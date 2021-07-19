Сотни редких деревьев вырубают в Севастополе ради коммерческого жилья

Десятки редких и уникальных деревьев в единственной крупной зелёной зоне у бухты Казачьей идут под снос ради строительства коммерческого жилья. Последние 3 года местные жители пытаются отстоять парк – но пока на месте полувековых ливанских кедров всё чаще появляются новые высотки. Ранее сообщалось, что крымская сосна и ливанский кедр вырубаются подчистую по заказу Минобороны для возведения многоквартирных домов для военных. Но позже выяснилось – лишь 10% квартир в них достанутся военнослужащим. Многочисленные обращения в Министерство обороны и Правительство Севастополя никаких результатов не дали.

Жители частных домов по улице Рубежной – те немногие, кто знает, что именно происходит за строительным забором. С их балконов им предстаёт пугающая картина. Ливанские, гималайские, алтайские и атласские кедры один за другим вырубаются строителями.

АЛЕКСАНДРА ЛАВРЕНОВА, жительница улицы Рубежной: «В 2018-м году вдруг началась производиться опилка, обрезка этих зелёных насаждений. Общественность забила тревогу. И нам стало известно, что эту территорию отдали под застройку многоквартирными домами. После наших многочисленных жалоб нам ответили, что строительство ведётся в интересах военнослужащих, земля принадлежит Министерству обороны и на основании инвестиционного контракта компания «СтандартСтрой» ведёт строительство многоэтажных домов».

Удивленные подобным решением, жители сразу же обратились в Прокуратуру – ведь, по их мнению, у оборонного ведомства нет полномочий по выдаче земли под коммерческое жильё (подавляющее большинство квартир в этих домах продаётся через агентства недвижимости для обычных граждан). Ответ правоохранительных органов привёл севастопольцев в замешательство.

АЛЕКСАНДРА ЛАВРЕНОВА, жительница улицы Рубежной: «Все стали указывать на то, что застройщик ведёт строительство на основании разрешения, которое было выдано в 2012 году ГАСК Киева. Здесь возникает несколько вопросов. Первое – ГАСК города Киева не уполномочен выдавать такие разрешения на строительство в Севастополе – это другая административно-территориальная единица. Второе – постановлением 1058 Правительства Севастополя было приостановлено действие ранее выданных разрешений на строительство (до 2014 года), которые действовали на территории Севастополя именно с целью сохранения зелёных насаждений».

В Севастопольском Госстройнадзоре, как утверждают жильцы, сообщили – уведомление о начале работ к ним не поступало, а следовательно – никакого контроля на стройплощадке не велось. Подобного же рода ответ был получен и от Министерства обороны – там заявили, что подобные объекты ведомством не контролируются, ведь речь идёт о коммерческой застройке.

АЛЕКСАНДРА ЛАВРЕНОВА, жительница улицы Рубежной: «Использование застройщиком разрешения на строительство, выданное Минобороны, является неправомерным. И даже отправили им письмо, чтобы они убрали со своего сайта ссылку на ранее выданное разрешение Минобороны. Вот и получается, что до 2020 года, до декабря данная стройка вообще никем не контролировалась. Лишь в декабре застройщиком были поданы декларации о начале строительства, когда фактически уже все дома были выстроены».

Пока шли споры и обсуждения, здания один за другим росли ввысь, а деревья вырубались, чтобы освободить участок для очередной парковки или фундамента дома. Отметим, что работы не просто ведутся в непосредственной близости к объекту культурного наследия – братской могилы 9 советских бойцов, павших при освобождении нашего города.

Эти земли специалистом из Министерства культуры предлагалось внести в охранную зону нашего города. Документ был разработан и передан в местное Правительство, но до сих не утверждён. Но вернёмся к судебным разбирательствам – севастопольский арбитраж по итогам рассмотрения ситуации вынес неоднозначный вердикт на тему того, какие разрешительные документы определяют возведение жилого комплекса на берегу бухты Казачьей.

АЛЕКСАНДРА ЛАВРЕНОВА, жительница улицы Рубежной: «Суд, рассматривая данное дело, установил, что решение, выданное ГАСК в городе Киеве прекратило своё существование. А вот решение Минобороны никто не обжаловал и не отменял. Поэтому оно является действующим. На основании выводов суда можно прийти к однозначному выводу – строительство ведётся на основании решения Минобороны. Причем, строительство ведётся коммерческого жилья. На лицо нарушение норм действующего законодательства».

Результаты столь резонансной стройки уже дают о себе знать. На неблагоприятной для растений каменистой почве усилиями севастопольцев были высажены и выращены пять пробковых дубов, которые сейчас можно встретить лишь в Никитском ботаническом саду. Три из них уже успешно выпилены подрядчиком. Аллея у мемориала освободителям Севастополя превратилась в узкий лабиринт из строительных заборов, рядом с которыми валяются обрубки кедров.

Люди, которые уже не один год живут в этом районе, не могут понять, как допускается столь варварское отношение к севастопольской природе.

«Эти все кедры занесены в 2013 году в международную Красную книгу. Их вообще нельзя трогать! Эти кедры растут до 500 лет. 500 лет надо, чтобы этот кедр вырос и чтобы он дал такую тень. Сейчас просто ради этого коммерческого жилья их надо снести. Пусть будет пустыня! Вот, главное сейчас построим – а там плевать что будет дальше».

В 60-х годах в Казачьей бухте дислоцировались несколько воинских частей, на территории которых находились дома для семей офицеров, казармы, и другие объекты военной инфраструктуры. По словам местных жителей, командование этих частей даже устроили негласное соревнование по благоустройству территорий. В котором озеленению была отведена особая роль. Растения и деревья приживались на скалистой почве очень тяжело, за ними нужен был постоянный уход, но военным все-таки удалось вырастить здесь и сосновые рощи, и кедры, и несколько видов можжевельника. И спустя полвека бухту украшал уже полноценный сквер, который и сегодня является единственной зеленой зоной в степи Казачьей бухты. Свой вклад, по словам местных жителей, в это дело внесли и ветераны Великой Отечественной войны. Уберечь эти земли от застройки люди пытались вместе с депутатами Законодательного собрания – еще в 2018 году они выступили с инициативой включить данный участок в перечень перспективных особо охраняемых природных территории. Но тогда на это решение было наложено вето уже экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Возмущены жители и тем фактом, что никто даже не пытался спросить их мнения – нужен ли им новый жилой микрорайон вместо единственной зелёной зоны в округе.

«Поскольку у нас нет утвержденного Генплана, Правительство города должно было бы провести общественные обсуждения по поводу застройки этой территории. По поводу вырубки этих насаждений и так далее. Не соблюдается закон об охране окружающей среды. Застройщик ничего не восстанавливает! Где? Пусть покажут, где они посадили те деревья, которые они вырубили в определенном количестве, которое было указано в порубочных билетах».

По словам собравшихся, работы ведутся круглосуточно – даже в ночное время звук строительной техники не утихает. Люди не могут нормально спать из-за постоянного шума.

«По приказу Минкульта Российской Федерации №1864, здесь, на этой территории режим застройки Р4.1. Здесь невозможно строительство домов выше 12 метров. Напротив нас с вами ведётся от Министерства обороны действительно стройка жилых трёхэтажных домов и там выполняется законодательство – а здесь оно не выполняется».

В общей сложности на территории застройки произрастает около 2 тысяч растений. Севастопольцы переживают за их дальнейшую судьбу.

ЮРИЙ КУЛИКОВ, член Общественного совета при Департаменте природных ресурсов и экологии Севастополя: «Проект разрабатывался без учёта посадки этих деревьев на местность. Даже при условии строительства, эти деревья можно было сохранить. Так, из 2 тысяч деревьев, в лучшем случае, останется меньше половины».

Член общественного совета при Департаменте природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя Юрий Куликов привёл один из многих примеров того, как можно было бы избежать вырубки такого количества деревьев.

ЮРИЙ КУЛИКОВ, член Общественного совета при Департаменте природных ресурсов и экологии Севастополя: «Вдоль всей линии домов, планируемых к застройке данного района, планируется подземная парковка, которая будет общая от первого до последнего дома. Въезд на парковку можно сделать в любом месте. Но у застройщика запланирован въезд именно в этом месте, под вырубку попадает этот уголок. Прошу обратить внимание – ни влево, ни вправо деревьев нет».

Жители с опасением относятся ко вполне реальной перспективе превращения микрорайона в степь, после массовой вырубки всех произрастающих здесь деревьев.

ЮРИЙ КУЛИКОВ, член Общественного совета при Департаменте природных ресурсов и экологии Севастополя: «Согласно постановлению Правительства, норма озеленения – 16 квадратных метров на одного человека. Здесь, после введения этого района в строй, получится менее полуметра на одного человека. Кругом голые степи. Это единственный уголок природы данной территории».

Люди выступают с требованием приостановить массовую вырубку деревьев и спасти район от уплотнительной застройки. Сделать это, по их мнению, необходимо в кратчайшие сроки – пока еще есть, что спасать.

Кирилл Попов, Юрий Реутин, «Севинформбюро»