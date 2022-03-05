Сотрудники МЧС Крыма отправили жителям Украины гуманитарную помощь

Для жителей Украины собрали гуманитарную помощь сотрудники МЧС РК и подведомственных организаций. Такой информацией поделился министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

Из Крыма в украинский город Мелитополь доставлен гуманитарный груз «Они испытывают большие трудности с продуктами питания, предметами первой необходимости. Гуманитарная помощь установленным порядком будет направлена на централизованный склад для последующей доставки», – сказал Садаклиев.

По его словам, особое внимание уделялось детям. Так, сотрудники МЧС собрали детское питание, памперсы, пеленки и детские вещи. Кроме того, были собраны продукты питания, вода и теплые вещи для взрослых.