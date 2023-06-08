Описание приготовления:

Рецептов солянки огромное множество. Она бывает мясной, рыбной, грибной и даже овощной. В мясную солянку добавляются не только колбасные изделия, но и мясо кур, индейку, а также субпродукты. Кто-то скажет, зачем добавлять жидкий дым, ведь это химия. Но дым дыму рознь. Есть жидкий дым натуральный и сделанный химическим способом. Поэтому прежде чем его купить внимательно читайте состав.

Назначение: На обед

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Колбаса

Блюдо: Супы / Солянка

Состав / Ингредиенты:

Вода 2 Литра

Кости с мясом 1 Килограмм

Колбаса вареная 100 Грамм

Колбаса копченая 300 Грамм

Ветчина 100 Грамм

Лук репчатый 2 Штуки

Огурцы соленые 100 Грамм (или маринованные)

Маслины и оливки 70 Грамм (без косточек)

Паста томатная 3 Ст. ложки

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Лавровый лист 1 Штука

Сок лимона 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Дым жидкий 1-2 Чайных ложек

Количество порций 5

Калорийность

117 ккал

Калорийность

4 г

Белки

10 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Солянка с жидким дымом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления солянки с жидким дымом.

Кости вымойте, выложите в кастрюлю и залейте холодной водой. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Посолите, добавьте луковицу и очищенную морковь. Варите, снимая пену в течение одного часа на медленном огне. Бульон процедите, выложите в него нарезанные маслины и оливки. Срежьте с костей мясо и добавьте в бульон.

В сковороду налейте растительное масло, выложите нарезанный репчатый лук и обжаривайте в течение 5 минут на среднем огне.

К обжаренному луку добавьте томатную пасту, перемешайте и обжаривайте в течение 3 минут перемешивая.

Соленые огурцы нарежьте тонкой соломкой, выложите в сковороду и налейте 50 миллилитров воды. Тушите все на медленном огне в течение 7 минут, перемешивая.

Все мясные продукты нарежьте соломкой и выложите в сковороду. Обжаривайте все в течение 3 минут.

Выложите обжаренные овощи с колбасой, перемешайте и дайте покипеть 2 минуты.

Добавьте в солянку жидкий дым, при необходимости посолите и добавьте сахар. Варите солянку еще 5 минут и снимите с огня.

Дайте постоять солянке под крышкой в течение 5 минут и подавайте.

Приятного аппетита!