Сорбет без сахара

По
Admin
-
0
45

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить сорбет без сахара. Вместо абрикосов можно использовать любые другие фрукты или ягоды. В качестве заменителя сахара я использую эритрит, но подойдет и стевия (количество подбирайте по вкусу).

Основной ингредиент: Фрукты
Блюдо: Десерты / Сорбет
Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Абрикосы 500 Грамм
  • Вода 100 Миллилитров
  • Эритрит 1-2 Ст. ложек
  • Сок лимонный 1-2 Ст. ложек

Количество порций 4

Калорийность

40 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сорбет без сахара»

Сорбет без сахара

Подготовьте все ингредиенты.

Сорбет без сахара

Абрикосы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Крупные абрикосы можно нарезать мельче.

Сорбет без сахара

Вскипятите воду с эритритом и проварите 1 минуту.

Сорбет без сахара

Добавьте в получившийся сироп абрикосы, снова доведите до кипения и проварите 5 минут. Снимите с огня и остудите.

Сорбет без сахара

Измельчите абрикосы с сиропом блендером до однородного пюре.

Сорбет без сахара

Переложите абрикосовое пюре в пищевой контейнер и уберите в морозилку. Каждый час доставайте и перемешивайте.

Сорбет без сахара

Сорбет без сахара готов, приятного вам аппетита!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА