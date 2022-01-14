Сотрудников севастопольского надзорного ведомства отметили наградами Генпрокуратуры

Три века на страже порядка и закона. Прокуратура России отмечает 300-летний юбилей. Торжественная церемония награждения сотрудников севастопольского надзорного ведомства в честь праздника прошла 14 января в театре имени А. В. Луначарского. Исполняющий обязанности прокурора города Максим Жук высоко оценил результаты работы подчинённых и поблагодарил ветеранов за добросовестный многолетний труд.

МАКСИМ ЖУК, исполняющий обязанности прокурора Севастополя: «Порой граждане обращаются в органы прокуратуры, потеряв веру в справедливость, приходят с последней надеждой. Я не покривлю душой, если скажу, что самое большое удовлетворение от выполненной работы прокурор получает тогда, когда результатом её становится и является торжество закона, а человек вновь обретает уверенность в том, что его личные и гражданские права незыблемы».

Действующих и бывших работников прокуратуры отметили 15 ведомственными наградами: медалями Руденко, Ягужинского, «Ветеран прокуратуры», нагрудными знаками «Почётный работник …», «За безупречную службу…», «За заслуги», а также знаками отличия «За верность закону» и грамотами Генерального прокурора. Два человека досрочно получили классные чины. С профессиональным праздником прокуроров Севастополя поздравили губернатор города Михаил Развожаев и военный прокурор Черноморского флота Алексей Найда.

АЛЕКСЕЙ НАЙДА, военный прокурор Черноморского флота: «На каждом этапе становления военной прокуратуры её офицеры всегда находились на переднем крае, проявляя мужество и патриотизм, беззаветную верность своему служебному долгу. Все эти годы офицеры прокуратуры успешно выполняли функции надзора за исполнением законов, обеспечивая надзорные меры в защиту конституционных прав и свобод граждан, военнослужащих и членов их семей».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Прокуратура всегда на страже интересов людей. Это самое главное. Более 23 тысяч обращений граждан поступило в прокуратуру в прошлом году. Это говорит о том, что севастопольцы вам доверяют, ждут от вас помощи и поддержки. Это, мне кажется, важнейший результат нашей общей работы. Я желаю вам прежде всего здоровья, бодрости духа, благополучия семей, чтобы всё это позволяло вам так же, как всегда вы это делаете, эффективно работать на благо Севастополя и России».