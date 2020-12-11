Сотрудника полиции Ялты подозревают в получении взятки в 7 млн рублей

Фото: пресс-служба Следственного комитета по РК и Севастополю

Врио заместителя начальника следственного отдела УМВД по Ялте и адвоката адвокатской палаты Республики Крым подозревают в коррупционном преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по РК и Севастополю.

В Управлении по расследованию особо важных дел установили: сотрудник полиции проводил проверку по сообщению о возможных нарушениях при постановке на кадастровый учет земельных участков, которые купила гражданка соседнего государства. У него возник преступный умысел получить взятку за отказ в возбуждении уголовного дела. Знакомому адвокату он предложил выступить посредником.

Когда адвокат обо всём договорился, врио замначальника следственного отдела выполнил свою часть «соглашения». Адвокату выдали оригиналы документов на право владения землей, чтобы тот выдал их владелице участков.

После этого посредник получил 100 тысяч долларов (по курсу Центробанка России это более 7,7 млн. рублей) и передал их врио замначальника следственного отдела УМВД России по Ялте. Подозреваемых задержали сотрудники ФСБ.

Возбуждены уголовные дела. На работе и дома у фигурантов провели обыски. Следствие изъяло документы и электронные носители, представляющие интерес для дела.