Рецепты Сорбет из клубники и персика – рецепт для тех, кому нельзя мороженое По Admin - 22 июля, 2023 0 38 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Если вы не употребляете молочные продукты, но обожаете мороженое – выход есть! У нас есть рецепт домашнего ягодного сорбета. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сорбет из клубники и персика – идеальный вариант летнего десерта, который не только утолит жажду, но и придаст особые нотки в жаркий день. Читайте также Альтернатива мангала: как дома приготовить куриный шашлык, чтобы всем попробовало Такой десерт можно подавать как перед застольем, так и в качестве десерта. А регулировать сахар в десерте можно самостоятельно, ведь фрукты уже и так сладкие. Рецепт сорбета из клубники и персика Время: 5 – 6 часов Порции: 4 Ингредиенты: – 500 грамм клубники – 1 килограмм персиков – 150 граммов сахара – 11 граммов пектина – 20 – 30 грамм сока лимона. Приготовление: Персики бланшируем в кипятке примерно 45 секунд и перекладываем в воду со льдом. Затем легко зачищаем от кожуры, а мякоть снимаем с косточки дольками. Клубнику моем, зачищаем от зеленых хвостиков, блендером делаем из нее пюре, добавляем лимонный сок. Получившееся пюре ставим на огонь и сразу добавляем сахар, который предварительно смешиваем с пектином. Венчиком размешиваем сахар пока пюре едва теплое и доводим до кипения смесь – интенсивно помешивая венчиком. Даем прокипеть хотя бы минутку. Добавляем кусочки персиков и прогреваем смесь до кипения, держим 3 – 4 минуты на огне, чтобы полностью хорошо прогрелся персик. Смесь перебиваем в однородную массу. По желанию можно добавить еще сахар или лимонный сок, охлаждаем. Наливаем все в миску и ставим в морозилку на 6 – 7 часов. Пока смесь замораживается, ее нужно помешивать, где-то с 3 – 4-х часов. Это все чтоб смесь не взялась одним куском. Когда все готово, можно еще раз быстро «пробить» смесь блендером в чашке с горизонтальными лезвиями до однородной консистенции. После этого поставить в морозилку еще на пол часа. Приятного аппетита! Хранить сорбет можно в морозильнике более месяца, только накрывайте пленкой. И после длительного хранения снова доведите до однородной консистенции. Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить любимые сырники Борис Джонсон. На Перекоп.инфо можно прочитать про:От истории к рецепту: чкмерули – вкус Грузии на вашем столеОткрываем сезон: рецепт оладий с клубникойКак из Италии – рецепт пасты с сезонными овощамиЧизкейк с клубникой – наслаждение в каждой ложкеВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентов