Соседка Кореянка рассказала, как нужно готовить кабачки. Такой салат готовлю уже 3 года

Сейчас в магазинах часто можно заметить различные корейские яства. Например, острые блюда из овощей, рыбы и риса. Однако, оказывается, мы давно начали приобщаться к гастрономической культуре Кореи.
Дело в том, что морковь по-корейски является советско-корейским яством.
Приготовление овощей по-корейски пришло в нашу страну благодаря беженцам из Северной Кореи. Любители острой пищи придумали, как можно совместить традиционные соусы Кореи с местными овощами.
Мы расскажем, как можно сделать кабачки по-корейски.
Ингредиенты кабачков по-корейски:
- Кабачки — 1.5 кг;
- Морковь — 3 шт.;
- Болгарский перец — 3 шт.;
- Чеснок — головка;
- Базилик — ч. л.;
- Соль — ст. л.;
- Сахар — 4 ст. л.;
- Уксус 9% — 80 мл;
- Масло растительное — 80 мл;
- Лук — 2 шт.
Приготовление кабачков по-корейски:
Измельчаем очищенный кабачок через терку по-корейски, длинными тонкими брусочками. Не надо измельчать сердцевину с косточками.
Аналогично кабачкам нужно натереть очищенную морковь. Нарезаем репчатый лук тонкими полукольцами, очищенный болгарский перец режем соломкой.
Шинкуем базилик, соединяем вместе с кабачками, луком, болгарским перцем и морковью в одной миске. Пропускаем через пресс зубчики чеснока в миску с кабачками.
Посыпаем салат сахаром и солью, заливаем уксусом. В сковороде разогреваем растительное масло, поливаем маслом салат и тщательно перемешиваем все компоненты.
Накрываем салат крышкой и оставляем в тепле на 2-3 часа. Каждые полчаса нужно перемешивать компоненты в блюде.
Выкладываем салат в небольшие стеклянные баночки, заливаем содержимое соком из-под кабачков. Протыкаем салат шпажкой, чтобы сок проник вглубь смеси.
Накрываем банк крышками, ставим в кастрюлю. Заливаем кастрюлю водой, стерилизуем на среднем огне банки в течение 20 минут.
Закатываем банки с корейскими кабачками, оставляем в тепле на 8 часов.
В итоге мы имеем вкусную кабачковую закуску. Этот салат можно употреблять отдельно или сочетать с другими блюдами.