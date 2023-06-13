Описание приготовления:
Это блюдо прекрасно подойдет в качестве быстрого перекуса, когда нет ни времени, ни желания долго готовить. Зеленый горошек берите жесткий, тогда он сохранит свою структуру и не превратится в кашу. Вместе с горчицей можно подавать с майонезом и кетчупом.
Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку
Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Бобовые / Горох / Субпродукты / Сосиски / Консервированный горошек
Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Сосиски 2 Штуки
- Горошек консервированный в банках 250 Грамм
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Горчица 1 Ст. ложка
Количество порций 1
Калорийность
160 ккал
Калорийность
6 г
Белки
12 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сосиски с жареным горошком»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сосисок с жареным горошком. Консервированный горошек откиньте на сито и дайте жидкости полностью стечь.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите горошек и обжаривайте в течение 5-10 минут аккуратно перемешивая. Горошек должен стать сухим и немного поджариться. Переложите горошек в тарелку.
В сковороде обжарьте сосиски до румяной корочки и подавайте с жареным горошком.
Приятного аппетита!