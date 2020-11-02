Сотрудники Департамента архитектуры и Госстройнадзора стали фигурантами уголовного дела

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Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших директора и начальника управления Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя, а также начальника отдела Управления Госстройнадзора и экспертизы города. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Чиновников обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

«По версии следствия, в период с 2016-го по 2019 год обвиняемые незаконно предоставили разрешения на ввод в эксплуатацию корпусов апартаментов без наличия централизованной системы водоснабжения и водоотведения», – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, несмотря на допущенные нарушения норм строительного законодательства, чиновники незаконно выдали заключение о соответствии многоквартирного дома требованиям технических регламентов. Впоследствии подпорная стена на автопарковке указанного дома обрушилась.

Также бывший начальник управления Департамента архитектуры и градостроительства незаконно отменил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Бульвар с объектами торговли по улице Кесаева».

Уголовное дело направят в районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.