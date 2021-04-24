Сотрудник прокуратуры Алушты обвиняется в покушении на мошенничество

В Крыму обвиняют старшего помощника прокурора Алушты в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба и организации незаконной миграции, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

Мошенник выманил у жителя Ялты 30 тысяч рублей Согласно информации ведомства, двое украинцев обратились к риэлторам с просьбой продать их квартиру в Алуште. Исполнители нашли покупателя и предложили владельцам квартиры приехать на полуостров для оформления сделки. Собственники жилья объяснили, что не могут приехать, поскольку действует временное ограничение на въезд иностранцев в РФ. Риэлторы обратились за содействием к своему знакомому — старшему помощнику прокурора Алушты.

«Сотрудник надзорного ведомства сообщил заведомо ложные сведения, что за денежное вознаграждение может предоставить справки для въезда и выезда на имя граждан Украины под предлогом их лечения в медучреждении Республики Крым. Получив согласие, он приискал подложные справки, по которым граждане Украины пересекли государственную границу России», — говорится в сообщении.