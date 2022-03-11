Сотрудники ФСБ задержали в Евпатории гражданина, захватившего заложников

В Евпатории сотрудники ФСБ задержали мужчину, который захватил заложников в гостиничном номере и угрожал взорвать здание. Об этом сообщил Крыминформ.

В Крыму задержан иностранец, причастный к блокаде полуострова Инцидент произошел 11 марта. Утром на номер 112 поступил звонок от неизвестного гражданина, который заявил, что «хочет увидеть начальника отдела полиции». Он пригрозит «все взорвать», если ему откажут.

«Установлено, что звонивший находится в одной из гостиниц Евпатории, расположенной в пятиэтажном доме на улице имени 60-тилетия ВЛКСМ. Прибывшие на место сотрудники спецслужб обнаружили, что преступник забаррикадировался в одном из гостиничных номеров, удерживая при этом в заложниках женщину и угрожая взорвать здание», — сказано в сообщении.