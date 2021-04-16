Сотрудница крымского МУПа «заработала» на фиктивном ремонте домов

Жительница Симферополя за три года присвоила более 900 тысяч рублей, которые принадлежали муниципальному унитарному предприятию, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

СК возбудил дело по факту мошенничества с квартирой ветерана в Севастополе В сообщении сказано, что женщина занимала руководящие должности в одном из муниципальных унитарных предприятий с 2016 по 2019 годы. Она заключала фиктивные договоры подряда от имени своих родственников и знакомых, используя копии их паспортов и других личных документов, затем подделывала акты выполненных работ и предоставляла их в бухгалтерию предприятия.

«Женщину обвинили в мошенничестве. Чтобы возместить ущерб, на ее квартиру и автомобиль наложен арест», — уточнили в сообщении.