Соусы на зиму

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Соусы на зиму – это консервация, которую многие кулинары, почему-то не готовят, а очень даже зря. Потому как никакие магазинные альтернативы не идут в сравнение с домашним продуктом, приготовленным из качественных и натуральных продуктов, а также со всей любовью и заботой. Соусы можно заготавливать на основе, как овощей (томаты, сладкий перец), так и фруктов с ягодами (крыжовник, смородина или даже сливы). Открыв баночку, вы сделаете свой обед или ужин невероятно оригинальным, вкусным и ароматным!

Томатный соус из помидоров на зиму

Томатный соус из помидоров на зиму – это универсальная закатка, которую широко используют в кулинарии. Например, этим продуктом можно смело заменить магазинную томатную пасту или сдобрить основу домашней пиццы. Помидоры можете использовать любые, главное – мясистые.

Соусы на зиму

Ингредиенты –+5 порц.

  • Помидоры 700 гр.
  • Томатная паста 1 ст.л.
  • Перец болгарский 100 гр.
  • Чеснок 5 зуб.
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Соль 1 ч.л.
  • Перец чёрный молотый ⅓ ч.л.
  • Масло растительное 3 ст.л.
  • Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 70 мин.

  1. Соусы на зиму

    Как заготовить вкусный соус на зиму? Тщательно промываем овощи и даем им время обсохнуть.

  2. Соусы на зиму

    Томаты разрезаем на дольки и удаляем плодоножки.

  3. Соусы на зиму

    Перекладываем ломтики в блендер и перебиваем до консистенции пюре.

  4. Соусы на зиму

    Переливаем кашицу в тарелку, а в чашу закладываем мякоть перца и очищенные зубцы чеснока – измельчаем.

  5. Соусы на зиму

    Томатную и перечную массу выливаем в кастрюлю, добавляем томатную пасту и растительное масло – кипятим и провариваем на минимальном нагреве до загустения (около 50 минут).

  6. Соусы на зиму

    Затем всыпаем молотый перец, сахарный песок и соль – томим еще 15 минут, вливаем уксус и убираем с конфорки.

  7. Соусы на зиму

    Распределяем аппетитный соус по заранее простерилизованным баночкам и плотно закупориваем их.

  8. Соусы на зиму

    После остывания переносим в кладовую. Приятного аппетита!

Домашний соус «Ткемали» из сливы на зиму

Домашний соус «Ткемали» из сливы на зиму – это традиционная грузинская добавка, которая пользуется огромной популярностью по всему миру. Основным компонентом всегда выступает слива либо алыча, а в качестве добавок используются такие ароматные травы, как кинза, укроп и мята.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Сливы – 1 кг.
  • Кинза – 40 гр.
  • Укроп – 30 гр.
  • Мята – 20 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Перец чили – 10 гр.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Хмели-сунели – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зелень промываем и стряхиваем излишки воды, мелко шинкуем укроп, кинзу и мяту.

Соусы на зиму

Шаг 2. В тарелке с высокими бортиками смешиваем зелень с измельченным перцем чили и чесноком.

Соусы на зиму

Шаг 3. Сливы выкладываем в кастрюлю подходящего размера и полностью заливаем водой, доводим до кипения.

Соусы на зиму

Шаг 4. Сливовую мякоть протираем через сито и выливаем в сотейник.

Соусы на зиму

Шаг 5. К ягодной массе отправляем соль, рубленую зелень, сахарный песок и хмели-сунели.

Соусы на зиму

Шаг 6. Перебиваем составляющие блендером и на медленном пламени доводим до кипения, томим 6-7 минут, периодически помешивая.

Соусы на зиму

Шаг 7. Разливаем соус по стерильным банкам, закатываем и остужаем в перевернутом состоянии.

Соусы на зиму

Шаг 8. Храним в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!

Соусы на зиму

Соус из смородины к мясу на зиму

Соус из смородины к мясу на зиму – это удивительный продукт, который подарит вам истинное гастрономическое наслаждение, благодаря своему оригинальному кисло-сладкому вкусу с пряными нотками, которые оставляют невероятно аппетитное послевкусие. Такой соус идеально подойдет, как к птице, так и к красному мясу.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Смородина красная – 500 гр.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Уксус винный – 50 мл.
  • Корица молотая – ½ ч.л.
  • Перец черный молотый – ¼ ч.л.
  • Перец душистый молотый – ¼ ч.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую смородину перебираем и отделяем от веточек и листьев, складываем в кастрюлю и вливаем ложку воды.

Соусы на зиму

Шаг 2. Помещаем огнеупорную посуду на медленный огонь и, доведя до кипения, варим около 5 минут. Ароматной массе даем немного остыть.

Соусы на зиму

Шаг 3. Вооружаемся погружным блендером и пробиваем массу.

Соусы на зиму

Шаг 4. Всыпаем сахар, перемешиваем и растворяем на минимальном нагреве.

Соусы на зиму

Шаг 5. Добавляем соль и ароматные приправы – мешаем.

Соусы на зиму

Шаг 6. Соус кипятим и добавляем уксус, убираем с плиты.

Соусы на зиму

Шаг 7. Раскладываем массу по банкам и закупориваем металлическими крышками.

Соусы на зиму

Шаг 8. Остывшие заготовки убираем в подвал либо погреб. Готовьте и получайте удовольствие!

Соусы на зиму

Соус «Суго» с базиликом на зиму

Соус «Суго» с базиликом на зиму – это основа итальянской кухни, с добавлением которой готовят пасту, мясной соус болоньезе и, конечно же, пиццу. Для готовки нам потребуются мясистые и спелые томаты, которые прекрасно гармонируют со стеблями сельдерея и листиками ароматного базилика.

Время готовки – 3 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 4,5 кг.
  • Стебель сельдерея – 1 шт.
  • Морковка – 2 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Базилик – 2 веточки.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем лук, стебель сельдерея и морковку от шелухи и кожуры, ополаскиваем и нарезаем небольшими ломтиками.

Соусы на зиму

Шаг 2. В кастрюле нагреваем оливковое масло и в течение 5 минут пассеруем овощи.

Соусы на зиму

Шаг 3. По истечении времени, к зажарке забрасываем четвертинки помидор, перемешиваем и провариваем 60 минут с момента закипания.

Соусы на зиму

Шаг 4. За время тепловой обработки, овощи превращаются в пюре.

Соусы на зиму

Шаг 5. Протираем овощное пюре через сито с мелкими отверстиями и возвращаем на конфорку – томим еще 2 часа до густоты.

Соусы на зиму

Шаг 6. Затем добавляем соль и листочки базилика. Расфасовываем ароматный соус по стерильным баночкам и сразу же закатываем. Остужаем и убираем в место хранения. Приятного аппетита!

Соусы на зиму

Соус из крыжовника к мясу

Соус из крыжовника к мясу – это оригинальный продукт, который полностью изменит ваше представление о том, что сладкие ягоды не сочетаются с основными блюдами. Для гармоничного вкуса нам потребуются такие ароматные специи, как гвоздика, сладкая паприка и кориандр.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Крыжовник – 350 гр.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Перец острый стручковый – ¼ шт.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 2-3 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Кориандр – по вкусу.
  • Паприка сладкая молотая – по вкусу.
  • Гвоздика – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Соусы на зиму

Шаг 2. Хорошенько промываем ягоды, избавляемся от веточек и хвостиков.

Соусы на зиму

Шаг 3. Измельчаем крыжовник при помощи кухонного комбайна либо блендера.

Соусы на зиму

Шаг 4. Очищенный чеснок и горький перец произвольно нарезаем.

Соусы на зиму

Шаг 5. Чеснок, зелень и перец выкладываем к ягодной массе и снова измельчаем до однородности.

Соусы на зиму

Шаг 6. Выливаем массу в кастрюлю, вводим подсолнечное масло.

Соусы на зиму

Шаг 7. Следом всыпаем соль, сахарный песок и приправы – перемешиваем.

Соусы на зиму

Шаг 8. Провариваем соус на протяжении 30 минут после закипания, вливаем уксус и убираем с плиты.

Соусы на зиму

Шаг 9. Раскладываем по стерилизованным банкам и ставим на крышки до полного остывания. Приятного аппетита!

Соусы на зиму

Соус «Песто» в домашних условиях на зиму

Соус «Песто» в домашних условиях на зиму – это ароматное и полезное дополнение к различным кушаньям, которое сможет приготовить абсолютно каждый! Так как составляющие не поддаются никакой термической обработке и остаются «сырыми», то хранить такую заготовку следует на полке холодильной камеры.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Базилик – 1 пучок.
  • Орехи кедровые – 100 гр.
  • Масло оливковое – 120 мл.
  • Лимон – ½ шт.
  • Чеснок – 2-4 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Базилик ополаскиваем под струей воды и отделяем листочки от стеблей.

Соусы на зиму

Шаг 2. Очищаем зубчики жгучего чеснока.

Соусы на зиму

Шаг 3. Выдавливаем сок из цитрусового фрукта.

Соусы на зиму

Шаг 4. Все вышеупомянутые компоненты, включая орехи, пробиваем блендером с добавлением молотого перца и соли.

Соусы на зиму

Шаг 5. Раскладываем ароматный «песто» по чистым и сухим банкам, сверху поливаем оливковым маслом.

Соусы на зиму

Шаг 6. Убираем на полку морозильной камеры. Приятного аппетита!

Соусы на зиму

Краснодарский соус в домашних условиях

Краснодарский соус в домашних условиях – это ароматный и вкусный продукт, который готовится исключительно из простых и доступных компонентов. Особую изюминку» придают кисло-сладкие яблоки, которые добавляют не только оригинальности вкуса, но и являются натуральным загустителем.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1 кг.
  • Яблоки – 300 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сахар-песок – ½ ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Уксус 9% – 25 мл.
  • Перец душистый горошком – 5 шт.
  • Перец черный горошком – 5 шт.
  • Корица – 1 палочка.
  • Гвоздика – 2 бутона.
  • Орех мускатный молотый – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помидоры ополаскиваем и обсушиваем при помощи бумажных полотенец, вырезаем плодоножки, мякоть режем дольками.

Соусы на зиму

Шаг 2. Аналогично поступаем яблоками.

Соусы на зиму

Шаг 3. Перекладываем ломтики томатов и яблок в кастрюльку подходящего размера.

Соусы на зиму

Шаг 4. Прикрываем емкость крышкой и доводим до кипения, убавляем нагрев и тушим 20-25 минут до мягкости. Вводим специи: палочку корицы, мускатный орех, горошины перца и гвоздику. Томим еще 10 минут.

Соусы на зиму

Шаг 5. Затем протираем смесь через мелкое сито.

Соусы на зиму

Шаг 6. Однородный состав возвращаем в жаропрочную посуду, солим и добавляем сахар.

Соусы на зиму

Шаг 7. Сдабриваем соус чесноком, пропущенным через пресс, и выдерживаем на медленном огне еще 15 минут.

Соусы на зиму

Шаг 8. Пробиваем компоненты блендером, вливаем уксус и доводим до кипения – сразу же выключаем нагрев.

Соусы на зиму

Шаг 9. Разливаем соус по стерильным банкам и плотно завинчиваем. После остывания убираем в погреб. Приятного аппетита!

Соусы на зиму

Соус «Сацебели» на зиму

Соус «Сацебели» на зиму готовится просто и быстро, а главное – результат всегда получается ошеломительным! Открыв баночку с таким соусом, вы сможете кардинально разнообразить ваш привычный рацион и придать обычным блюдам совершенно новый вкус.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2,6 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 3,5 кг.
  • Перец болгарский – 1 кг.
  • Лук – 600 гр.
  • Чеснок – 100 гр.
  • Соль – 1,5 ст.л.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Масло подсолнечное – 150 мл.
  • Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
  • Хмели-сунели – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем сладкий перец, луковицы и зубки чеснока – произвольно нарезаем.

Соусы на зиму

Шаг 2. Подготовленные овощи, а также томаты, перекручиваем через мясорубку и помещаем на медленный огонь.

Соусы на зиму

Шаг 3. Как только масса закипела – сверху кладем сито и убираем излишки сока, эта манипуляция сократит время приготовления.

Соусы на зиму

Шаг 4. Далее дополняем состав растительным маслом, сахаром, солью и хмели-сунели – томим еще 20 минут.

Соусы на зиму

Шаг 5. По истечении времени, забрасываем мелко нарубленный чеснок, перемешиваем и выдерживаем на огне еще 5 минут.

Соусы на зиму

Шаг 6. Выключаем огонь и вмешиваем столовую ложку уксуса.

Соусы на зиму

Шаг 7. Разливаем соус по стерилизованным банкам и плотно завинчиваем их. Ставим на крышки и накрываем одеялом на сутки. Приятного аппетита!

Соусы на зиму

Соус из помидоров и болгарского перца на зиму

Соус из помидоров и болгарского перца на зиму, дополненный ароматным базиликом и кинзой – это безумно вкусная заготовка, которая будет радовать вас на протяжении всех холодных месяцев. Процесс готовки не займет много вашего свободного времени, а итоговый результат приведет в восторг!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Томаты – 1,5 кг.
  • Лук – 500 гр.
  • Перец болгарский – 700 гр.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Базилик зеленый – 1 пучок.
  • Базилик фиолетовый – 1 пучок.
  • Кинза – по вкусу.
  • Укроп – по вкусу.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Соль – 1,5 ст.л.
  • Масло растительное – 80 мл.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи промываем и обсушиваем. Очищаем лук, пропускаем его через мясорубку вместе с помидорами.

Соусы на зиму

Шаг 2. Болгарский перец произвольно разрезаем, удаляем семена и перегородки, также измельчаем.

Соусы на зиму

Шаг 3. Переливаем массу в кастрюлю (чеснок пока что не трогаем), доводим до кипения и варим 30 минут. Добавляем растительное масло, соль и сахар.

Соусы на зиму

Шаг 4. Не теряя времени, мелко шинкуем зелень.

Соусы на зиму

Шаг 5. В соус забрасываем зелень и измельченный через чесночницу чеснок, провариваем еще 20 минут и вмешиваем уксус. Расфасовываем ароматный продукт по заранее простерилизованным баночкам и остужаем в перевернутом виде под толстым одеялом.

Соусы на зиму

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Соусы на зиму

Соус из алычи на зиму

Соус из алычи на зиму – это оригинальная и очень вкусная консервация, для готовки которой подойдет, как красная, так и желтая ягоды. Для баланса вкуса нам также потребуется сладкий перец и чеснок, специи вы можете регулировать по вашему усмотрению и добавлять те, которые нравятся.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Алыча – 3 кг.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Перец болгарский – 2-3 шт.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Соль – 1-2 ст.л.
  • Смесь перцев молотая – 1 ст.л.
  • Кориандр молотый – 1 ч.л.
  • Специи – по вкусу.
  • Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую алычу выкладываем в кастрюлю и вливаем 100 миллилитров воды.

Соусы на зиму

Шаг 2. Томим на медленном пламени в течение 20 минут.

Соусы на зиму

Шаг 3. Протираем массу через сито с мелкими отверстиями.

Соусы на зиму

Шаг 4. Измельчаем мякоть сладкого перца и высыпаем в емкость к фруктовой кашице.

Соусы на зиму

Шаг 5. Приправляем сахарным песком, солью и смесью перцев.

Соусы на зиму

Шаг 6. Томим около 15 минут.

Соусы на зиму

Шаг 7. Вводим оставшиеся специи и пробиваем массу блендером до однородной и гладкой консистенции.

Соусы на зиму

Шаг 8. Соус кипятим, сдабриваем рубленым чесноком и убираем с конфорки.

Соусы на зиму

Шаг 9. Разливаем продукт по стерильным банкам, переворачиваем вверх дном и укутываем в одеяло на 24 часа. Храним в прохладном помещении. Приятного аппетита!

Соусы на зиму

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