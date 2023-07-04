Сорбет в домашних условиях

По
Admin
-
0
18

Сорбет – это вкусный освежающий десерт из линейки фруктово-ягодного мороженого. Готовится он на основе смеси ягодного пюре с сахарным сиропом, частично или полностью замораживается, подается в креманках, как мороженое, или холодным напитком. Десерт популярен за счет невысокой калорийности, натурального вкуса и полезных свойств ягод или фруктов. Хранить десерт можно до 45 суток.

Сорбет из ягод в домашних условиях

Сорбет из ягод в домашних условиях готовится просто, быстро, не учитывая времени на заморозку, и будет более полезной альтернативой мороженому, особенно для детей. Для сорбета можно брать любые ягоды и лучше в миксте. В десерте отлично сохраняются вкус и аромат ягод, а текстура получается нежной и немного тягучей. В этом рецепте готовим сорбет из черники, с добавлением кукурузного крахмала и лимонного сока.

Сорбет в домашних условиях

Ингредиенты –+4 порц.

  • Черника 400 гр.
  • Сахар-песок 80 гр.
  • Вода 250 мл.
  • Сок лимонный 2 ст.л.
  • Крахмал кукурузный 1 ст.л.

Шаги 265 мин.

  1. Сорбет в домашних условиях

    Сорбет очень просто готовится в домашних условиях. Первым делом подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для домашнего ягодного сорбета.

  2. Сорбет в домашних условиях

    Чернику переберите, удалив мелкий мусор, промойте под проточной водой и на дуршлаге ошпарьте кипятком, что кожуру ягод сделает более мягкой.

  3. Сорбет в домашних условиях

    Подготовленную чернику пюрируйте с помощью погружного блендера.

  4. Сорбет в домашних условиях

    Черничное пюре протрите через густое сито, а жмых оставьте в пиале.

  5. Сорбет в домашних условиях

    В кастрюлю налейте 250 мл чистой воды, насыпьте сахар, переложите ягодный жмых, перемешайте и поварите сироп в течение 3 минут от начала закипания.

  6. Сорбет в домашних условиях

    Сироп снимите с плиты и дайте 10-15 минут для остывания и настаивания.

  7. Сорбет в домашних условиях

    Затем сироп процедите и добавьте к нему сок лимона.

  8. Сорбет в домашних условиях

    В отдельной пиале смешайте до однородного состояния кукурузный (на картофельный не меняйте, так как не получится кремовая текстура) крахмал с двумя ложками холодной воды.

  9. Сорбет в домашних условиях

    Черничный сироп доведите до кипения, тонкой струей влейте разведенный крахмал и при помешивании на небольшом огне, поварите до загустения. Сваренный сироп остудите.

  10. Сорбет в домашних условиях

    Затем к нему добавьте черничное пюре и венчиком все хорошо перемешайте.

  11. Сорбет в домашних условиях

    Сорбет перелейте в плоскую форму для заморозки, прикройте пленкой и на полчаса поставьте в морозилку.

  12. Сорбет в домашних условиях

    Затем сорбет венчиком хорошо перемешайте, верните в морозилку и через 40 минут эту процедуру повторите.

  13. Сорбет в домашних условиях

    Перемешивание важно, чтобы сорбет получился в виде мелкой крошки, а не сплошным ледяным пластом. После каждого перемешивания ягодный сорбет будет становится более плотным и густым.

  14. Сорбет в домашних условиях

    Приготовленный и окончательно замороженный сорбет из ягод в домашних условиях можете раскладывать смоченной в кипятке ложечкой по креманкам, декорировать ягодами и подавать на стол. Приятного аппетита!

Клубничный сорбет

Клубничный сорбет, особенно в сезон свежей клубники, будет у вас ярким, ароматным и освежающим десертом как для детей, так и взрослых. Готовится он на основе клубничного пюре и сахарного сиропа. В этом рецепте к сорбету добавим немного джина, так как алкоголь препятствует формированию крупных ледяных кристаллов и текстуру сорбета делает более гладкой. Сорбет отлично хранится в морозилке долгое время.

Время готовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6 (650 гр.).

Ингредиенты:

  • Клубника – 500 гр.
  • Сахар – 70 гр.
  • Вода – 100 мл.
  • Лимон – ½ шт.
  • Мята – 2 веточки.
  • Джин – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для клубничного сорбета. Клубнику хорошо промойте холодной водой и удалите чашелистики.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 2. Подготовленную клубнику переложите в любую форму, которая подходит к заморозке. Добавьте к ягоде сок половины лимона и для свежести, листики мяты.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 3. С помощью погружного блендера клубнику пюрируйте, а для удаления косточек можете дополнительно перетереть на сито. В пюре добавьте ложку джина или другого хорошего алкоголя и перемешайте.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 4. В кастрюле сварите сироп из воды и сахара и подержите на огне до его окрашивания в легкий карамельный цвет.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 5. Сироп немного остудите и перелейте в клубничное пюре.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 6. Блендером пюре с сиропом еще раз хорошо перемешайте.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 7. Сорбет поставьте в морозилку на 1 час, а затем ложкой хорошо перемешайте. Через час повторно перемешайте, что сделает текстуру десерта более однородной.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 8. Затем посуду с сорбетом плотно закройте и оставьте в морозилке для окончательной заморозки и хранения.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 9. Приготовленный клубничный сорбет в любое время можете раскладывать по креманкам и сервировать к десертному столу. Приятного аппетита!

Сорбет в домашних условиях

Домашний лимонный сорбет

Вариантом освежающего десерта и не только в жаркую погоду, может быть у вас домашний лимонный сорбет. Его готовят либо с добавлением белков и виде легкого мороженого, либо только из лимона с сахарным сиропом. Лимонный сорбет обладает выраженным вкусом, поэтому его делают небольшими порциями и добавляют к более нежным десертам, например, к обычному мороженому. В этом базовом рецепте лимонного сорбета желательно строго следовать пропорции ингредиентов, иначе сорбет будет очень кислым.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 25 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Лимон – 1 шт.
  • Сахар – 40 гр.
  • Мед – по вкусу.
  • Вода – 20 мл.
  • Крахмал кукурузный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для сорбета сразу отмерить, согласно рецепту и нужному вам количеству порций.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 2. Лимон тщательно промыть и любым способом аккуратно снять цедру.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 3. В сотейник налить 20 мл чистой воды, насыпать к ней сахар с кукурузным крахмалом и венчиком тщательно перемешать до однородного состояния.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 4. Эту массу на небольшом огне и при помешивании довести до кипения и пару минут проварить, чтобы сироп стал густым. Переложить к нему цедру лимона, венчиком еще раз перемешать и остудить до комнатной температуры.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 5. Любым способом отжать сок лимона и перелить в стакан для взбивания.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 6. Затем к соку перелить остуженный сироп и с помощью погружного блендера хорошо все перемешать.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 7. По своему вкусу в сорбет добавить немного меда и блендером все еще раз взбить. Мед сорбету придаст сладость и не даст образоваться крупным ледяным кристаллам.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 8. Приготовленный домашний лимонный сорбет перелить в небольшую форму, поставить в морозилку и через каждый час трижды хорошо ложкой перемешать, чтобы текстура получилась однородной. Перед подачей на стол лимонный сорбет достать заранее за 10 минут. Приятного аппетита!

Сорбет в домашних условиях

Сорбет без добавления сахара

Рецепты сорбета без добавления сахара востребованы не только для диетического и правильного питания, но и более полезны для детей. Готовят их с добавлением сахарозаменителей, меда или с добавлением сладких фруктов. В этом рецепте готовим сорбет без добавления сахара из сезонной клубники с черникой. Добавим банан, что придаст сорбету не только сладость, но и более гладкую текстуру.

Время готовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Банан – 1-2 шт.
  • Клубника – 1 горсть.
  • Черника – 1 горсть.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить все ингредиенты для сорбета без сахара. Клубнику промыть и очистить от чашелистиков. Чернику перебрать и ополоснуть водой. Лишнюю воду убрать салфеткой. Банан очистить от кожуры.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 2. Затем банан нарезать небольшими кусочками и переложить в посуду для сорбета.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 3. Добавить к банану подготовленную клубнику.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 4. Затем пересыпать ягоды черники.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 5. С помощью погружного блендера ягоды с бананом пюрировать в однородную массу.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 6. Эту массу разлить по любым стаканчикам для мороженого и в середину их поместить деревянные палочки.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 7. Для получения сорбета умеренно мягким, поставить его в морозилку на 3 часа, не более. Такой сорбет можно кушать ложечкой.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 8. Приготовленный сорбет из ягод без добавления сахара через сутки выдержки в морозилке будет, как мороженое на палочках, что детям понравится больше. Приятного аппетита!

Сорбет в домашних условиях

Яблочный сорбет

Яблочный сорбет просто готовится и в любое время года отлично заменит мороженое. Основой его берется яблочное пюре из разных яблок, можно в миксте. Такой сорбет отличает нежная текстура, выраженный яблочный аромат со вкусом и малое количество калорий. В этом рецепте к яблочному сорбету добавим сок лимона, что придаст ему цитрусовую кислинку и сохранит светлый цвет.

Время готовки: 4 часа.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Яблоки – 4 шт.
  • Сахар – 1/3 ст.
  • Вода – ¼ ст.
  • Сок лимона – 1.5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте простой набор ингредиентов для яблочного сорбета.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 2. Из воды и сахара сварите в сотейнике сироп и поварите его на небольшом огне пару минут. Затем сироп остудите.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 3. Яблоки промойте, острым ножом снимите кожуру, разрежьте на дольки и удалите сердцевину с семенной коробочкой.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 4. Затем дольки нарежьте небольшими кубиками.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 5. Нарезку яблок переложите в чашу блендера, налейте остывший сироп, сок лимона и на большой скорости пюрируйте яблоки в однородную массу.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 6. Яблочное пюре переложите в плоскую посуду для замораживания, прикройте крышкой и на 4 часа поставьте в морозилку. Каждый час сорбет хорошо венчиком перемешивайте, чтобы текстура его получилась мелкокристаллической и нежной.

Сорбет в домашних условиях

Шаг 7. Через 4 часа приготовленный яблочный сорбет можно раскладывать по креманкам, декорировать свежими ягодами и подавать к десертному столу. Приятного аппетита!

Сорбет в домашних условиях

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА