Состарился, заболел и оказался не нужен. Кто и как спасает животных в Крыму

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 7. АиФ-Крым №7 17/02/2021

У кого из нас не щемит сердце, когда мы видим на улице хромую собаку или замерзающего котенка? Кто-то пожалеет их и накормит, а кто-то даже заберет домой, чтобы дать уход и заботу. А если помощь требуется не милому щеночку, а огромному животному с большими копытами или острыми клыками?

К счастью, в Крыму есть люди, готовые взять на себя ответственность за жизнь и здоровье крупных или диких зверей.

Ноги, крылья, люди

Наталья Курласова из Севастополя посчитала своим долгом выкупить у недобросовестных хозяев верблюда Бархана, Барика, который много лет катал туристов на Ай-Петри. А когда «корабль пустыни» состарился и заболел, то оказался больше не нужен. Верблюд долгое время стоял на короткой привязи и не двигался, а ведь эти животные по природе своей кочевники, им требуется много ходить. «От долгой неподвижности у Барика образовались пролежни и почти атрофировались задние конечности, — рассказывает Наталья. — Сейчас мы с ним ходим по 30 минут в день, ему очень больно. Как только мы найдём нужное лекарство, начнём курс лечения. Я уверена, что всё у нас получится. У меня есть две лошади, они едят примерно то же, что и верблюд. Лекарства им тоже подходят одинаковые».