Сотрудники ФСБ задержали 19-летнего алуштинца с крупной партией наркотиков

Жителя Алушты, который закупил партию наркотиков, задержали сотрудники ФСБ, передает пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.

В Крыму мужчина устроил наркопритон в хозяйственной пристройке своего дома Уточняется, что житель Алушты, 2002 года рождения, прибрел и хранил в тайниках неподалеку от места жительства психотропные и наркотические вещества с целью сбыта.

«Наркоделец был задержан УФСБ совместно с МВД по Республике Крым. У задержанного обнаружена и изъята крупная партия наркотиков, именно амфетамин, мефедрон и метилэфедрон, общим весом более полтора килограммов», — отметили силовики.