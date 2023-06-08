Описание приготовления:
Рецептов солянки огромное множество. Она бывает мясной, рыбной, грибной и даже овощной. В мясную солянку добавляются не только колбасные изделия, но и мясо кур, индейку, а также субпродукты. Кто-то скажет, зачем добавлять жидкий дым, ведь это химия. Но дым дыму рознь. Есть жидкий дым натуральный и сделанный химическим способом. Поэтому прежде чем его купить внимательно читайте состав.
Назначение: На обед
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Колбаса
Блюдо: Супы / Солянка
Состав / Ингредиенты:
- Вода 2 Литра
- Кости с мясом 1 Килограмм
- Колбаса вареная 100 Грамм
- Колбаса копченая 300 Грамм
- Ветчина 100 Грамм
- Лук репчатый 2 Штуки
- Огурцы соленые 100 Грамм (или маринованные)
- Маслины и оливки 70 Грамм (без косточек)
- Паста томатная 3 Ст. ложки
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
- Лавровый лист 1 Штука
- Сок лимона 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Дым жидкий 1-2 Чайных ложек
Количество порций 5
Калорийность
117 ккал
Калорийность
4 г
Белки
10 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Солянка с жидким дымом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления солянки с жидким дымом.
Кости вымойте, выложите в кастрюлю и залейте холодной водой. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Посолите, добавьте луковицу и очищенную морковь. Варите, снимая пену в течение одного часа на медленном огне. Бульон процедите, выложите в него нарезанные маслины и оливки. Срежьте с костей мясо и добавьте в бульон.
В сковороду налейте растительное масло, выложите нарезанный репчатый лук и обжаривайте в течение 5 минут на среднем огне.
К обжаренному луку добавьте томатную пасту, перемешайте и обжаривайте в течение 3 минут перемешивая.
Соленые огурцы нарежьте тонкой соломкой, выложите в сковороду и налейте 50 миллилитров воды. Тушите все на медленном огне в течение 7 минут, перемешивая.
Все мясные продукты нарежьте соломкой и выложите в сковороду. Обжаривайте все в течение 3 минут.
Выложите обжаренные овощи с колбасой, перемешайте и дайте покипеть 2 минуты.
Добавьте в солянку жидкий дым, при необходимости посолите и добавьте сахар. Варите солянку еще 5 минут и снимите с огня.
Дайте постоять солянке под крышкой в течение 5 минут и подавайте.
Приятного аппетита!