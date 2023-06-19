Соус из помидоров и болгарского перца на зиму – заготовка натуральная, вкусная, готовится просто и быстро, а дополненная специями и приправами раскрывает вкус и аромат многих домашних блюд. Для соуса выбираются мясистые томаты и сладкие перцы с толстой стенкой, а острота определяется по вкусу хозяйки. Рецепты этой темы помогут вам приготовить соус в домашних условиях.

Соус из помидоров и болгарского перца на зиму

Соус из помидоров и болгарского перца на зиму будет у вас отличной заготовкой и альтернативой кетчупу. В этом рецепте помидоры и перец берем в соотношении 2:1, вкус дополним чесноком, луком и базиликом, а остроту и количество соли с сахаром можно изменить по своему вкусу. Готовим без уксуса и без стерилизации.

Ингредиенты –+1 л.

Помидоры 1 кг

Перец болгарский ½ кг

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 6 зуб.

Перец чили по вкусу

Соль 2 ч.л.

Сахар-песок 2 ч.л.

Базилик свежий 1 пучок

Шаги 40 мин.

Как заготовить соус из помидоров и болгарского перца на зиму? Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта и нужному вам объему заготовки, овощи и приправы. Очистить лук и чеснок. Лук нарезать крупными кусочками. Отрезать немного острого перца. Помидоры промыть, обсушить салфеткой и нарезать дольками. Перец очистить от семян с перегородками, промыть и разрезать на кусочки. Нарезку всех овощей и чеснок измельчить блендером или перекрутить через мясорубку с мелкой решеткой. Полученную овощную массу перелить в кастрюлю для тушения. На среднем огне массу довести до кипения, добавить соль с сахаром, снять пенку с поверхности и поварить соус на небольшом огне в продолжение 15 минут. Затем к соусу добавить мелко нарезанный базилик, перемешать и поварить еще 5 минут. Приготовленный соус из помидоров и болгарского перца на зиму разложить по небольшим стерильным банкам, закатать прокипяченными крышками, остудить под махровым полотенцем и поставить на хранение только в холодное место. Удачных и вкусных заготовок!

Соус из помидоров и болгарского перца через мясорубку

Помидоры и болгарский перец для домашнего соуса в этом рецепте измельчаем сырыми и с помощью мясорубки, что текстуру соуса делает немного гуще в сравнении с измельчением блендером. К соусу добавляем только чеснок и соль. Такой соус будет у вас не только самостоятельным дополнением к блюдам, но и хорошей заправкой к супам и борщу.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 0,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 430 гр.

Перец болгарский – 130 гр.

Чеснок – 5 зубков.

Перец черный горошком – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить овощи для соуса. Промыть помидоры. Почистить перец, удалив плодоножку с семенами.

Шаг 2. Помидоры и перец нарезать средними кусочками.

Шаг 3. Горячим сухим способом простерилизовать небольшие банки и крышки.

Шаг 4. Очистить от шелухи 5 зубков чеснока.

Шаг 5. Нарезку перца с помидорами и чесноком измельчить через мясорубку с мелкой решеткой.

Шаг 6. Эту овощную массу перелить в кастрюлю для тушения, довести до кипения и поварить на небольшом огне и без крышки в продолжение 45 минут.

Шаг 7. К концу тушения к соусу насыпать соль с черным перцем по своему вкусу и перемешать.

Шаг 8. Приготовленный соус из помидоров и болгарского перца через мясорубку перелить в стерильную банку, герметично закупорить, на сутки прикрыть махровым полотенцем и переставить на хранение в прохладное темное место. Удачных и вкусных заготовок!

Соус из помидоров, перца и чеснока на зиму

Соус из помидоров, перца и чеснока на зиму относится к вариантам острых соусов и отлично подходит к мясным, рыбным блюдам, пицце и пельменям. Чеснока к соусу добавляется много, а остроту можно регулировать количеством жгучего перца по своему вкусу. Рецепт простой и быстрый, что удобно для большого объема заготовки.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 5 кг.

Перец болгарский – 1.5 кг.

Чеснок крупный – 3 головки.

Перец острый – 2 стручка.

Укроп – 1 пучок.

Петрушка – 1 пучок.

Соль – 2 ст.л.

Масло растительное – ¼ ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для соуса.

Шаг 2. Помидоры и два вида перца промойте, обсушите салфеткой и нарежьте кусочками. Затем овощи по отдельности измельчите с помощью мясорубки или блендера. Очистите чеснок и ножом мелко порубите. Укроп и петрушку промойте и нарежьте.

Шаг 3. В большую кастрюлю для тушения перелейте помидорную массу и поварите на небольшом огне, не прикрывая крышкой, в течение 30 минут. Затем к ней перелейте измельченную массу перцев, перемешайте и поварите еще 30 минут. К концу варки в соус насыпьте соль, налейте растительное масло, переложите нарезку чеснока с зеленью и через пару минут огонь выключите.

Шаг 4. Приготовленный соус из помидоров, перца и чеснока на зиму разлейте по стерильным банкам, герметично закройте крышками, переверните дном вверх и на сутки накройте теплым покрывалом. Перенесите соус на хранение в подвал или домашнюю кладовку. Удачных и вкусных заготовок!

Соус из помидоров, перца и базилика на зиму

Соус из помидоров, перца на зиму дополняется различными пряностями и к нему отлично подходит базилик. Эта пряность считается самой ароматной и преображает вкус любого блюда. В этом рецепте для соуса берем зеленый и фиолетовый базилик и лучше в свежем виде. Количество соли с сахаром, уксусом и перцем можно изменить по личному вкусу хозяйки.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1.5 кг.

Перец болгарский – 0.7 кг.

Лук – 0.5 кг.

Чеснок – 1 головка.

Базилик зеленый – 1 пучок.

Базилик фиолетовый – 1 пучок.

Кинза – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Соль – 1.5 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Масло растительное – 80 мл.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте все овощи, согласно пропорции рецепта. Их почистите, промойте и салфеткой уберите лишнюю влагу.

Шаг 2. Помидоры, лук и перец нарежьте средними кусочками и измельчите через мясорубку с крупной решеткой.

Шаг 3. Полученную овощную массу перелейте в кастрюлю для тушения, доведите до кипения и поварите в течение 30 минут на небольшом огне. Затем к соусу налейте растительное масло и насыпьте соль с сахаром, черным перцем и перемешайте.

Шаг 4. Крупно нарежьте два вида базилика с кинзой и укропом.

Шаг 5. Нарезку зелени переложите к соусу и добавьте измельченный чеснок. Поварите соус еще 20 минут, добавьте уксус, перемешайте и огонь выключите.

Шаг 6. Приготовленный соус из помидоров, перца и базилика на зиму разлейте по заранее простерилизованным банкам, герметично закупорьте, поставьте на крышки и на сутки накройте махровым полотенцем. Полностью остывший соус переставьте на хранение в подвал или домашнюю кладовку. Удачных и вкусных заготовок!

Томатный соус с болгарским перцем и яблоками на зиму

Хорошим вариантом зимней заготовки будет у вас томатный соус с болгарским перцем и яблоками. Готовится он так же, как и все томатные соусы, а яблоки придадут ему приятную кислинку и особый вкус. Острый перец, соль и сахар в соус добавляется по вкусу хозяйки. Яркий, ароматный и в меру сладкий соус отлично дополнит мясные и рыбные блюда. В этом рецепте овощи и яблоки измельчаем через мясорубку.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 2.5 кг.

Перец болгарский – 1 кг.

Яблоки – 1 кг.

Морковь – 1 кг.

Чеснок – 200 гр.

Соль – 50 гр.

Сахар – 200 гр.

Острый перец – 50 гр.

Уксус 9% – 200 мл.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить все овощи и яблоки для соуса. Их почистить, промыть холодной водой и обсушить салфеткой.

Шаг 2. На мясорубке установить мелкую решетку и взять большую кастрюлю для тушения. Морковь нарезать кусочками и перекрутить через мясорубку.

Шаг 3. Помидоры разрезать на дольки, удалить основания плодоножек и перекрутить вслед за морковью.

Шаг 4. У перца удалить перегородки с семенами и разрезать на кусочки.

Шаг 5. Затем нарезку перца перекрутить через мясорубку.

Шаг 6. Яблоки разрезать на четвертинки, удалить семенные коробочки и перекрутить через мясорубку, следом за перцем.

Шаг 7. Эту овощную массу перемешать, довести до кипения и поварить на небольшом огне в течение 40 минут. Затем к соусу насыпать соль с сахаром и налить уксус с растительным маслом. По желанию можно добавить острый перец. Соус со специями хорошо перемешать.

Шаг 8. В соус добавить измельченный через чесночницу чеснок, снять пробу, откорректировать вкус и огонь выключить.

Шаг 9. Приготовленный томатный соус с болгарским перцем и яблоками на зиму разлить по заранее простерилизованным банкам, герметично закупорить, поставить на крышки и на сутки накрыть «шубой». Полностью остывший соус переставить на хранение в подвал или домашнюю кладовку. Удачных и вкусных заготовок!