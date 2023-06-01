Соус Сацебели на зиму — это восхитительная заготовка для мяса, птицы и других продуктов. Пикантный соус не нуждается в представлении. Любители острого стопроцентно знакомы с ним. Приготовление сацебели – процесс достаточно простой. С ним по силам справиться как опытным, так и начинающим кулинарам. Все предельно просто, нужно лишь следовать инструкции. В подборке собраны несколько вариантов, среди которых вы, непременно, отметите что-то для себя и возьмете на заметку.

Соус Сацебели — классический грузинский рецепт

Соус Сацебели — классический грузинский рецепт представляет собой пикантную заправку для многих блюд. Если вы любитель острого – это то, что вам нужно. Приготовить сацебели сможет каждый, здесь нет никаких секретов. Все просто и понятно, если приложить незначительные усилия. Это отличная альтернатива соусу чили или кетчупу. Обязательно приготовьте, после этого вы стопроцентно откажетесь от соусов из супермаркета.

Ингредиенты –+0.4 л.

Помидоры 600 гр.

Приправа «Хмели-Сунели» 1 ч.л.

Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Аджика ½ ч.л. (сухой)

Соль 1 ч.л.

Уксус столовый 9% 1 ч.л.

Перец болгарский 200 гр.

Чеснок 3 зуб.

Перец чили ½ шт.

Базилик свежий 2 ст.л.

Петрушка ½ пучка

Укроп ½ пучка

Кориандр молотый ½ ч.л.

Сахар-песок 3 ст.л.

Шаги 60 мин.

Как заготовить соус Сацебели на зиму? Берем мясистые неповрежденные томаты и хорошо их ополаскиваем, смывая пыль и грязь. Обсохшие томаты режем на сегменты, вырезая плодоножки. Перекладываем в контейнер измельчителя и перемалываем. Выливаем в металлическую посуду, предназначенную для варки. Сюда же кладем промытую петрушку и укроп, очищенный и порезанный сладкий перец, вымытый перец чили. Количество чили регулируем по усмотрению. Прокручиваем до гладкой консистенции. Прокрутить овощи можно с помощью мясорубки или кухонного комбайна, а зелень порубить ножом. Переливаем прокрученную массу в емкость к томатам. Солим и обязательно регулируем вкус, добавив сахарный песок. Размешав, устанавливаем на плите. Как только появятся пузырьки, добавляем рубленый базилик или заменяем сушеной специей. Проварив массу 15 минут на минимальной температуре, приправляем черным перцем, сухой аджикой и хмели-сунели. Сдабриваем измельченным чесноком и кориандром (молотым или перетертым в ступке). Количество пряностей варьируйте под себя. Увариваем массу еще минут 10 при постоянном помешивании и небольшом бурлении. В завершении добавляем уксус, чтобы закрутка не взорвалась, и увеличился срок хранения. Перемешиваем и отключаем пламя. Распределяем кипящий соус по простерилизованным банкам, используя воронку с широким горлом. Чтобы не обжечься, надеваем прихватку-рукавичку. Невысокие баночки удобно прогревать в микроволновке. Банки большего объема стерилизуют над паром или в духовке. Герметично закрутив закатки, остужаем их в перевернутом на бочок состоянии. Укутываем, чтобы закрутка медленно остывала. После охлаждения проверяем, чтобы соус не подтекал, и убираем на хранение в кладовку или кухонный шкафчик. Приятного аппетита!

Домашний соус сацебели на зиму из помидор и перца

Домашний соус сацебели на зиму из помидоров и перца обладает невероятным ароматом, от которого голова идет кругом. Реализовать заготовку с легкостью получится у каждого. Все продукты простые и доступные. А если имеется собственный огород с хорошим урожаем, то приготовить сацебели вообще будет легче легкого.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 800 мл.

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг.

Соль – 1 ч.л.

Перец болгарский – 300 гр.

Чеснок – 5 зубчиков.

Перец острый стручковый – 1 шт.

Зелень – 50 гр.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив ингредиенты, тщательно промываем вызревшие овощи и травы. Чтобы избавиться от капель воды, раскладываем по кухонному полотенцу.

Шаг 2. Чистые мясистые томаты режем на сегменты, обрезав хвостики.

Шаг 3. Вычищаем семенные коробки у перцев. Разрезав на части, переходим к измельчению. Количество остроты регулируем по своему желанию.

Шаг 4. Перекручиваем подготовленные плоды или пробиваем блендером. Выливаем в кастрюльку.

Шаг 5. Зелень (петрушку, укроп или другие травы) мелко рубим и выкладываем к прокрученным плодам.

Шаг 6. Кипятим 20 минут. После чего переставляем на мелкую конфорку.

Шаг 7. Приправляем кориандром. Увариваем соус 40 минут при минимальной температуре.

Шаг 8. В загустевшую смесь забрасываем давленый чеснок (количество определяем по усмотрению). Приправляем солью и сахарным песком. Перемешав, пробуем. Если требуется, регулируем вкус. Прогреваем 5 минут.

Шаг 9. Помытые стеклянные емкости пропариваем на водяной бане или прогреваем в духовке. Крышки кипятим. Простерилизованные банки наполняем кипящим соусом. Для удобства используем воронку. Плотно закрутив простерилизованными крышками-закрутками.

Шаг 10. Охладив, переносим в прохладу или кухонный шкаф. После вскрытия, соус держим в холоде. Добавляем к любимым блюдам. Приятного аппетита!

Сацебели из слив на зиму

Сацебели из слив на зиму – достаточно интересный вариант популярного соуса. Сливы придают неповторимую кислинку заготовке. Соус великолепно сочетается со многими продуктами и блюдами. Гармоничный вкус нравится ценителям пикантных закусок. Заготовив закатку, вы стопроцентно исключите из своих покупок магазинные соусы.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1,2 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 400-500 гр.

Соль – 2 ч.л.

Перец болгарский – 1 шт.

Чеснок – 1-1,5 головки.

Острый перец чили – 1-2 шт.

Базилик сушеный – 1 ч.л.

Кинза – 30 гр.

Сливы – 1 кг.

Сахар-песок – 3 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Масло растительное – 2 ст.л.

Куркума – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Промываем сливы, перцы, томаты и ароматные травы. Баночки замачиваем в содовом растворе. Хорошо споласкиваем. Промытые емкости ставим стерилизоваться. Для стерилизации используем водяную баню, духовку или микроволновку.

Шаг 2. У слив извлекаем косточки, разрезав вдоль. Томаты делим пополам, обрезав хвостики. В перцах достаем семенную коробку. Избавляем чеснок от шелухи. Пропорции чеснока и жгучего перца определяем в зависимости от вкуса.

Шаг 3. Обработанные компоненты превращаем в пюреобразную массу с помощью кухонной техники. Со слив и томатов предварительно можно снять кожицу, ошпарив крутым кипятком. Выливаем в огнеупорную посуду с толстыми стенками. Размещаем содержимое на плите, установив умеренный нагрев.

Шаг 4. Вскипятив массу, всыпаем специи. В данном случае сдабриваем базиликом, куркумой, паприкой и перцем. Количество пряностей контролируем по своему усмотрению. Ассортимент приправ то же определяем по вкусу.

Шаг 5. Балансируем солью и сахаром (количество зависит от кислоты слив). Добавив растительное масло, минимизируем температуру и увариваем до густоты. Чтобы масса не подгорала, переставляем на мелкую конфорку и регулярно помешиваем. Варим столько, сколько потребуется для получения предпочитаемой консистенции.

Шаг 6. Измельчив травы, забрасываем в соус. Готовим, пока консистенция соуса не станет нас устраивать. Соус не должен быть жидким. Горячую заготовку разливаем по простерилизованным банкам . Если есть бутылки из-под сока, используем их.

Шаг 7. Завинчиваем чистыми крышками. Уложив на бок и укутав в одеяло, остужаем. Соус после охлаждения переносим в шкаф с заготовками. Дополняем закаткой любимые главные блюда или гарниры. Хорошо сочетается соус с макаронными изделиями, картошкой, мясом и птицей. После открытия сацебели перемещаем в холодильник. Приятного аппетита!

Сацебели с крахмалом на зиму

Сацебели с крахмалом на зиму исполняется довольно легко. И пусть вас не пугает перечень ингредиентов в рецептуре. Несмотря на их количество, процесс совершенно не сложный. Крахмал в рецепте выступает в качестве загустителя. Благодаря ему сацебели имеет густоватую консистенцию, а заготовка не подвергается длительному увариванию.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Помидоры – 5 кг.

Соль – 1 ч.л.

Перец болгарский – 1 кг.

Чеснок – 1 ст.

Лук репчатый – 1 кг.

Базилик сушеный – 2 ч.л.

Петрушка/укроп – 1 пучок.

Кориандр молотый – 2 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.

Черный перец молотый – 2 ч.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Крахмал – 4 ст.л.

Хмели-сунели/итальянские травы – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Накануне замачиваем стеклянные банки, промываем с содой, ополаскиваем под сильным напором воды и ставим стерилизоваться. Метод стерилизации выбираем свой. Выбираем вызревшие томаты и промываем. Для сацебели применяют переспевшие, слегка помятые экземпляры, но не испорченные.

Шаг 2. Обрезаем хвостики и мятые места, вырезаем изъяны, режем овощи на ломтики, чтобы удобно было перемалывать. Для заготовки подходит вся некондиция, непригодная для консервации целиком.

Шаг 3. Счищаем с лука шелуху, споласкиваем и делим на четвертинки.

Шаг 4. Промытые болгарские перцы избавляем от сердцевины и перепонок. Ополоснув, делим на куски.

Шаг 5. Разобрав головки чеснока на зубки, снимаем шелуху. Промываем, а затем трем на мелкой терке или выдавливаем через чесночницу.

Шаг 6. Ополаскиваем душистые травы. Используя кухонную электротехнику, измельчаем томаты, лук, зелень и перец. Переливаем в толстостенную кастрюльку. Поместив на плиту и доведя до слабого бурления, необходимо засечь 10 минут.

Шаг 7. Кладем специи. Прокипятив еще треть часа, сыплем соль, солодим и добавляем давленый чеснок. Отбираем несколько половников соуса и остужаем. Разводим в томатной массе крахмал (кукурузный или картофельный) и переливаем в общую посуду. Перемешав, вливаем уксус. Кипятим 5 минут, когда масса начнет густеть, перекрываем газ.

Шаг 8. Разливаем пикантную заготовку по простерилизованным банкам, вооружившись прихватками или полотенцем, чтобы не обжечься. Закрываем машинкой. Перевернув “вверх ногами” и закутав в шубу из одеял, охлаждаем. Соус удобно закрывать в стеклянные бутылки из-под сока.

Шаг 9. Закрутки размещаем в помещении, где хранится консервация. Закупоренные, а особенно простерилизованные заготовки, допустимо хранить при комнатной температуре. Употребляем соус с закусками и главными блюдами. Дополняем пельмени, манты, макаронные изделия. После вскрытия сацебели убираем в холодильник. Приятного аппетита!

Сацебели по-грузински на зиму с базиликом

Сацебели по-грузински на зиму с базиликом покорит своим ароматом. Душистые травы придают соусу незабываемые нотки. Хранится заготовка хорошо, но быстро заканчивается. Любители острого распробовали соус, и теперь разве что не кладут в напитки.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 700-800 мл.

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг.

Перец болгарский – 350 гр.

Чеснок – 2 головки.

Кинза – по желанию.

Базилик – 4 веточки.

Петрушка – 1 пучок.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Сахар-песок – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец чили – 1 шт.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вымытые мясистые томаты пробиваем до однородности. Предварительно снимаем кожицу, ошпарив плоды. У меня замороженные и предварительно измельченные томаты. Перебиваем еще раз.

Шаг 2. Перцы болгарские промываем, срезаем хвостики, семена и перепонки, режем на части и кладем в агрегат. Петрушку, кинзу и базилик ополаскиваем, крупно рвем и отправляем в измельчитель. У меня перец и травы из морозилки. Сюда же забрасываем жгучий чили. Перебиваем овощи.

Шаг 3. Выгружаем массу в жаропрочную посуду. Закипятив, томим полчаса при минимальной температуре.

Шаг 4. Так как перец у меня зеленый, уравновешиваю цвет столовой ложкой томатной пасты. Варим 10 минут. При использовании красного болгарского перца пропускаем манипуляцию и переходим к следующему шагу. Для соуса допустимо использовать сухой базилик, он придаст насыщенный богатый вкус.

Шаг 5. Зерна кориандра перетираем с горошками перца в ступке или смалываем в кофемолке.

Шаг 6. В кипящую смесь высыпаем перетертые специи, хмели-сунели. Солим и солодим. Разнообразие и граммовку пряностей определяем самостоятельно. Провариваем 5 минут.

Шаг 7. Далее кладем измельченный чеснок. Прогреваем до появления мелких пузырей.

Шаг 8. Горячую массу измельчаем. Можно использовать погружной блендер.

Шаг 9. Распределяем заготовку по простерилизованным банкам. Завинчиваем и переносим после остывания на полку в холодильнике. Приятного аппетита!

Соус Сацебели с морковью на зиму

Соус Сацебели с морковью на зиму отличается более мягким вкусом. Но если хочется, всегда можно добавить остроты чесноком или перцем чили. Приготовить сацебели не составит труда, если вы когда-нибудь готовили что-то подобное, например, аджику. Ароматный соус подходит к любым блюдам.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 60

Ингредиенты:

Помидоры – 2 кг.

Соль – 1,5 ст.л.

Перец болгарский – 1 кг.

Чеснок – 250 гр.

Морковь – 250 гр.

Базилик – 1 пучок.

Петрушка – 2 пучка.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Необходимо детально вымыть болгарский перец. После мытья обсушиваем и делим его на дольки, вытаскивая семенную коробку и срезая перепонки.

Шаг 3. Счищаем с морковки кожицу, сполоснув, крупно нарезаем.

Шаг 4. Удаляем с чеснока шелуху. Пропорции регулируем по вкусу. Уменьшать пропорции не рекомендую, все-таки сацебели должен быть ярче по вкусу традиционного томатного соуса.

Шаг 5. Вырезав хвостики в помидорах, и разрезав на сегменты, перемалываем овощи.

Шаг 6. Перемолотую смесь выгружаем в кастрюлю. Посуда должна быть с двойным дном, чтобы за время длительного томления масса не подгорала. Если есть казан, это будет идеальный вариант.

Шаг 7. Для аромата сдабриваем кориандром. Специя довольно специфическая и здесь нужно не переборщить. Засыпаем соль, а чтобы уравновесить вкус – сахарный песок.

Шаг 8. Разместив на умеренном пламени и вскипятив, минимизируем нагрев и варим 1 час. Во время варки не забываем помешивать массу.

Шаг 9. Промытую зелень просушиваем и измельчаем. Если зелень в проваренном виде не нравится, допустимо использовать растертые сухие травы. Они дадут более яркий и насыщенный аромат. Высыпаем в соус. Проварив 5 минут, перекрываем газ.

Шаг 10. Простерилизовав банки, наполняем их горячей смесью.

Шаг 11. Закрываем стерилизованными крышками. Ставим вверх дном и охлаждаем, прикрыв пледом.

Шаг 12. Чтобы обеспечить сохранность зимним заготовкам, переносим их в прохладное помещение или храним в шкафчике на кухне до вскрытия. После первого использования, помещаем в холодильную камеру. Приятного аппетита!

Сацебели с приправой хмели-сунели в домашних условиях

Сацебели с приправой хмели-сунели в домашних условиях покорит любителей пикантных соусов и заправок. Приготовив однажды, вы откажетесь от магазинных альтернатив навсегда. Хмели-сунели придает особенный вкус консервации. Такой соус точно не купишь. Домашний соус сацебели превосходит по всем характеристикам аналоги на прилавках в супермаркетах. Любители восточных специй гарантированно воспользуются изумительным рецептом.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 15

Ингредиенты:

Помидоры – 3,5 кг.

Соль – 1,5 ст.л.

Перец болгарский – 1 кг.

Чеснок – 100 гр.

Лук репчатый – 600 гр.

Масло растительное – 150 мл.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Хмели-сунели – 2 ч.л.

Сахар-песок – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промыв и разрезав вдоль болгарский перец, вычищаем внутренности. С лука и чеснока счищаем шелуху и промываем.

Шаг 2. Обработанные томаты делим на четвертинки и перемалываем кухонным агрегатом. Повторяем действия с перцем и луком. Чеснок трем на мелкой терке или выдавливаем через чесночницу. Переливаем содержимое в металлическую посуду и размещаем на включенной конфорке.

Шаг 3. Когда смесь закипит, сверху размещаем сито, чтобы собрать жидкость. Это нужно для того, чтобы избавиться от длительного уваривания.

Шаг 4. Собрав сок, приправляем смесь растительным маслом. Всыпаем хмели-сунели. Солим и балансируем вкус сахаром. Увариваем при минимальной температуре и при малом бурлении 20 минут.

Шаг 5. Добавляем измельченный чеснок. Размешав, доготавливаем соус 5 минут.

Шаг 6. Отключив пламя и переместив кастрюльку на деревянную подставку, вливаем уксус и размешиваем.

Шаг 7. Пока уваривается соус, погружаем банки в мыльный раствор, вымываем с помощью ершика. Удаляем мыльный налет сильной струей воды и, разметив емкости в духовке или в микроволновке, прокаливаем банки. Затем разливаем сацебели по чистым сухим емкостям. Закатав ключом или винтовыми крышками, остужаем в завернутом состоянии.

Шаг 8. Сацебели после остывания ставим к другой консервации в погребе. Соус хорошо хранится на кухне в шкафу. Но после вскрытия его следует убрать в холодильник. Приятного аппетита!