Соленые рыжики на зиму — это изумительное угощение, которое станет излюбленным блюдом для домочадцев и друзей. Приготовить соленые рыжики можно различными способами, которые освещены в сегодняшней подборке. С засолкой грибов на зиму справится даже начинающий кулинар. Все предельно просто и быстро. Однако чтобы отведать восхитительную закуску, придется набраться терпения, так как процесс засолки в некоторых рецептах достаточно длительный.

Засолка рыжиков горячим способом в банках на зиму

Засолка рыжиков горячим способом в банках на зиму требует внимательности так же, как и любое блюдо. Важно хорошо перебрать, отсортировать и обработать грибы. В этом случае бюджетная закуска покорит абсолютно всех. Поэтому рекомендую относиться к процессу ответственно, чтобы удивить результатом, а взамен получить комплименты.

Ингредиенты –+1 л.

Рыжики свежие 1 кг

Вода 1 л.

Соль 50 гр.

Для маринада:

Вода 1 л.

Лавровый лист 4 шт.

Перец душистый горошком 6 шт.

Гвоздика 3 бутона

Корица ½ ч.л.

Сахар-песок 2 ст.л.

Соль 4 ч.л.

Шаги 90 мин.

Чтобы заготовить соленые рыжики на зиму, внимательно перебираем грибы, отделяя экземпляры от лесного мусора. Сразу же подготавливаем банки. Тщательно вымываем их с пищевой содой и промываем под струей теплой воды. Вымытые банки размещаем над паром и стерилизуем емкости. Крышки кипятим или обдаем крутым кипятком. Подготовленные грибы отправляем в раковину, и с помощью губки для мытья посуды тщательно промываем их. Когда все грибы промыты, приступаем к их варке. В кастрюле кипятим литр воды, добавив две столовые ложки крупной соли. В кипящий рассол аккуратно опускаем промытые грибы. После закипания кипятим при средней температуре 10 минут. Пока рыжики доходят до готовности, варим маринад. Отдельно соединяем корицу, гвоздику, лаврушку и душистый перец. Заливаем фильтрованной водой. Высыпаем соль и сахар. Ставим кипятиться 10-15 минут. Сваренные рыжики аккуратно процеживаем через сито или дуршлаг, после чего наполняем ими стерильные емкости. Заливаем кипящим ароматным маринадом. Накрыв стерильными крышками, закатываем заготовки. Проверяем, не пропускают ли воздух. Перевернув вверх дном, закутываем и остужаем. Остывшие закатки перемещаем на хранение. Храним заготовки в прохладном месте. Используем в качестве самостоятельной закуски или для приготовления различных салатов. Приятного аппетита!

Соленые рыжики холодным способом

Соленые рыжики холодным способом – максимально простая и необыкновенно вкусная заготовка, без которой не обходится ни одно семейное застолье. Заготовить соленые рыжики холодным способом без труда сможет каждый. Не нужно обладать какими-то специальными знаниями, все получится с первого раза, даже если кухня – не ваш конек.

Время готовки – 3 недели 5 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Рыжики – 2,5 кг.

Зонтики укропа – 4 шт.

Соль каменная – 125 гр.

Листья хрена – 2-3 шт.

Чеснок – 2 головки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собранные рыжики выгружаем в объемную емкость и заливаем холодной водой. Оставляем вымачиваться на 1 час. Это поможет нам избавиться от лесного мусора и жучков. Тем временем промываем укропные соцветия и листья хрена, снимаем шелуху с чеснока и измельчаем дольки слайсами.

Шаг 2. Через час основательно промываем каждый экземпляр и укладываем в удобную вместительную емкость шляпками вниз. Таким образом, все излишки жидкости стекут.

Шаг 3. Подготавливаем ведро для пищевых нужд или другую емкость для засолки рыжиков. Высыпаем немного соли, из грибов формируем слой, укладывая грибы вниз шляпками. Солим и сдабриваем слайсами чеснока.

Шаг 4. Разорвав лист хрена на части руками, укладываем поверх грибов вместе с укропными зонтиками.

Шаг 5. Чередуя грибные слои с пряностями и солью, наполняем емкость. Сверху засыпаем солью и ароматными травами.

Шаг 6. Накрыв крышкой или плоской тарелкой, размещаем гнет. Выдерживаем 5 часов в прохладном месте, пока не выделится сок.

Шаг 7. Спустя время, когда выделится сок, помещаем заготовку в холодильную камеру. Чтобы грибы постоянно были в рассоле, берем груз более тяжелый.

Шаг 8. Засолка рыжиков таким способом займет 3 недели. Когда наступит время, снимаем пробу. Грибную закуску раскладываем по стерилизованным банкам и храним в холодильнике или подвале. Приятного аппетита!

Рыжики в собственном соку на зиму

Рыжики в собственном соку на зиму – аппетитная закатка для любителей грибных угощений и разносолов. Грибная заготовка выходит максимально бюджетной и необыкновенно вкусной. В отличие от овощей со своего огорода грибы не требуют ухода, только лишь время на их сбор и обработку.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Рыжики – 1 кг.

Вода фильтрованная – 0,3-0,5 л.

Соль – по вкусу.

Лист лавровый – 4-5 шт.

Перец душистый горошком – 5-6 шт.

Гвоздика – 3-4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Укроп – несколько веточек.

Масло растительное – 2 ст.л.

Уксус 6% – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Внимательно пересмотрев грибочки, убираем испорченные и помятые экземпляры. Тщательно промыв рыжики, режем грибы на части. Выгрузив в объемную кастрюлю, наливаем воду. Разместив на огне, ждем закипания, процеживаем. Повторно заливаем водой, приправляем специями, солим, добавляем лук. Кипятим, снимаем пену и минимизируем нагрев.

Шаг 2. Кладем промытые веточки укропа и готовим на минимальном пламени 25 минут. Укроп великолепно сочетается с грибами и придает невероятный аромат.

Шаг 3. Основательно промыв банки, стерилизуем стеклянные емкости. В каждую емкость наливаем чайную ложку дезодорированного растительного масла и уксусной кислоты. На дно кладем специи. Пряности и их количество регулируем по своему усмотрению.

Шаг 4. По подготовленным стерилизованным емкостям раскладываем отваренные рыжики, предварительно процеженные от отвара. Когда грибы распределены по банкам, доливаем жидкость, в которой они варились. Винтовые крышки кипятим. Стряхнув жидкость, крепко закупориваем емкости.

Шаг 5. Перевернув заготовки, укутываем закрутки и ждем полного остывания. Остывшие закатки перемещаем в погреб. Закуску подаем к горячим блюдам в качестве закуски. Грибное угощение прекрасно дополнит жареную или отварную картошку. Закуска идеальна для тех, кто постится. Приятного аппетита!

Соленые рыжики с луком на зиму

Соленые рыжики с луком на зиму – максимально простой и легкий вариант для тех, кто любит простые рецепты. Приготовление займет не более двадцати минут. Засолить таким способом грибы с легкостью сможет каждый. Берите на вооружение и запасайтесь изумительной заготовкой на зиму.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Рыжики – 3 кг.

Лук репчатый – 500 гр.

Соль – 150 гр.

Перец черный молотый – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыжики тщательно перебираем. Поломанные экземпляры обрезаем. Помещаем в раковину и ополаскиваем под проточной водой.

Шаг 2. С луковиц снимаем цветной слой, промываем, а затем нарезаем кубиками.

Шаг 3. Соединяем соль и перец, размешиваем.

Шаг 4. Для засолки используем эмалированную или пластиковую посуду для пищевых целей. Дно слегка присыпаем специями, сверху укладываем рыжики шляпками вниз. Пересыпаем рубленым луком и специями. Таким образом, заполняем емкость для засолки.

Шаг 5. Заполнив емкость, укладываем плоскую тарелку, прижимая грузом. Чтобы образовался сок, оставляем на столе. Выдержав сутки, заготовку можно раскладывать по емкостям.

Шаг 6. Чистые прокаленные банки наполняем грибами, заливаем выделившимся рассолом. Рыжики должны находиться под жидкостью. Закупориваем чистыми капроновыми крышками. Храним закуску в холодильнике или подвале. Приятного аппетита!

Соленые рыжики без варки на зиму

Соленые рыжики без варки на зиму обладают незабываемым вкусом и хрустящей текстурой. Солить таким способом грибы сплошное удовольствие. Минимум телодвижений, максимум сытых и радостных людей. Обработка грибов требует особой внимательности. Если хотим получить качественный продукт на выходе, действуем строго по инструкции.

Время готовки – 4 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6 л.

Ингредиенты:

Рыжики – 5 кг.

Чеснок – 5 головок.

Соль – 250 гр.

Укроп – по вкусу.

Хрен – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собранные рыжики выгружаем во вместительную емкость, кладем 5 столовых ложек крупной соли. Заливаем водой. Накрываем плоской тарелкой меньшего диаметра, чем емкость. Вымачиваем 2-3 часа.

Шаг 2. Процеживаем грибы и ополаскиваем. Пересматриваем рыжики по одному, удаляя мусор. Обновляем ножку тонким срезом.

Шаг 3. Таким способом обрабатываем все грибы.

Шаг 4. После обработки переходим к следующим действиям.

Шаг 5. Корень хрена скоблим, а с чеснока снимаем шелуху. Отмеряем, необходимое количество соли. Хрен и чеснок режем пластинками.

Шаг 6. Укроп ополаскиваем, обдаем крутым кипятком.

Шаг 7. На дно эмалированной кастрюли укладываем укроп, солим. Распределяем шляпками вниз обработанные рыжики.

Шаг 8. Солим и перекладываем слайсами чеснока и хрена. Приправляем укропными соцветиями.

Шаг 9. Чередуя слои, заполняем посуду.

Шаг 10. Вот таким образом получается полная эмалированная кастрюля.

Шаг 11. Сверху кладем плоское блюдо, размещаем гнет, чтобы выделился сок. Оставляем на сутки.

Шаг 12. Спустя сутки закуску распределяем по чистым стерильным банкам, не забывая уплотнять. Доливаем рассол. Закрываем чистыми капроновыми крышками. Убираем заготовки в холодильную камеру еще на сутки. Проверяем, упал ли уровень рассола, при необходимости доливаем. Грибы должны утопать в жидкости.

Шаг 13. Рыжики будут готовы через неделю. Храним заготовки в погребе и достаем по мере надобности. Приятного аппетита!