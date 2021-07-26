Сотрудники ФСБ обнаружили и пресекли работу сети незаконных оружейных мастерских

Фото: стоп-кадры видео ФСБ

45 подпольных оружейников в 25 регионах России (среди которых – Крым) задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

По итогам проведённой спецоперации изъято более 270 единиц оружия, почти 440 артиллерийских боеприпасов и свыше 26 с половиной тысяч патронов. Специалистам удалось пресечь деятельность 32 подпольных мастерских.

Спецоперация проводилась в июле в Москве, Республиках Адыгея, Башкирия, Крым, Мордовия, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях.

Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, в числе изъятого: самодельное стреляющее устройство («авторучка»), 65 ручных гранат, 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы. В списке также американский ружейный гранатомёт производства 1940 года, четыре пулемёта, 11 автоматов, 16 пистолетов-пулеметов, в том числе ППШ, «Кедр», 118 пистолетов и револьверов, 125 карабинов, винтовок и ружей различной модификации. Как отметили в ведомстве, злоумышленники размещали предложения по сбыту оружия в сети Интернет.