Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить сорбет без сахара. Вместо абрикосов можно использовать любые другие фрукты или ягоды. В качестве заменителя сахара я использую эритрит, но подойдет и стевия (количество подбирайте по вкусу).

Основной ингредиент: Фрукты

Блюдо: Десерты / Сорбет

Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Абрикосы 500 Грамм

Вода 100 Миллилитров

Эритрит 1-2 Ст. ложек

Сок лимонный 1-2 Ст. ложек

Количество порций 4

Калорийность

40 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сорбет без сахара»

Подготовьте все ингредиенты.

Абрикосы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Крупные абрикосы можно нарезать мельче.

Вскипятите воду с эритритом и проварите 1 минуту.

Добавьте в получившийся сироп абрикосы, снова доведите до кипения и проварите 5 минут. Снимите с огня и остудите.

Измельчите абрикосы с сиропом блендером до однородного пюре.

Переложите абрикосовое пюре в пищевой контейнер и уберите в морозилку. Каждый час доставайте и перемешивайте.

Сорбет без сахара готов, приятного вам аппетита!