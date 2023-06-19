Соус из помидоров и болгарского перца на зиму – заготовка натуральная, вкусная, готовится просто и быстро, а дополненная специями и приправами раскрывает вкус и аромат многих домашних блюд. Для соуса выбираются мясистые томаты и сладкие перцы с толстой стенкой, а острота определяется по вкусу хозяйки. Рецепты этой темы помогут вам приготовить соус в домашних условиях.
Соус из помидоров и болгарского перца на зиму
Соус из помидоров и болгарского перца на зиму будет у вас отличной заготовкой и альтернативой кетчупу. В этом рецепте помидоры и перец берем в соотношении 2:1, вкус дополним чесноком, луком и базиликом, а остроту и количество соли с сахаром можно изменить по своему вкусу. Готовим без уксуса и без стерилизации.
Ингредиенты –+1 л.
- Помидоры 1 кг
- Перец болгарский ½ кг
- Лук репчатый 1 шт.
- Чеснок 6 зуб.
- Перец чили по вкусу
- Соль 2 ч.л.
- Сахар-песок 2 ч.л.
- Базилик свежий 1 пучок
Шаги 40 мин.
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Как заготовить соус из помидоров и болгарского перца на зиму? Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта и нужному вам объему заготовки, овощи и приправы.
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Очистить лук и чеснок. Лук нарезать крупными кусочками. Отрезать немного острого перца.
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Помидоры промыть, обсушить салфеткой и нарезать дольками.
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Перец очистить от семян с перегородками, промыть и разрезать на кусочки.
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Нарезку всех овощей и чеснок измельчить блендером или перекрутить через мясорубку с мелкой решеткой. Полученную овощную массу перелить в кастрюлю для тушения.
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На среднем огне массу довести до кипения, добавить соль с сахаром, снять пенку с поверхности и поварить соус на небольшом огне в продолжение 15 минут.
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Затем к соусу добавить мелко нарезанный базилик, перемешать и поварить еще 5 минут.
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Приготовленный соус из помидоров и болгарского перца на зиму разложить по небольшим стерильным банкам, закатать прокипяченными крышками, остудить под махровым полотенцем и поставить на хранение только в холодное место. Удачных и вкусных заготовок!
Соус из помидоров и болгарского перца через мясорубку
Помидоры и болгарский перец для домашнего соуса в этом рецепте измельчаем сырыми и с помощью мясорубки, что текстуру соуса делает немного гуще в сравнении с измельчением блендером. К соусу добавляем только чеснок и соль. Такой соус будет у вас не только самостоятельным дополнением к блюдам, но и хорошей заправкой к супам и борщу.
Время готовки: 1 час 10 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 0,5 л.
Ингредиенты:
- Помидоры – 430 гр.
- Перец болгарский – 130 гр.
- Чеснок – 5 зубков.
- Перец черный горошком – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сразу подготовить овощи для соуса. Промыть помидоры. Почистить перец, удалив плодоножку с семенами.
Шаг 2. Помидоры и перец нарезать средними кусочками.
Шаг 3. Горячим сухим способом простерилизовать небольшие банки и крышки.
Шаг 4. Очистить от шелухи 5 зубков чеснока.
Шаг 5. Нарезку перца с помидорами и чесноком измельчить через мясорубку с мелкой решеткой.
Шаг 6. Эту овощную массу перелить в кастрюлю для тушения, довести до кипения и поварить на небольшом огне и без крышки в продолжение 45 минут.
Шаг 7. К концу тушения к соусу насыпать соль с черным перцем по своему вкусу и перемешать.
Шаг 8. Приготовленный соус из помидоров и болгарского перца через мясорубку перелить в стерильную банку, герметично закупорить, на сутки прикрыть махровым полотенцем и переставить на хранение в прохладное темное место. Удачных и вкусных заготовок!
Соус из помидоров, перца и чеснока на зиму
Соус из помидоров, перца и чеснока на зиму относится к вариантам острых соусов и отлично подходит к мясным, рыбным блюдам, пицце и пельменям. Чеснока к соусу добавляется много, а остроту можно регулировать количеством жгучего перца по своему вкусу. Рецепт простой и быстрый, что удобно для большого объема заготовки.
Время готовки: 1 час 30 минут.
Время приготовления: 20 минут.
Порции: 5 л.
Ингредиенты:
- Помидоры – 5 кг.
- Перец болгарский – 1.5 кг.
- Чеснок крупный – 3 головки.
- Перец острый – 2 стручка.
- Укроп – 1 пучок.
- Петрушка – 1 пучок.
- Соль – 2 ст.л.
- Масло растительное – ¼ ст.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для соуса.
Шаг 2. Помидоры и два вида перца промойте, обсушите салфеткой и нарежьте кусочками. Затем овощи по отдельности измельчите с помощью мясорубки или блендера. Очистите чеснок и ножом мелко порубите. Укроп и петрушку промойте и нарежьте.
Шаг 3. В большую кастрюлю для тушения перелейте помидорную массу и поварите на небольшом огне, не прикрывая крышкой, в течение 30 минут. Затем к ней перелейте измельченную массу перцев, перемешайте и поварите еще 30 минут. К концу варки в соус насыпьте соль, налейте растительное масло, переложите нарезку чеснока с зеленью и через пару минут огонь выключите.
Шаг 4. Приготовленный соус из помидоров, перца и чеснока на зиму разлейте по стерильным банкам, герметично закройте крышками, переверните дном вверх и на сутки накройте теплым покрывалом. Перенесите соус на хранение в подвал или домашнюю кладовку. Удачных и вкусных заготовок!
Соус из помидоров, перца и базилика на зиму
Соус из помидоров, перца на зиму дополняется различными пряностями и к нему отлично подходит базилик. Эта пряность считается самой ароматной и преображает вкус любого блюда. В этом рецепте для соуса берем зеленый и фиолетовый базилик и лучше в свежем виде. Количество соли с сахаром, уксусом и перцем можно изменить по личному вкусу хозяйки.
Время готовки: 1 час 20 минут.
Время приготовления: 15 минут.
Порции: 1,5 л.
Ингредиенты:
- Помидоры – 1.5 кг.
- Перец болгарский – 0.7 кг.
- Лук – 0.5 кг.
- Чеснок – 1 головка.
- Базилик зеленый – 1 пучок.
- Базилик фиолетовый – 1 пучок.
- Кинза – по вкусу.
- Укроп – по вкусу.
- Соль – 1.5 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Масло растительное – 80 мл.
- Уксус 9% – 1 ст.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сразу подготовьте все овощи, согласно пропорции рецепта. Их почистите, промойте и салфеткой уберите лишнюю влагу.
Шаг 2. Помидоры, лук и перец нарежьте средними кусочками и измельчите через мясорубку с крупной решеткой.
Шаг 3. Полученную овощную массу перелейте в кастрюлю для тушения, доведите до кипения и поварите в течение 30 минут на небольшом огне. Затем к соусу налейте растительное масло и насыпьте соль с сахаром, черным перцем и перемешайте.
Шаг 4. Крупно нарежьте два вида базилика с кинзой и укропом.
Шаг 5. Нарезку зелени переложите к соусу и добавьте измельченный чеснок. Поварите соус еще 20 минут, добавьте уксус, перемешайте и огонь выключите.
Шаг 6. Приготовленный соус из помидоров, перца и базилика на зиму разлейте по заранее простерилизованным банкам, герметично закупорьте, поставьте на крышки и на сутки накройте махровым полотенцем. Полностью остывший соус переставьте на хранение в подвал или домашнюю кладовку. Удачных и вкусных заготовок!
Томатный соус с болгарским перцем и яблоками на зиму
Хорошим вариантом зимней заготовки будет у вас томатный соус с болгарским перцем и яблоками. Готовится он так же, как и все томатные соусы, а яблоки придадут ему приятную кислинку и особый вкус. Острый перец, соль и сахар в соус добавляется по вкусу хозяйки. Яркий, ароматный и в меру сладкий соус отлично дополнит мясные и рыбные блюда. В этом рецепте овощи и яблоки измельчаем через мясорубку.
Время готовки: 1 час 30 минут.
Время приготовления: 20 минут.
Порции: 5 л.
Ингредиенты:
- Помидоры – 2.5 кг.
- Перец болгарский – 1 кг.
- Яблоки – 1 кг.
- Морковь – 1 кг.
- Чеснок – 200 гр.
- Соль – 50 гр.
- Сахар – 200 гр.
- Острый перец – 50 гр.
- Уксус 9% – 200 мл.
- Масло растительное – 100 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом подготовить все овощи и яблоки для соуса. Их почистить, промыть холодной водой и обсушить салфеткой.
Шаг 2. На мясорубке установить мелкую решетку и взять большую кастрюлю для тушения. Морковь нарезать кусочками и перекрутить через мясорубку.
Шаг 3. Помидоры разрезать на дольки, удалить основания плодоножек и перекрутить вслед за морковью.
Шаг 4. У перца удалить перегородки с семенами и разрезать на кусочки.
Шаг 5. Затем нарезку перца перекрутить через мясорубку.
Шаг 6. Яблоки разрезать на четвертинки, удалить семенные коробочки и перекрутить через мясорубку, следом за перцем.
Шаг 7. Эту овощную массу перемешать, довести до кипения и поварить на небольшом огне в течение 40 минут. Затем к соусу насыпать соль с сахаром и налить уксус с растительным маслом. По желанию можно добавить острый перец. Соус со специями хорошо перемешать.
Шаг 8. В соус добавить измельченный через чесночницу чеснок, снять пробу, откорректировать вкус и огонь выключить.
Шаг 9. Приготовленный томатный соус с болгарским перцем и яблоками на зиму разлить по заранее простерилизованным банкам, герметично закупорить, поставить на крышки и на сутки накрыть «шубой». Полностью остывший соус переставить на хранение в подвал или домашнюю кладовку. Удачных и вкусных заготовок!