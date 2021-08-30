Сотрудники МЧС проверяют пожарную безопасность школ Крыма

В Крыму в преддверии учебного года сотрудники МЧС проверяют уровень пожарной безопасности школ. Специалисты оценивают состояние электрических сетей, исправность системы оповещения и осматривают подъездные пути для специализированной техники, водоисточники. Проверяют наличие пожарных щитов, знаков безопасности и эвакуационных выходов.

Кроме того, огнеборцы провели тренировку по ликвидации условного пожара на территории Щебетовской школы им. М.А. Македонского. Также, традиционно с 1 по 15 сентября во всех образовательных учреждениях Крыма пройдут уроки безопасности.