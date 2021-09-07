Сотрудники «КРЫМ-СПАС» вытащили мужчину из-под завала

Фото: КРЫМ-СПАС

Дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказала помощь мужчине, который оказался под завалами грунта. Всего под землёй пострадавший находился более часа.

По прибытии спасатели выяснили, что при прокладке труб экскаватор упёрся в камень. Один из строителей спустился на трёхметровую глубину и начал обкапывать валун. Тогда на пострадавшего и рухнули почти полтора кубических метра земли. Сотрудники МЧС Крыма, координируя работу тяжелой техники, сняли основную массу грунта и деблокировали из-под завала пострадавшего. С травмами нижних конечностей и синдромом длительного сдавливания мужчина был передан скорой помощи.