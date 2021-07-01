Сотрудники ФСБ в Крыму выявили подпольную мастерскую оружия

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской на полуострове, передает пресс-служба регионального ведомства.

В отношении крымчанина возбуждено дело за хранение и переделку оружия В сообщении уточнили, что отец и сын в своей квартире оборудовали подпольную мастерскую по переделке и реставрации оружия и боеприпасов, которые были извлечены из грунта в местах ведения боев времен ВОВ.

Оперативники, во время обследования помещений, изъяли около двух килограммов взрывчатых веществ, три электродетонатора военного назначения и другое.