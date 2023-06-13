Описание приготовления:
Лучше всего дрова брать лиственных пород, хвойные могут дать горечь. Так же подойдут и угли из магазина. Подавать сосиски гриль лучше всего со свежими овощами, овощными салатами или с лавашом и различными соусами.
Назначение: На природу
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Сосиски
Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Сосиски 4 Штуки
Количество порций 2
Калорийность
266 ккал
Калорийность
11 г
Белки
24 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сосиски на гриле»
Подготовьте сосиски. Если сосиски в пленке, обязательно ее снимите.
На сосисках сделайте надрезы по диагонали с двух сторон глубиной 1-2 миллиметра.
В мангале разожгите угли и дайте им прогореть. Они не должны гореть, а только быть раскаленными. Выложите сосиски на решетку для гриля и закройте ее. Готовьте на горячих углях по одной минуте с каждой стороны до румяной корочки. Снимите с решетки и сразу подавайте.
Приятного аппетита!