

Базилик свежий

Листья вишни 6 шт. (или листья смородины)

Эстрагон 1 ветка

Чеснок 5 зуб.

Перец чёрный горошек 14 шт.

Перец душистый горошком 4 шт.

Горчица порошок 2 ст.л.

Для маринада на 1.5 литра воды:

Соль 3 ст.л.

Сахар-песок 2 ст.л.

Шаги 7 д.

Соленые помидоры холодным способом на зиму готовятся следующим образом: тщательно промываем под водой томаты и всю необходимую зелень. Отмеряем полтора литра кипяченой охлажденной воды, высыпаем сахарный песок и соль, хорошенько перемешиваем. На дно банки кладем листья хрена и листья вишни или смородины, зонтики ароматного укропа и горошины перца. Поверх специй помещаем самые крупные плоды, перекладывая слои зубцами чеснока. В момент, когда емкость заполнена наполовину, добавляем эстрагон и базилик. Продолжаем заполнение емкости до плечиков, сверху помещаем оставшуюся зелень. Маринад еще раз перемешиваем и переливаем в банку, оставляя свободным один сантиметр сверху. Высыпаем порошковую горчицу. Закупориваем банку капроновой крышкой и помещаем в тарелку, оставляем в таком положении на трое суток (температура – комнатная). Через указанный срок переставляем заготовку в холодильную камеру. Настаиваем еще 4-5 суток, затем можно снимать первую пробу или перенести в кладовую. Приятного аппетита!

Соленые помидоры в ведре холодным способом на зиму

Соленые помидоры в ведре холодным способом на зиму – это аппетитная и очень вкусная заготовка, которая приведет в восторг даже тех, кто скептически относится к разносолам. Для готовки прекрасно подходят домашние условия и любая пластиковая емкость без трещин и повреждений.

Время готовки – 12 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Томаты – 1 кг.

Укроп – 10 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Перец черный горошком – 5 шт.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Лист лавра – 2 шт.

Листья хрена – 1 шт.

Листья смородины – 3 шт.

Соль – 1-2 ст.л.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем с рассола: в сотейнике кипятим воду, добавив соль, горошины перца и лаврушку. После закипания, убираем в прохладное помещение для скорейшего остывания.

Шаг 2. Параллельно ополаскиваем под водой томаты и добавки, хорошенько промываем ведерки.

Шаг 3. На дно пластиковой посуды выкладываем нарезанные листья, веточки укропа и слайсы очищенного чеснока.

Шаг 4. Выкладываем помидоры и заполняем оставшееся пространство остатками зелени и чеснока.

Шаг 5. Заливаем овощи маринадом и устанавливаем гнет на 1-2 дня.

Шаг 6. По истечении времени, груз убираем и переносим томаты в постоянное место хранения с прохладной температурой.

Шаг 7. Первую пробу можно снять уже через полторы недели! Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Бочковые соленые помидоры холодным способом на зиму

Бочковые соленые помидоры холодным способом на зиму – это старинная рецептура приготовления невероятно вкусной закуски, которая запросто украсит даже праздничный стол и заставит ваших гостей просить не только добавки, но и поделиться рецептом!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 20-25.

Ингредиенты:

Помидоры – сколько есть.

Чеснок – 2-3 головки.

Перец чили – по вкусу.

Листья хрена – 1 горсть.

Зонтики укропа – 20-25 шт.

Листья смородины – по вкусу.

Листья вишни – по вкусу.

Тархун – по вкусу.

Для рассола (на 1 ведро воды):

Соль – 800 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую зелень разделяем на три равные части, ополаскиваем помидоры.

Шаг 2. Одну часть специй и листьев выкладываем на дно бочки подходящего размера, кладем помидоры и чередуем слои.

Шаг 3. Готовим рассол из холодной воды и соли, хорошенько перемешиваем и выливаем в бочку так, чтобы жидкость полностью покрывала компоненты.

Шаг 4. Бочку закрываем крышкой и убираем в прохладное место минимум на месяц. В течение первой недели, при помощи ложки, аккуратно удаляем плесень с поверхности.

Шаг 5. Спустя 30 суток снимаем первую пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Соленые помидоры без уксуса холодным способом

Соленые помидоры без уксуса холодным способом – это ароматная и очень вкусная заготовка на холодный период года, которая станет для вас идеальным дополнением, как к блюдам из картофеля, так и к горячительным напиткам. Следуя нашим рекомендациям, у вас все получится с первого раза!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

На 3-х литровую банку:

Помидоры – 2 кг.

Листья хрена – 1 шт.

Листья вишни – 3 шт.

Листья смородины – 3 шт.

Укроп – 3 веточки.

Перец черный горошком – 5 шт.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Вода – 1,2 л.

Соль – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи соды и большого количества воды тщательно промываем банку.

Шаг 2. На дно стеклянной банки забрасываем очищенные зубцы чеснока, горошины перца и порванный руками лист хрена.

Шаг 3. Чистые томаты перемещаем в банку, перекладывая плоды зонтиками укропа и листьями вишни и смородины.

Шаг 4. Соль разводим в воде и переливаем к овощам, закупориваем капроновой крышкой и на трое суток оставляем на рабочей поверхности.

Шаг 5. Далее, убираем заготовки в погреб или засекаем три недели. За это время помидоры будут готовы к дегустации. Приятного аппетита!

Соленые помидоры с горчицей холодным способом

Соленые помидоры с горчицей холодным способом – это простая в приготовлении заготовка, которая отлично хранится в прохладном помещении, но обычно съедается еще до наступления Нового года, потому как вкусовые характеристики просто необыкновенны!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 7-8 банок по 3 л.

Ингредиенты:

Вода – 10 л.

Томаты – 14-16 кг.

Аспирин (ацетилсалициловая кислота) – 15 шт.

Соль – 1 ст.

Сахар-песок – 2 ст.

Уксус столовый 9% – 500 мл.

Горчица сухая – 1 ст.л. (на 3-х литровую банку)

Хрен – по вкусу.

Перец чили – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем зубцы чеснока, измельчаем острый перчик, промываем и произвольно рубим зелень.

Шаг 2. Для маринада в большой емкости тщательно перемешиваем холодную воду с аспирином, солью, сахарным песком и уксусом.

Шаг 3. Выкладываем томаты в банки, перекладывая слои приправами, выливаем подготовленный раствор.

Шаг 4. Сверху обязательно в каждую банку высыпаем горчичный порошок и плотно закрываем емкости капроновыми крышками, которые предварительно немного полежали в кипятке.

Шаг 5. Наполненные овощами банки, переносим в прохладное место хранения. Приятного аппетита!

Зеленые помидоры холодным способом на зиму

Зеленые помидоры холодным способом на зиму – это заготовка, которая поражает своей плотной текстурой и непревзойденным вкусом, которого не стоит ожидать от спелых плодов. Зеленые томаты прекрасно поддаются засолу и будут радовать вас своим ароматом на протяжении всех холодных месяцев.

Время готовки – 1,5 недели.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Помидоры зеленые – 600 гр.

Перец чили – 1 шт.

Петрушка – 6-7 гр.

Соль – 2 ст.л.

Вода – 400 мл.

Чеснок – 3 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Промытые плоды накалываем зубочисткой возле места крепления плодоножки и складываем в емкость, добавляем перец чили.

Шаг 3. Состав дополняем очищенным чесноком и зеленью.

Шаг 4. Подсыпаем к заготовке необходимое количество соли.

Шаг 5. Компоненты заливаем водой и перемешиваем до растворения кристаллов, оставляем в таком виде при комнатной температуре.

Шаг 6. Через несколько дней избавляемся от белой плесени.

Шаг 7. Спустя полторы недели выливаем рассол в сотейник, кипятим и даем время остыть. Плоды с добавками ополаскиваем водой и перекладываем в чистую емкость.

Шаг 8. Холодным маринадом заливаем помидоры и закрываем банки, храним на протяжении 7-8 месяцев в подвале либо кладовке. Готовьте и получайте удовольствие!