Сотрудник администрации Симферополя стал фигурантом уголовного дела

Следователи подозревают сотрудника горадминистрации Симферополя в превышении должностных полномочий при строительстве многоквартирного дома для льготной категории граждан в микрорайоне Залесье, передает пресс-служба крымского Следкома.

В одном из департаментов администрации Симферополя силовики проводят обыск В ведомстве отмечают, что сотрудник администрации в конце 2019 года подписал акт о приемке выполненных работ, хотя работы, указанные в документе, выполнены не были. На основании акта подрядчик получил деньги в размере более 41 млн рублей.

На данный момент следователи уже допросили ряд лиц, а также изъяли документацию.