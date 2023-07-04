Сорбет в домашних условиях

Сорбет – это вкусный освежающий десерт из линейки фруктово-ягодного мороженого. Готовится он на основе смеси ягодного пюре с сахарным сиропом, частично или полностью замораживается, подается в креманках, как мороженое, или холодным напитком. Десерт популярен за счет невысокой калорийности, натурального вкуса и полезных свойств ягод или фруктов. Хранить десерт можно до 45 суток.

Сорбет из ягод в домашних условиях

Сорбет из ягод в домашних условиях готовится просто, быстро, не учитывая времени на заморозку, и будет более полезной альтернативой мороженому, особенно для детей. Для сорбета можно брать любые ягоды и лучше в миксте. В десерте отлично сохраняются вкус и аромат ягод, а текстура получается нежной и немного тягучей. В этом рецепте готовим сорбет из черники, с добавлением кукурузного крахмала и лимонного сока.

Ингредиенты –+4 порц.

Черника 400 гр.

Сахар-песок 80 гр.

Вода 250 мл.

Сок лимонный 2 ст.л.

Крахмал кукурузный 1 ст.л.

Шаги 265 мин.

Сорбет очень просто готовится в домашних условиях. Первым делом подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для домашнего ягодного сорбета. Чернику переберите, удалив мелкий мусор, промойте под проточной водой и на дуршлаге ошпарьте кипятком, что кожуру ягод сделает более мягкой. Подготовленную чернику пюрируйте с помощью погружного блендера. Черничное пюре протрите через густое сито, а жмых оставьте в пиале. В кастрюлю налейте 250 мл чистой воды, насыпьте сахар, переложите ягодный жмых, перемешайте и поварите сироп в течение 3 минут от начала закипания. Сироп снимите с плиты и дайте 10-15 минут для остывания и настаивания. Затем сироп процедите и добавьте к нему сок лимона. В отдельной пиале смешайте до однородного состояния кукурузный (на картофельный не меняйте, так как не получится кремовая текстура) крахмал с двумя ложками холодной воды. Черничный сироп доведите до кипения, тонкой струей влейте разведенный крахмал и при помешивании на небольшом огне, поварите до загустения. Сваренный сироп остудите. Затем к нему добавьте черничное пюре и венчиком все хорошо перемешайте. Сорбет перелейте в плоскую форму для заморозки, прикройте пленкой и на полчаса поставьте в морозилку. Затем сорбет венчиком хорошо перемешайте, верните в морозилку и через 40 минут эту процедуру повторите. Перемешивание важно, чтобы сорбет получился в виде мелкой крошки, а не сплошным ледяным пластом. После каждого перемешивания ягодный сорбет будет становится более плотным и густым. Приготовленный и окончательно замороженный сорбет из ягод в домашних условиях можете раскладывать смоченной в кипятке ложечкой по креманкам, декорировать ягодами и подавать на стол. Приятного аппетита!

Клубничный сорбет

Клубничный сорбет, особенно в сезон свежей клубники, будет у вас ярким, ароматным и освежающим десертом как для детей, так и взрослых. Готовится он на основе клубничного пюре и сахарного сиропа. В этом рецепте к сорбету добавим немного джина, так как алкоголь препятствует формированию крупных ледяных кристаллов и текстуру сорбета делает более гладкой. Сорбет отлично хранится в морозилке долгое время.

Время готовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6 (650 гр.).

Ингредиенты:

Клубника – 500 гр.

Сахар – 70 гр.

Вода – 100 мл.

Лимон – ½ шт.

Мята – 2 веточки.

Джин – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для клубничного сорбета. Клубнику хорошо промойте холодной водой и удалите чашелистики.

Шаг 2. Подготовленную клубнику переложите в любую форму, которая подходит к заморозке. Добавьте к ягоде сок половины лимона и для свежести, листики мяты.

Шаг 3. С помощью погружного блендера клубнику пюрируйте, а для удаления косточек можете дополнительно перетереть на сито. В пюре добавьте ложку джина или другого хорошего алкоголя и перемешайте.

Шаг 4. В кастрюле сварите сироп из воды и сахара и подержите на огне до его окрашивания в легкий карамельный цвет.

Шаг 5. Сироп немного остудите и перелейте в клубничное пюре.

Шаг 6. Блендером пюре с сиропом еще раз хорошо перемешайте.

Шаг 7. Сорбет поставьте в морозилку на 1 час, а затем ложкой хорошо перемешайте. Через час повторно перемешайте, что сделает текстуру десерта более однородной.

Шаг 8. Затем посуду с сорбетом плотно закройте и оставьте в морозилке для окончательной заморозки и хранения.

Шаг 9. Приготовленный клубничный сорбет в любое время можете раскладывать по креманкам и сервировать к десертному столу. Приятного аппетита!

Домашний лимонный сорбет

Вариантом освежающего десерта и не только в жаркую погоду, может быть у вас домашний лимонный сорбет. Его готовят либо с добавлением белков и виде легкого мороженого, либо только из лимона с сахарным сиропом. Лимонный сорбет обладает выраженным вкусом, поэтому его делают небольшими порциями и добавляют к более нежным десертам, например, к обычному мороженому. В этом базовом рецепте лимонного сорбета желательно строго следовать пропорции ингредиентов, иначе сорбет будет очень кислым.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 25 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Лимон – 1 шт.

Сахар – 40 гр.

Мед – по вкусу.

Вода – 20 мл.

Крахмал кукурузный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для сорбета сразу отмерить, согласно рецепту и нужному вам количеству порций.

Шаг 2. Лимон тщательно промыть и любым способом аккуратно снять цедру.

Шаг 3. В сотейник налить 20 мл чистой воды, насыпать к ней сахар с кукурузным крахмалом и венчиком тщательно перемешать до однородного состояния.

Шаг 4. Эту массу на небольшом огне и при помешивании довести до кипения и пару минут проварить, чтобы сироп стал густым. Переложить к нему цедру лимона, венчиком еще раз перемешать и остудить до комнатной температуры.

Шаг 5. Любым способом отжать сок лимона и перелить в стакан для взбивания.

Шаг 6. Затем к соку перелить остуженный сироп и с помощью погружного блендера хорошо все перемешать.

Шаг 7. По своему вкусу в сорбет добавить немного меда и блендером все еще раз взбить. Мед сорбету придаст сладость и не даст образоваться крупным ледяным кристаллам.

Шаг 8. Приготовленный домашний лимонный сорбет перелить в небольшую форму, поставить в морозилку и через каждый час трижды хорошо ложкой перемешать, чтобы текстура получилась однородной. Перед подачей на стол лимонный сорбет достать заранее за 10 минут. Приятного аппетита!

Сорбет без добавления сахара

Рецепты сорбета без добавления сахара востребованы не только для диетического и правильного питания, но и более полезны для детей. Готовят их с добавлением сахарозаменителей, меда или с добавлением сладких фруктов. В этом рецепте готовим сорбет без добавления сахара из сезонной клубники с черникой. Добавим банан, что придаст сорбету не только сладость, но и более гладкую текстуру.

Время готовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Банан – 1-2 шт.

Клубника – 1 горсть.

Черника – 1 горсть.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить все ингредиенты для сорбета без сахара. Клубнику промыть и очистить от чашелистиков. Чернику перебрать и ополоснуть водой. Лишнюю воду убрать салфеткой. Банан очистить от кожуры.

Шаг 2. Затем банан нарезать небольшими кусочками и переложить в посуду для сорбета.

Шаг 3. Добавить к банану подготовленную клубнику.

Шаг 4. Затем пересыпать ягоды черники.

Шаг 5. С помощью погружного блендера ягоды с бананом пюрировать в однородную массу.

Шаг 6. Эту массу разлить по любым стаканчикам для мороженого и в середину их поместить деревянные палочки.

Шаг 7. Для получения сорбета умеренно мягким, поставить его в морозилку на 3 часа, не более. Такой сорбет можно кушать ложечкой.

Шаг 8. Приготовленный сорбет из ягод без добавления сахара через сутки выдержки в морозилке будет, как мороженое на палочках, что детям понравится больше. Приятного аппетита!

Яблочный сорбет

Яблочный сорбет просто готовится и в любое время года отлично заменит мороженое. Основой его берется яблочное пюре из разных яблок, можно в миксте. Такой сорбет отличает нежная текстура, выраженный яблочный аромат со вкусом и малое количество калорий. В этом рецепте к яблочному сорбету добавим сок лимона, что придаст ему цитрусовую кислинку и сохранит светлый цвет.

Время готовки: 4 часа.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Яблоки – 4 шт.

Сахар – 1/3 ст.

Вода – ¼ ст.

Сок лимона – 1.5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте простой набор ингредиентов для яблочного сорбета.

Шаг 2. Из воды и сахара сварите в сотейнике сироп и поварите его на небольшом огне пару минут. Затем сироп остудите.

Шаг 3. Яблоки промойте, острым ножом снимите кожуру, разрежьте на дольки и удалите сердцевину с семенной коробочкой.

Шаг 4. Затем дольки нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 5. Нарезку яблок переложите в чашу блендера, налейте остывший сироп, сок лимона и на большой скорости пюрируйте яблоки в однородную массу.

Шаг 6. Яблочное пюре переложите в плоскую посуду для замораживания, прикройте крышкой и на 4 часа поставьте в морозилку. Каждый час сорбет хорошо венчиком перемешивайте, чтобы текстура его получилась мелкокристаллической и нежной.

Шаг 7. Через 4 часа приготовленный яблочный сорбет можно раскладывать по креманкам, декорировать свежими ягодами и подавать к десертному столу. Приятного аппетита!