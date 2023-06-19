Соседка Кореянка рассказала, как нужно готовить кабачки. Такой салат готовлю уже 3 года

Сейчас в магазинах часто можно заметить различные корейские яства. Например, острые блюда из овощей, рыбы и риса. Однако, оказывается, мы давно начали приобщаться к гастрономической культуре Кореи.

Дело в том, что морковь по-корейски является советско-корейским яством.

Приготовление овощей по-корейски пришло в нашу страну благодаря беженцам из Северной Кореи. Любители острой пищи придумали, как можно совместить традиционные соусы Кореи с местными овощами.

Мы расскажем, как можно сделать кабачки по-корейски.

Ингредиенты кабачков по-корейски:

Кабачки — 1.5 кг;

Морковь — 3 шт.;

Болгарский перец — 3 шт.;

Чеснок — головка;

Базилик — ч. л.;

Соль — ст. л.;

Сахар — 4 ст. л.;

Уксус 9% — 80 мл;

Масло растительное — 80 мл;

Лук — 2 шт.

Приготовление кабачков по-корейски:

Измельчаем очищенный кабачок через терку по-корейски, длинными тонкими брусочками. Не надо измельчать сердцевину с косточками.

Аналогично кабачкам нужно натереть очищенную морковь. Нарезаем репчатый лук тонкими полукольцами, очищенный болгарский перец режем соломкой.

Шинкуем базилик, соединяем вместе с кабачками, луком, болгарским перцем и морковью в одной миске. Пропускаем через пресс зубчики чеснока в миску с кабачками.

Посыпаем салат сахаром и солью, заливаем уксусом. В сковороде разогреваем растительное масло, поливаем маслом салат и тщательно перемешиваем все компоненты.

Накрываем салат крышкой и оставляем в тепле на 2-3 часа. Каждые полчаса нужно перемешивать компоненты в блюде.

Выкладываем салат в небольшие стеклянные баночки, заливаем содержимое соком из-под кабачков. Протыкаем салат шпажкой, чтобы сок проник вглубь смеси.

Накрываем банк крышками, ставим в кастрюлю. Заливаем кастрюлю водой, стерилизуем на среднем огне банки в течение 20 минут.

Закатываем банки с корейскими кабачками, оставляем в тепле на 8 часов.

В итоге мы имеем вкусную кабачковую закуску. Этот салат можно употреблять отдельно или сочетать с другими блюдами.