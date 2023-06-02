Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить сорбет без сахара. Вместо абрикосов можно использовать любые другие фрукты или ягоды. В качестве заменителя сахара я использую эритрит, но подойдет и стевия (количество подбирайте по вкусу).
Основной ингредиент: Фрукты
Блюдо: Десерты / Сорбет
Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Абрикосы 500 Грамм
- Вода 100 Миллилитров
- Эритрит 1-2 Ст. ложек
- Сок лимонный 1-2 Ст. ложек
Количество порций 4
Калорийность
40 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сорбет без сахара»
Подготовьте все ингредиенты.
Абрикосы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Крупные абрикосы можно нарезать мельче.
Вскипятите воду с эритритом и проварите 1 минуту.
Добавьте в получившийся сироп абрикосы, снова доведите до кипения и проварите 5 минут. Снимите с огня и остудите.
Измельчите абрикосы с сиропом блендером до однородного пюре.
Переложите абрикосовое пюре в пищевой контейнер и уберите в морозилку. Каждый час доставайте и перемешивайте.
Сорбет без сахара готов, приятного вам аппетита!