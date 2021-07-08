Сотрудники ФСБ задержали крымчанина за взяточничество

В Симферополе задержали местного жителя по подозрению в мошенничестве, передает пресс-служба ФСБ по РК и Севастополю.

Два депутата в РК приговорены к тюрьме за попытку присвоить два млн рублей «Установлено, что гражданин, зная о желании двух жителей Симферополя получить в аренду земельные участки под использование объектов капитального строительства, предложил посодействовать в решении их вопроса за денежное вознаграждение», – уточнили в сообщении.

Злоумышленник заявил, что он знает людей в руководстве Госкомрегистра Крыма и может помочь решить вопрос потенциальных арендаторов. В действительности же он не планировал выполнять свои обязательства. Денежные средства мужчина собирался присвоить.