Сотрудники ФСБ задержали главу администрации Белогорска за взяточничество

Глава администрации Белогорска был задержан с поличным при получении взятки. Об этом рассказал в в своем Telegram-канале глава РК Сергей Аксенов.

Два депутата в РК приговорены к тюрьме за попытку присвоить два млн рублей «Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорск Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко. Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу. Борьба с коррупцией – это системная и непрерывная работа. Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность», – написал он.

Согласно предварительной информации, глава администрации Белогорска получил средства в размере 1,4 млн рублей в качестве взятки. Деньги были переданы должностному лицу одним из предпринимателей в качестве платы за покровительство.