Рецепты Сосисок больше не будет: рецепты салатов из обновленного школьного меню от Зеленской и Клопотенко По Admin - 11 августа, 2023 0 30 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Первая леди Елена Зеленская и шеф-повар и новатор украинской кухни Евгений Клопотенко приготовили несколько блюд из обновленного детского меню. Чтобы и вы могли убедиться, что детишки в надежных руках – предлагаем два варианта быстрых салатов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Перед началом учебного года дети школ и детских садов будут наслаждаться новым, утвержденным Минздравом меню, которое уменьшает количество сахара и муки, увеличивая процент овощей и фруктов. Инициаторами смены стали Елена Зеленская и Евгений Клопотенко. Читайте также Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами Делимся рецептами нескольких блюд, которые стали частью нового меню школьников, чтобы и вы могли отведать то, чем будут питаться ваши дети. Салат из свеклы и сельдерея с сыром Время: 15 минут Порции: 3 – 4 Ингредиенты: – 395 граммов свеклы; – 50 граммов корня сельдерея; – 40 граммов твердого сыра; – 5 граммов сока лимона; – соль; – 15 граммов подсолнечного масла. Приготовление: Готовую отварную свеклу нарезать соломкой. Промыть и очистить сельдерей, натереть на терке или нарезать соломкой. Натереть на крупной терке сыр. Смешать ингредиенты, заправить лимонным соком, солью и маслом. Приятного аппетита! Салат фруктовый с орехами Время: 15 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 135 граммов свежих бананов; – 180 граммов яблок; – 115 граммов апельсинов; – 75 граммов грецких орехов. Приготовление: Фрукты промыть, очистить от кожуры и нарезать соломкой. Орехи поджарить и измельчить. Смешать фрукты и посыпать орехами. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить сладкий бисквит для тортов или десертов. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Три холодных супа на лето – пальчики оближетеНаконец-то сезон молодого картофеля: готовим с укропом и чеснокомЗвезда одесской кухни – форшмак из сельди и яблокВафли на растительном молоке – оригинальный рецепт без лактозыКак приготовить сырники с ягодами: что сделает вкус нежным, а текстуру шелковистой