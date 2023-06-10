Соус «Суго» с базиликом на зиму – это классика итальянской кухни, которую можно запросто повторить в домашних условиях, используя лишь овощи и зелень, растущие на вашем огороде или купленные на рынке. За основу в данном соусе берутся спелые мясистые помидоры, которые будто созданы для сочетания с ароматным базиликом. Такая заготовка прекрасно подходит для дополнения пасты, смазывания основы пиццы или приготовления сытной лазаньи. Исходя из вышесказанного, этот продукт широко применяется в кулинарии и обязательно придется по вкусу именно вам!

Соус «Суго» с базиликом на зиму – классический рецепт

Соус «Суго» с базиликом на зиму – это традиционная добавка к различным блюдам, которая готовится настолько просто и быстро, что получится даже у ребенка». Данный продукт сохраняет свой насыщенный вкус и аромат, даже несмотря на консервацию. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты –+1 порц.

Помидоры 1 кг

Лук репчатый 1 шт.

Базилик свежий 1 пучок

Перец болгарский 1 шт.

Перец чили ½ шт.

Чеснок 1 зуб.

Масло подсолнечное 50 мл.

Сахар-песок 3 ст.л.

Соль 1.5 ст.л.

Томатная паста 100 гр.

Уксус яблочный 5% 2 ст.л.

Шаги 70 мин.

Готовим соус «Суго» с базиликом на зиму. Томаты ополаскиваем и заливаем кипятком на 10-15 минут. Не теряя времени, нарезаем четверть кольцами репчатый лук, перец нарезаем соломкой, чеснок измельчаем произвольно. Томаты аккуратно достаем из горячей воды, удаляем кожуру, а мякоть режем произвольными ломтиками. В сотейнике разогреваем подсолнечное масло и забрасываем перцы с чесноком и луком – обжариваем в течение 7 минут, помешивая. Затем овощное ассорти дополняем помидорами, закрываем сотейник крышкой и тушим около получаса. Через 30 минут всыпаем рубленый базилик – мешаем. Добавляем сахарный песок, соль, пасту из перетертых томатов – перемешиваем и держим на огне под крышкой еще 10 минут. Убираем сотейник с огня и пробиваем компоненты погружным блендером, вливаем уксус и снова доводим до кипения. Разливаем ароматный соус по стерильным банкам и плотно закручиваем металлическими крышками. Остужаем, обернув в покрывало. Храним заготовки в прохладном помещении без прямых солнечных лучей. Приятного аппетита!

Соус «Суго» с болгарским перцем на зиму

Соус «Суго» с болгарским перцем на зиму готовится из обычных ингредиентов, к которым все привыкли и сложно кого-то удивить, однако, благодаря использованию ароматных трав, продукт начинает играть совершенно другими красками.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг.

Перец болгарский – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Чеснок – 1 головка.

Базилик – 10 гр.

Розмарин – 1 веточка.

Соль – 1,5 ст.л.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Эссенция уксусная 70% – ½ ч.л.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец красный острый стручковый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На разогретом оливковом масле слегка подрумяниваем нарезку из репчатого лука и чеснока.

Шаг 2. Забрасываем к зажарке соломку болгарского перца, перемешиваем и жарим 5-10 минут.

Шаг 3. Параллельно снимаем с ошпаренных томатов кожицу, укладываем в чашу блендера и добавляем острый стручковый перец по своему вкусу.

Шаг 4. Перебиваем до однородной консистенции.

Шаг 5. К размягченным овощам переливаем томатное пюре.

Шаг 6. Кипятим под крышкой, после крышку снимаем и тушим состав на медленном пламени около получаса.

Шаг 7. Добавляем соль, измельченную зелень и специи – перемешиваем и тушим еще 7-8 минут.

Шаг 8. Состав пюрируем и сдабриваем уксусной эссенцией.

Шаг 9. Разливаем по стерильным банкам, завинчиваем и переворачиваем вверх дном, обернув в плед. Через сутки переносим в кладовую. Приятного аппетита!

«Суго» с горьким перцем на зиму

Соус «Суго» с горьким перцем на зиму – это универсальное дополнение к вашим любимым блюдам, которое сделает вкус в разы насыщеннее и ярче. На процесс уйдет совсем немного времени, а вот итоговый результат покорит вас еще в процессе тепловой обработки.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Помидоры – 2 кг.

Базилик зеленый – 200 гр.

Чеснок – 1 головка.

Перец острый стручковый – 1 шт.

Масло оливковое – 4 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем помидоры и насухо промакиваем бумажными полотенцами, режем на дольки.

Шаг 2. Ополаскиваем базилик и стряхиваем лишнюю влагу.

Шаг 3. Измельчаем.

Шаг 4. Снимаем шелуху с зубцов чеснока, произвольно нарезаем острый перец.

Шаг 5. Прокручиваем томаты через решетку мясорубки, переливаем в кастрюльку.

Шаг 6. В томатную массу добавляем измельченный базилик, оливковое масло, сахар и соль – томим на минимальном нагреве полчаса с момента закипания.

Шаг 7. Забрасываем острый перец и чеснок, перемешиваем и через минуты выключаем огонь.

Шаг 8. Разливаем ароматный соус по стерильным банкам, закатываем и переворачиваем для проверки герметичности вверх дном.

Шаг 9. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Соус «Суго» с томатной пастой на зиму

Соус «Суго» с томатной пастой на зиму – это насыщенный и густой продукт, который готовится из сезонных овощей, а также с использованием таких необычных компонентов, как тростниковый сахарный, бальзамик и базилик – вкусно настолько, что остановиться просто невозможно!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг.

Чеснок – 3 зуб.

Лук – 1 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Перец чили – ½ шт.

Паста томатная – 100 гр.

Базилик – 2 веточки.

Бальзамик – 2 ст.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль – ½ ст.л.

Сахар-песок тростниковый – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На помидорах делаем крестообразные надрезы и на минуту погружаем в кипяток, а затем в ледяную воду. Снимаем кожицу.

Шаг 2. На небольшие произвольные сегменты разрезаем овощи.

Шаг 3. На разогретом оливковом масле прогреваем лук и чеснок, затем добавляем сладкий перец и слегка припускаем компоненты.

Шаг 4. Забрасываем в сотейник помидоры и тушим массу полчаса, посыпаем солью и сахарным песком.

Шаг 5. Дополняем компоненты измельченным базиликом и пастой из томатов, выдерживаем на огне еще 10 минут и пробиваем блендером.

Шаг 6. Однородный соус раскладываем по банкам и после остывания переносим на полку погреба. Приятного аппетита!

Соус «Суго» с чесноком и базиликом на зиму

Соус «Суго» с чесноком и базиликом на зиму – это идеальное дополнение к пицце, пасте или бургерам. Проще говоря, приготовьте классический соус для итальянской кухни и с легкостью разнообразьте ваш привычный рацион, вы определенно приятно удивите своих домочадцев!

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Томаты – 1 кг.

Луковица – 1 шт.

Чеснок – 1 головка.

Базилик – 1 пучок.

Перец чили – по вкусу.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Уксус яблочный – 1 ст.л.

Травы прованские – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом промываем и очищаем овощи, четверть кольцами режем луковицу.

Шаг 2. На разогретом растительном масле подрумяниваем измельченный лук.

Шаг 3. Томаты прокручиваем через мясорубку и переливаем в сотейник, варим 5 минут с момента закипания.

Шаг 4. В томатную массу отправляем пассерованный лук, перец чили и чеснок – перебиваем при помощи погружного блендера.

Шаг 5. Приправляем соус ароматными травами, сахарным песком и солью – перемешиваем и томим еще 10-15 минут.

Шаг 6. Теперь добавляем измельченный базилик, спустя 5 минут вливаем уксус и еще через 5 минут выключаем нагрев.

Шаг 7. Массу распределяем по стерильным банкам и плотно завинчиваем. После остывания заготовки ставим на полку в прохладном помещении. Готовьте и получайте удовольствие!