Солнцезащитные очки. Мода – изменчива, но стиль нет

Летом солнечная активность значительно усиливается. Избыток света, излучаемого солнцем, приводит к перенапряжению зрительного анализатора человека, быстрой его утомляемости и ухудшению качества зрения. Кроме того, ультрафиолетовое излучение (которое является компонентом солнечного) при длительном воздействии может травмировать структуры глаза. Использование некачественных солнцезащитных очков также может быть чревато возникновением ожогов роговицы, склеры и других структур оптической системы глаза. К вопросу выбора солнцезащитных очков следует подходить со всей серьезностью. Они должны подходить вам не только по стилю и цвету, но и обеспечивать надежную защиту вашим глазам. Если хотите выразить свой стиль через аксессуары, то рекомендуем посетить каталог интернет-магазина Glasses House https://glasses.house/products/solncezashchitnye-ochki.

Основными структурными и функциональными элементами любых очков являются линзы и оправа. Линзы солнцезащитных очков изготавливают из стекла и пластика. Стеклянные линзы имеют больший вес, чем пластиковые, но обладают большей абразивной стойкостью, не искажают цвет и изображение. Их не рекомендуют носить детям, поскольку стекло легко разбить, а его осколками можно порезаться. Пластиковые линзы легкие и более удобные, не бьются, но довольно быстро царапаются, могут несколько искажать изображение. И стекло, и пластик являются хорошими и незаменимыми материалами для очков. В наше время большинство производителей изготавливают очки с ударопрочными стеклянными и более качественными пластиковыми линзами, которые не ухудшают изображение, имеют улучшенные прочностные и абразивные (стойкость к царапанию) характеристики.

Единственное существенное различие между стеклянными и пластиковыми линзами, которое более-менее влияет на их использование, это их вес. Очки из легкого и прочного пластика подойдут практически всем. Стеклянные линзы являются более натуральными, предоставляют хорошее качество изображения, но имеют больший вес. Пластиковые и стеклянные линзы не следует рассматривать в качестве конкурентов. Просто, кому-то более важна практичность и надежность, а кому-то – естественность и качество изображения.