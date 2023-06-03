Солянка с капустой и помидорами на зиму – интересная заготовка, которую несложно исполнить в домашних условиях. Такой продукт выйдет сочным и аппетитным. Его можно подавать в качестве отдельной закуски или добавлять в супы. Для приготовления берите на заметку проверенную кулинарную идею из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Солянка с капустой и помидорами на зиму в банках

Солянка с капустой и помидорами на зиму в банках – это аппетитное и сочное угощение для вашего домашнего стола. Такой продукт можно подавать с горячим гарниром или использовать для наваристых супов. Для приготовления берите на заметку наш проверенный рецепт.

Ингредиенты –+1.5 л.

Капуста белокочанная 2 кг

Помидоры 1 кг

Морковь 500 гр.

Масло растительное ½ ст.

Соль по вкусу

Уксусная эссенция 1 ст.л.

Шаги 100 мин.

Приступим к приготовлению солянки с капустой и помидорами на зиму в банках. Натираем морковь на крупной терке и жарим ее до мягкости в казане на растительном масле. Промываем капусту и мелко шинкуем ее ножом. Выкладываем капусту в казан с морковкой. Томим, пока капуста не осядет. Закрываем заготовку крышкой и томим на медленном огне около 30 минут. Периодически помешиваем. Выкладываем дольки помидоров в общую массу, солим по вкусу. Томим еще 30 минут, вливаем уксусную эссенцию, перемешиваем и готовим 5 минут. Разливаем угощение по банкам. Стерилизуем в кастрюле с кипящей водой, дно которой устилаем полотенцем около 20 минут, после закрываем крышками и даем полностью остыть. Солянка с капустой и помидорами на зиму в банках готова. Уносите на хранение.

Солянка с помидорами, капустой и грибами на зиму

Солянка с помидорами, капустой и грибами на зиму получается невероятно сочной и интересной по вкусу. Подавайте угощение с горячим гарниром, мясными или рыбными блюдами. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 2,5 кг.

Лук репчатый – 300 гр.

Морковь – 650 гр.

Помидоры – 400 гр.

Грибы вареные – 0,5 кг.

Огурец – 1 кг.

Масло оливковое – 120 мл.

Соль – 20 гр.

Сахар – 30 гр.

Уксус 9% – 45 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом заготовки солянки с помидорами, капустой и грибами на зиму. Измельчаем репчатый лук и томим его на оливковом масле до прозрачности.

Шаг 2. Дополняем лук тертой морковью. Перемешиваем и жарим все вместе около 5 минут.

Шаг 3. Выкладываем сюда мелко нашинкованную белокочанную капусту.

Шаг 4. Присоединяем к овощам брусочки очищенных от кожицы огурцов.

Шаг 5. Дополняем продукты измельченными до состояния пюре помидорами, солью и сахаром.

Шаг 6. Выкладываем сюда отварные грибы.

Шаг 7. Перемешиваем и томим около 45 минут под крышкой на небольшом огне. В конце выливаем уксус.

Шаг 8. Кипятим и выключаем огонь. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. Стерилизуем наполненные банки в кастрюле с кипящей водой 20 минут. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 9. Солянка с помидорами, капустой и грибами на зиму готова. Ставьте на хранение в подходящее место.

Солянка с капустой, огурцами и помидорами на зиму

Солянка с капустой, огурцами и помидорами на зиму порадует вас своей сочностью и аппетитным внешним видом. Угощение послужит ярким дополнениям к вашим горячим блюдам. Разнообразьте домашнее меню с помощью проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 0,5 кг.

Помидоры – 300 гр.

Огурец свежий – 200 гр.

Лук репчатый – 50 гр.

Морковь – 100 гр.

Соль – 30 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Лист лавровый – 3 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заготовим солянку с капустой, огурцами и помидорами на зиму. Первым делом подготовим нужные ингредиенты.

Шаг 2. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Шаг 3. Промываем огурцы и режем их небольшими кусочками.

Шаг 4. Измельчаем лук и натираем на терке морковь.

Шаг 5. На небольшие кубики разделываем помидоры.

Шаг 6. Обжариваем лук в сотейнике с растительным маслом до прозрачного состояния. Дополняем его капустой.

Шаг 7. Выкладываем сюда огурцы, помидоры и морковь. Тушим около 25 минут. Солим и дополняем лавровым листком. Готовим еще 10 минут и раскладываем по стерилизованным банкам. Закатываем стерильными крышками, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Шаг 8. Солянка с капустой, огурцами и помидорами на зиму готова. Храните в прохладном месте.

Солянка на зиму с капустой, помидорами, морковью и луком

Солянка на зиму с капустой, помидорами, морковью и луком получается невероятно аппетитной и сочной. Подавайте угощение с горячим гарниром, мясными или рыбными блюдами. Для заготовки в банках используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 3 кг.

Помидоры – 1 кг.

Лук репчатый – 500 гр.

Морковь – 500 гр.

Перец болгарский – 500 гр.

Соль – 50 гр.

Сахар – 100 гр.

Перец черный горошек – 15 шт.

Лист лавровый – 3 шт.

Масло растительное – 200 мл.

Уксус 9% – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вот рецепт солянки на зиму с капустой, помидорами, морковью и луком. Первым делом подготовим нужные продукты. Капусту мелко шинкуем ножом.

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь.

Шаг 3. Очищаем болгарские перцы от семян. Режем их вместе с помидорами, мелкими кубиками.

Шаг 4. Сотейник, кастрюлю с толстым дном или глубокую сковороду разогреваем с растительным маслом, обжариваем на нем лук до легкого золотистого оттенка. Дополняем лук тертой морковью, готовим все вместе до мягкого состояния.

Шаг 5. Выкладываем сюда болгарский перец и помидоры. Посыпаем все это солью, сахаром и специями. Кипятим заготовку.

Шаг 6. Добавляем сюда капусту, тушим 30 минут на медленном огне. Вливаем уксус, томим еще 5 минут и разливаем по стерильным банкам. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Шаг 7. Солянка на зиму с капустой, помидорами, морковью и луком готова. Можно уносить на хранение!

Солянка с капустой и помидорами без уксуса на зиму

Солянка с капустой и помидорами без уксуса на зиму – это сочное и яркое по вкусу угощение для вашего домашнего стола. Заготовку можно подавать с горячим гарниром или использовать для приготовления супов. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 2 кг.

Помидоры – 1 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец болгарский – 1 кг.

Масло растительное – 200 мл.

Соль – 70 гр.

Сахар – 30 гр.

Перец черный горошек – 15 шт.

Лист лавровый – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления солянки с капустой и помидорами без уксуса на зиму подготовим нужные овощи. Промываем и очищаем их.

Шаг 2. Срезаем плодоножки с болгарских перцев, извлекаем семена. Мелко нарезаем продукт (можно натереть на терке). Снимаем верхние листья с белокочанной капусты. Мелко шинкуем ее.

Шаг 3. Лук и морковь натираем на терке. Можно использовать измельчитель или мясорубку.

Шаг 4. Помидоры измельчаем в блендере до состояния кашицы.

Шаг 5. В кастрюлю вливаем полстакана растительного масла. Жарим на нем лук и морковь. Дополняем 1-2 чайными ложками соли. Спустя 10 минут добавляем помидоры и томим еще столько же. Доливаем масло. Выкладываем капусту с перцем, добавляем соль, сахар и специи. Перемешиваем и томим около 40 минут под крышкой, периодически помешивая.

Шаг 6. Разливаем угощение по стерилизованным банкам, закрываем крышками. Переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Солянка с капустой и помидорами без уксуса на зиму готова. Можно уносить на хранение.