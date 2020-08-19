Сотрудники ФСБ задержали крымчанина за участие в украинском нацбатальоне

Фото: стоп-кадр из оперативного видео ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Кировского района Крыма, его подозревают в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории другого государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Установлено, что подозреваемый в 2016 году выехал на Украину и вступил в ряды незаконного вооруженного формирования – так называемого «батальона имени Челебиджихана». По данным ФСБ, там мужчина обучился обращению с огнестрельным оружием. В его обязанности также входила охрана расположение батальона, помощь Пограничной службе Украины в патрулировании границы, проверки на пунктах пропуска. Позже фигурант дела вернулся в Крым, но продолжил поддерживать контакты с членами незаконного вооруженного формирования и преступную деятельность по участию в батальоне.

В среду, 19 августа, сотрудники ФСБ провели следственные действия по адресам проживания и регистрации мужчины. Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе Управления ФСБ напоминают: люди, которые добровольно прекратили участие в незаконном вооруженном формировании и сообщили об этом в правоохранительные органы, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления.