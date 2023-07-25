Профессиональное сопровождение 1С 8 силами сертифицированных специалистов позволяет организациям, использующим данную платформу, эффективно вести операционную деятельность. Сопровождение 1С является одним из направлений работы группы компаний «ЭтикетСервис».

Предоставляемые услуги

Каждый клиент, обратившийся в «ЭтикетСервис», получает качественные услуги на выгодных условиях. Закрепленный за организацией специалист ответит на поступающие вопросы, даст консультации и рекомендации по работе программного обеспечения. Стандартными услугами, предоставляемыми компанией, являются:

установка любых продуктов 1С в варианте с файловым или клиент-серверным режимом эксплуатации. С помощью наших специалистов инсталляция и конфигурирование программного обеспечения будут выполнены профессионально, с исключением рисков при дальнейшей эксплуатации продуктов 1С;

услуга настройки 1С дает возможность пользователям системы полноценно использовать весь функционал программного продукта. Наши специалисты проведут конфигурирование под конкретные нужды и потребности заказчика;

для эффективной эксплуатации платформы может потребоваться обучение пользователей организации. С помощью специалистов «ЭтикетСервис» новый функционал будет освоен быстрее и более эффективно.

В зависимости от потребностей заказчика, наша компания предоставляет необходимый спектр услуг. На сайте eservice.by можно подробнее ознакомиться с ценами и условиями сопровождения программных продуктов.

Преимущества сопровождения 1С 8 силами «ЭтикетСервис»

Самостоятельное сопровождение платформы 1С требует наличия квалифицированного персонала, способного оперативно решать возникающие вопросы. Обращение в «ЭтикетСервис» — оптимальный вариант для большинства организаций по следующим причинам:

специалисты компании своевременно обновляют программные продукты на базе 1С по мере публикации новых версий и релизов;

на каждом этапе производится тестирование баз данных, все мероприятия выполняются после резервного копирования. Потеря информации исключена;

специалисты компании имеют сертификаты 1С, обладают высокой квалификацией и большим опытом практической работы;

в ходе мероприятий по сопровождению продукта постоянно совершенствуется функционал системы, производятся настройки, направленные на улучшение работы конечных пользователей;

Для клиентов «ЭтикетСервис» доступна линия консультаций по вопросам работоспособности 1С. Стоимость обслуживания согласовываются в индивидуальном порядке, на основании изложенных заказчиком требований. Наши специалисты обладают высокой квалификацией и большим опытом работ по сопровождению 1С.