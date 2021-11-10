Сотрудники ФСБ разоблачили украинского шпиона в Крыму

ФСБ удалось пресечь шпионскую деятельность жителя Ялты в интересах Службы безопасности Украины, передают «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Крымчанину предъявили обвинение в шпионаже для украинских властей Согласно данным ведомства, житель Крыма с 2017 года по 2018 год собирал и передавал украинской стороне сведения о российских силовиках.

«Житель города Ялты осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности», — подчеркнули в сообщении.