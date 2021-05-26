Сотрудники ФСБ в Севастополе задержали наркокурьера

В Севастополе задержали курьера одного из Интернет-магазинов по продаже наркотиков, передает пресс-служба регионального ФСБ.

В Крыму полиция задержала 18-летнего мужчину с крупной партией наркотиков Уточняется, что 30-летний местный житель получал синтетические наркотические средства, а также наркотики растительного происхождения оптовыми партиями для дальнейшего сбыта на территории города.

«В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружено и изъято пять видов расфасованных и подготовленных к продаже наркотиков: мефедрон, МДМА, N-метилэфедрон, амфетамин, а также каннабис, в общей сложности около 460 доз», — уточнили в ФСБ.