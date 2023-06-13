Описание приготовления:

Это блюдо прекрасно подойдет в качестве быстрого перекуса, когда нет ни времени, ни желания долго готовить. Зеленый горошек берите жесткий, тогда он сохранит свою структуру и не превратится в кашу. Вместе с горчицей можно подавать с майонезом и кетчупом.

Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку

Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Бобовые / Горох / Субпродукты / Сосиски / Консервированный горошек

Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Сосиски 2 Штуки

Горошек консервированный в банках 250 Грамм

Масло растительное 2 Ст. ложки

Горчица 1 Ст. ложка

Количество порций 1

Калорийность

160 ккал

Калорийность

6 г

Белки

12 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сосиски с жареным горошком»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сосисок с жареным горошком. Консервированный горошек откиньте на сито и дайте жидкости полностью стечь.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите горошек и обжаривайте в течение 5-10 минут аккуратно перемешивая. Горошек должен стать сухим и немного поджариться. Переложите горошек в тарелку.

В сковороде обжарьте сосиски до румяной корочки и подавайте с жареным горошком.

Приятного аппетита!