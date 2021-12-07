Сотрудник ГБУ «Севастопольский Автодор» обвиняется и растрате

Сотрудник ГБУ «Севастопольский Автодор» обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору, передает пресс-служба ГСУ по РК и Севастополю.

Дорогу к логистическому центру под Симферополем построят за счет бюджета РК По данным ведомства, с июля 2020 года по март 2021 года по указанию обвиняемого при строительстве его домовладения незаконно были задействованы строительная техника, принадлежащая ГБУ «Севастопольский Автодор», а также обслуживающий ее персонал. При этом заработная плата работникам начислялась и выплачивалась за счет денежных средств ГБУ «Севастопольский Автодор».

Обвиняемый также использовал на своем земельной участке щебеночно-песчаную смесь, которая являлась собственностью ГБУ «Севастопольский Автодор». Тем самым он причинил предприятию ущерб.