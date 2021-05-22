Солнцезащитные очки от Sunglasses.ua

5 главных причин носить солнцезащитные очки

Наряду с применением солнцезащитного крема, защитите глаза, надевая очки солнцезащитные. Вот 5 главных причин, почему вы должны носить свои очки этим летом.

Защита от ультрафиолета

Солнечные УФ-лучи вредны не только для нашего тела, но и для наших глаз. Чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей может привести к образованию катаракты, фотокератиту (снежная слепота) и доброкачественным новообразованиям на поверхности глаза. Солнцезащитные очки по недорогой цене и с гарантией от производителя вы можете приобрести в интернет-магазине HTTPS://sunglasses.ua/.

Видение

Нахождение на солнце может вызвать блики, которые заставляют вас щуриться. Это может привести к тому, что ваши глаза станут неудобными, станут водянистыми и ухудшат ваше зрение. Таким образом, ношение солнцезащитных очков может сделать ваше зрение более комфортным на солнце, а также сделать вас более безопасным при движении в солнечную погоду.

Рак кожи

Когда мы выходим на солнце, мы должны использовать солнцезащитный крем с высоким коэффициентом защиты, чтобы защитить нашу кожу от вредных ультрафиолетовых лучей солнца, и носить солнцезащитные очки для наших глаз. Ткань век и ткани вокруг глаз очень тонкие и чувствительные, поэтому это может быть одним из самых быстрых мест, чтобы получить рак кожи, если не защищен.

Дегенерация желтого пятна

Длительное передержка ультрафиолетовых лучей солнца также может объяснять развитие макулярной дегенерации из-за «синего света» от солнечного спектра. Это предотвратимое заболевание, но также является одной из главных причин постоянной потери зрения.

Свет в темноте

Если вы находитесь на солнце, даже в течение короткого времени, без солнцезащитных очков, а затем выходите в помещение, вашим глазам потребуется время, чтобы приспособиться к темному свету. Такие же эффекты случаются и в ночное время, когда вы были на солнце, поэтому могут повлиять на ваше вождение.

Помните, что носить солнцезащитные очки важно круглый год, а не только в летние месяцы. Старайтесь носить их всегда, когда вы находитесь на улице, и офтальмологи советуют приобрести солнцезащитные очки со 100% защитой от UVA и UVB. Если вы носите очки, отпускаемые по рецепту, вам также стоит приобрести солнцезащитные очки по рецепту, поэтому обратитесь в свою глазную клинику, чтобы получить лучший совет.