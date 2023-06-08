Солянка с жидким дымом

По
Admin
-
0
86

Описание приготовления:

Рецептов солянки огромное множество. Она бывает мясной, рыбной, грибной и даже овощной. В мясную солянку добавляются не только колбасные изделия, но и мясо кур, индейку, а также субпродукты. Кто-то скажет, зачем добавлять жидкий дым, ведь это химия. Но дым дыму рознь. Есть жидкий дым натуральный и сделанный химическим способом. Поэтому прежде чем его купить внимательно читайте состав.

Назначение: На обед
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Колбаса
Блюдо: Супы / Солянка

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 2 Литра
  • Кости с мясом 1 Килограмм
  • Колбаса вареная 100 Грамм
  • Колбаса копченая 300 Грамм
  • Ветчина 100 Грамм
  • Лук репчатый 2 Штуки
  • Огурцы соленые 100 Грамм (или маринованные)
  • Маслины и оливки 70 Грамм (без косточек)
  • Паста томатная 3 Ст. ложки
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Сок лимона 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Дым жидкий 1-2 Чайных ложек

Количество порций 5

Калорийность

117 ккал

Калорийность

4 г

Белки

10 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Солянка с жидким дымом»

Солянка с жидким дымом

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления солянки с жидким дымом.

Солянка с жидким дымом

Кости вымойте, выложите в кастрюлю и залейте холодной водой. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Посолите, добавьте луковицу и очищенную морковь. Варите, снимая пену в течение одного часа на медленном огне. Бульон процедите, выложите в него нарезанные маслины и оливки. Срежьте с костей мясо и добавьте в бульон.

Солянка с жидким дымом

В сковороду налейте растительное масло, выложите нарезанный репчатый лук и обжаривайте в течение 5 минут на среднем огне.

Солянка с жидким дымом

К обжаренному луку добавьте томатную пасту, перемешайте и обжаривайте в течение 3 минут перемешивая.

Солянка с жидким дымом

Соленые огурцы нарежьте тонкой соломкой, выложите в сковороду и налейте 50 миллилитров воды. Тушите все на медленном огне в течение 7 минут, перемешивая.

Солянка с жидким дымом

Все мясные продукты нарежьте соломкой и выложите в сковороду. Обжаривайте все в течение 3 минут.

Солянка с жидким дымом

Выложите обжаренные овощи с колбасой, перемешайте и дайте покипеть 2 минуты.

Солянка с жидким дымом

Добавьте в солянку жидкий дым, при необходимости посолите и добавьте сахар. Варите солянку еще 5 минут и снимите с огня.

Солянка с жидким дымом

Дайте постоять солянке под крышкой в течение 5 минут и подавайте.

Солянка с жидким дымом

Приятного аппетита!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА