Сотрудники МЧС обследуют затонувший у берегов Феодосии советский тральщик

Сотрудники МЧС приступят к обследованию советского тральщика «Минреп», который затонул у берегов Феодосии в 1941 году, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

МЧС эвакуировали 6,5 тыс бомб с затонувшего корабля «Жан Жорес» у Феодосии Он был построен в Севастополе и спущен на воду в 1935 году. Потерпел крушение он в результате подрыва на донной мине — в результате взрыва «Минреп» приподнялся на взрывной волне, переломился в средней и кормовой части и быстро затонул.

Также принято решение приступить ко второму этапу разминирования грузового теплохода «Жан Жорес». Он был затоплен годом позднее, в 1942.