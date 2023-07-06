Соус «Карри» – это индийский продукт, который пользуется огромной популярностью по всему миру, благодаря своему оригинальному вкусу и неповторимому аромату, который невозможно ни с чем перепутать. И, если вы являетесь любителем всего необычного, то эта статья определенно для вас! После прочтения вы узнаете, как быстро и легко приготовить такой соус на собственной кухне. Осталось лишь определиться, на основе чего вы желаете приготовить «карри»: на кокосовом молоке, майонезе или же со сливочным маслом.

Классический соус «Карри» в домашних условиях

Классический соус «Карри» в домашних условиях – это безумно вкусная добавка к любому мясному кушанью и овощам. Для готовки нам потребуются такие компоненты, как мясной бульон, сухой порошок «карри», овощи, сливки и совсем немного лимонного сока. Приступим!

Ингредиенты –+1 порц.

Бульон мясной 1 ст.

Карри 2 ст.л.

Сливки 2 ст.л.

Мука 2 ст.л.

Лук репчатый 1 шт. (крупная)

Яблоки 1 шт. (крупное зеленое)

Чеснок 3 зуб.

Масло растительное 3 ст.л.

Сок лимонный 1 ч.л.

Горчица 1 ч.л.

Соль по вкусу

Шаги 60 мин.

Соус «Карри» очень просто готовится в домашних условиях. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимое на рабочую поверхность. Очищаем овощи, лук нарезаем мелкими кубиками, чеснок – слайсами. В сковородке разогреваем растительное масло и обжариваем измельченные компоненты до светло-коричневого оттенка. Всыпаем к пассеровке муку, активно перемешиваем и жарим еще 3 минуты. Убираем огнеупорную посуду с конфорки и тонкой струей вливаем бульон, взбалтывая состав венчиком до однородности. Вводим в состав порошок карри и возвращаем сковороду на огонь, томим 5 минут после закипания. По истечении времени, добавляем яблоко, натертое на мелкой терке, горчицу и сок лимона – мешаем. В последнюю очередь вливаем сливки и снова помешиваем. Соус подаем к столу в теплом виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Соус карри из приправы карри

Соус карри из приправы карри готовится достаточно просто, главный секрет успеха заключается в соблюдении пропорций. Для получения насыщенного вкуса, в соус добавляют различные овощи и кисло-сладкое яблоко, а затем компоненты увариваются до необходимой густоты.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Приправа «карри» – 2 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Луковицы – 2 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Яблоки зеленые – 2 шт.

Бульон куриный – 500 мл.

Соль – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яблоки ополаскиваем, удаляем шелуху с лука и чеснока.

Шаг 2. При помощи терки с мелкими отверстиями измельчаем яблочную мякоть, на мелкие кусочки режем чеснок с луковицей.

Шаг 3. На медленном огне растапливаем сливочное масло.

Шаг 4. В течение 2-3 минут обжариваем овощи, добавляем яблоко и прогреваем еще несколько минут.

Шаг 5. Вводим карри и соль, перемешиваем и выдерживаем на конфорке 1-2 минуты.

Шаг 6. Заливаем состав ½ часть мясного бульона и томим, постепенно вливая оставшуюся жидкость по мере выпаривания. Тушим 30-40 минут.

Шаг 7. Полученную массу пробиваем погружным блендером.

Шаг 8. Нежный и пикантный соус полностью готов к употреблению – дегустируем. Приятного аппетита!

Соус «карри» на кокосовом молоке

Соус «карри» на кокосовом молоке – это продукт, который подарит вашим рецепторам настоящее гастрономическое удовольствие. Соус обладает невероятно насыщенным вкусом с пряными и кислыми нотками, которые прекрасно гармонируют с белым рисом и индийскими лепешками.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Молоко кокосовое – 200 мл.

Вода – 100 мл.

Помидоры – 3-4 шт.

Луковица – 1 шт.

Масло растительное – 2-2,5 ст.л.

Корень имбиря – 15-20 гр.

Перец чили молотый – ½ ч.л.

Семена пажитника – ½ ч.л.

Семена горчицы – 1 ч.л.

Семена кориандра – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Порошок карри – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сотейник наливаем растительное масло и разогреваем его, засыпаем молотые семена кориандра, пажитника и горчицы – прогреваем на медленном огне до раскрытия ароматов.

Шаг 2. Забрасываем натертый корень имбиря, засекаем 30 секунд.

Шаг 3. Добавляем мелко нарезанный лук и перемешиваем, пассеруем до мягкости и легкой румяности.

Шаг 4. Теперь дополняем состав измельченными томатами (без кожицы), порошком карри и молотым чили.

Шаг 5. Разбавляем компоненты кокосовым молоком и водой, солим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения – томим еще 5 минут.

Шаг 6. По истечении времени, соус подаем к столу либо убираем в холод для охлаждения. Приятного аппетита!

Соус «карри» на майонезе

Соус «карри» на майонезе – это оригинальная заправка, которая широко используется в кулинарии. Например, потратив на готовку соуса не более пяти минут, вы сможете дополнить говяжий стейк или же заправить любой овощной салат – вкусно будет в любом случае!

Время готовки – 5 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Майонез – 100 гр.

Масло авокадо – 2 ст.л.

Сок лимона – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Кориандр – 1/3 ч.л.

Перец черный горошком – 1/3 ч.л.

Порошок карри – ½ ч.л.

Чеснок – 1 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В пиале смешиваем масло авокадо, сок лимона и майонез.

Шаг 2. В однородную массу выдавливаем очищенный зубец чеснока.

Шаг 3. При помощи пестика и ступки перемалываем кориандр и горошины черного перца.

Шаг 4. В соус высыпаем молотые приправы, соль и порошок карри.

Шаг 5. Снова хорошенько перемешиваем и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Соус «карри» со сливочным маслом

Соус «карри» со сливочным маслом – это универсальная добавка к множеству блюд, с приготовлением которой справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни. Хранить такой продукт можно в холодильнике, накрыв пищевой пленкой, однако, не более 48 часов.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 250 мл.

Ингредиенты:

Приправа карри – 4 ч.л.

Молоко – 250 мл.

Масло сливочное – 20 гр.

Мука – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. В сотейнике с толстым дном на медленном пламени, растапливаем кусочек сливочного масла.

Шаг 3. Всыпаем муку и приправу карри.

Шаг 4. Интенсивно перемешиваем и снимаем с плиты.

Шаг 5. Заливаем компоненты молоком и слегка присаливаем. Возвращаем на конфорку и доводим до кипения, а после даем время остудиться до комнатной температуры.

Шаг 6. Приятного аппетита!