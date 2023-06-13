Описание приготовления:

Лучше всего дрова брать лиственных пород, хвойные могут дать горечь. Так же подойдут и угли из магазина. Подавать сосиски гриль лучше всего со свежими овощами, овощными салатами или с лавашом и различными соусами.

Назначение: На природу

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Сосиски

Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Сосиски 4 Штуки

Количество порций 2

Калорийность

266 ккал

Калорийность

11 г

Белки

24 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сосиски на гриле»

Подготовьте сосиски. Если сосиски в пленке, обязательно ее снимите.

На сосисках сделайте надрезы по диагонали с двух сторон глубиной 1-2 миллиметра.

В мангале разожгите угли и дайте им прогореть. Они не должны гореть, а только быть раскаленными. Выложите сосиски на решетку для гриля и закройте ее. Готовьте на горячих углях по одной минуте с каждой стороны до румяной корочки. Снимите с решетки и сразу подавайте.

Приятного аппетита!