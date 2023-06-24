Соусы на зиму – это консервация, которую многие кулинары, почему-то не готовят, а очень даже зря. Потому как никакие магазинные альтернативы не идут в сравнение с домашним продуктом, приготовленным из качественных и натуральных продуктов, а также со всей любовью и заботой. Соусы можно заготавливать на основе, как овощей (томаты, сладкий перец), так и фруктов с ягодами (крыжовник, смородина или даже сливы). Открыв баночку, вы сделаете свой обед или ужин невероятно оригинальным, вкусным и ароматным!

Томатный соус из помидоров на зиму

Томатный соус из помидоров на зиму – это универсальная закатка, которую широко используют в кулинарии. Например, этим продуктом можно смело заменить магазинную томатную пасту или сдобрить основу домашней пиццы. Помидоры можете использовать любые, главное – мясистые.

Ингредиенты –+5 порц.

Помидоры 700 гр.

Томатная паста 1 ст.л.

Перец болгарский 100 гр.

Чеснок 5 зуб.

Сахар-песок 1 ст.л.

Соль 1 ч.л.

Перец чёрный молотый ⅓ ч.л.

Масло растительное 3 ст.л.

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 70 мин.

Как заготовить вкусный соус на зиму? Тщательно промываем овощи и даем им время обсохнуть. Томаты разрезаем на дольки и удаляем плодоножки. Перекладываем ломтики в блендер и перебиваем до консистенции пюре. Переливаем кашицу в тарелку, а в чашу закладываем мякоть перца и очищенные зубцы чеснока – измельчаем. Томатную и перечную массу выливаем в кастрюлю, добавляем томатную пасту и растительное масло – кипятим и провариваем на минимальном нагреве до загустения (около 50 минут). Затем всыпаем молотый перец, сахарный песок и соль – томим еще 15 минут, вливаем уксус и убираем с конфорки. Распределяем аппетитный соус по заранее простерилизованным баночкам и плотно закупориваем их. После остывания переносим в кладовую. Приятного аппетита!

Домашний соус «Ткемали» из сливы на зиму

Домашний соус «Ткемали» из сливы на зиму – это традиционная грузинская добавка, которая пользуется огромной популярностью по всему миру. Основным компонентом всегда выступает слива либо алыча, а в качестве добавок используются такие ароматные травы, как кинза, укроп и мята.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Сливы – 1 кг.

Кинза – 40 гр.

Укроп – 30 гр.

Мята – 20 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Перец чили – 10 гр.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 2 ч.л.

Хмели-сунели – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зелень промываем и стряхиваем излишки воды, мелко шинкуем укроп, кинзу и мяту.

Шаг 2. В тарелке с высокими бортиками смешиваем зелень с измельченным перцем чили и чесноком.

Шаг 3. Сливы выкладываем в кастрюлю подходящего размера и полностью заливаем водой, доводим до кипения.

Шаг 4. Сливовую мякоть протираем через сито и выливаем в сотейник.

Шаг 5. К ягодной массе отправляем соль, рубленую зелень, сахарный песок и хмели-сунели.

Шаг 6. Перебиваем составляющие блендером и на медленном пламени доводим до кипения, томим 6-7 минут, периодически помешивая.

Шаг 7. Разливаем соус по стерильным банкам, закатываем и остужаем в перевернутом состоянии.

Шаг 8. Храним в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!

Соус из смородины к мясу на зиму

Соус из смородины к мясу на зиму – это удивительный продукт, который подарит вам истинное гастрономическое наслаждение, благодаря своему оригинальному кисло-сладкому вкусу с пряными нотками, которые оставляют невероятно аппетитное послевкусие. Такой соус идеально подойдет, как к птице, так и к красному мясу.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Смородина красная – 500 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Уксус винный – 50 мл.

Корица молотая – ½ ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Перец душистый молотый – ¼ ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую смородину перебираем и отделяем от веточек и листьев, складываем в кастрюлю и вливаем ложку воды.

Шаг 2. Помещаем огнеупорную посуду на медленный огонь и, доведя до кипения, варим около 5 минут. Ароматной массе даем немного остыть.

Шаг 3. Вооружаемся погружным блендером и пробиваем массу.

Шаг 4. Всыпаем сахар, перемешиваем и растворяем на минимальном нагреве.

Шаг 5. Добавляем соль и ароматные приправы – мешаем.

Шаг 6. Соус кипятим и добавляем уксус, убираем с плиты.

Шаг 7. Раскладываем массу по банкам и закупориваем металлическими крышками.

Шаг 8. Остывшие заготовки убираем в подвал либо погреб. Готовьте и получайте удовольствие!

Соус «Суго» с базиликом на зиму

Соус «Суго» с базиликом на зиму – это основа итальянской кухни, с добавлением которой готовят пасту, мясной соус болоньезе и, конечно же, пиццу. Для готовки нам потребуются мясистые и спелые томаты, которые прекрасно гармонируют со стеблями сельдерея и листиками ароматного базилика.

Время готовки – 3 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Помидоры – 4,5 кг.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Морковка – 2 шт.

Луковица – 1 шт.

Базилик – 2 веточки.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем лук, стебель сельдерея и морковку от шелухи и кожуры, ополаскиваем и нарезаем небольшими ломтиками.

Шаг 2. В кастрюле нагреваем оливковое масло и в течение 5 минут пассеруем овощи.

Шаг 3. По истечении времени, к зажарке забрасываем четвертинки помидор, перемешиваем и провариваем 60 минут с момента закипания.

Шаг 4. За время тепловой обработки, овощи превращаются в пюре.

Шаг 5. Протираем овощное пюре через сито с мелкими отверстиями и возвращаем на конфорку – томим еще 2 часа до густоты.

Шаг 6. Затем добавляем соль и листочки базилика. Расфасовываем ароматный соус по стерильным баночкам и сразу же закатываем. Остужаем и убираем в место хранения. Приятного аппетита!

Соус из крыжовника к мясу

Соус из крыжовника к мясу – это оригинальный продукт, который полностью изменит ваше представление о том, что сладкие ягоды не сочетаются с основными блюдами. Для гармоничного вкуса нам потребуются такие ароматные специи, как гвоздика, сладкая паприка и кориандр.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Крыжовник – 350 гр.

Чеснок – 4 зуб.

Перец острый стручковый – ¼ шт.

Зелень – 1 пучок.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Сахар-песок – 2-3 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Кориандр – по вкусу.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Гвоздика – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Хорошенько промываем ягоды, избавляемся от веточек и хвостиков.

Шаг 3. Измельчаем крыжовник при помощи кухонного комбайна либо блендера.

Шаг 4. Очищенный чеснок и горький перец произвольно нарезаем.

Шаг 5. Чеснок, зелень и перец выкладываем к ягодной массе и снова измельчаем до однородности.

Шаг 6. Выливаем массу в кастрюлю, вводим подсолнечное масло.

Шаг 7. Следом всыпаем соль, сахарный песок и приправы – перемешиваем.

Шаг 8. Провариваем соус на протяжении 30 минут после закипания, вливаем уксус и убираем с плиты.

Шаг 9. Раскладываем по стерилизованным банкам и ставим на крышки до полного остывания. Приятного аппетита!

Соус «Песто» в домашних условиях на зиму

Соус «Песто» в домашних условиях на зиму – это ароматное и полезное дополнение к различным кушаньям, которое сможет приготовить абсолютно каждый! Так как составляющие не поддаются никакой термической обработке и остаются «сырыми», то хранить такую заготовку следует на полке холодильной камеры.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Базилик – 1 пучок.

Орехи кедровые – 100 гр.

Масло оливковое – 120 мл.

Лимон – ½ шт.

Чеснок – 2-4 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Базилик ополаскиваем под струей воды и отделяем листочки от стеблей.

Шаг 2. Очищаем зубчики жгучего чеснока.

Шаг 3. Выдавливаем сок из цитрусового фрукта.

Шаг 4. Все вышеупомянутые компоненты, включая орехи, пробиваем блендером с добавлением молотого перца и соли.

Шаг 5. Раскладываем ароматный «песто» по чистым и сухим банкам, сверху поливаем оливковым маслом.

Шаг 6. Убираем на полку морозильной камеры. Приятного аппетита!

Краснодарский соус в домашних условиях

Краснодарский соус в домашних условиях – это ароматный и вкусный продукт, который готовится исключительно из простых и доступных компонентов. Особую изюминку» придают кисло-сладкие яблоки, которые добавляют не только оригинальности вкуса, но и являются натуральным загустителем.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг.

Яблоки – 300 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Сахар-песок – ½ ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Уксус 9% – 25 мл.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Перец черный горошком – 5 шт.

Корица – 1 палочка.

Гвоздика – 2 бутона.

Орех мускатный молотый – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помидоры ополаскиваем и обсушиваем при помощи бумажных полотенец, вырезаем плодоножки, мякоть режем дольками.

Шаг 2. Аналогично поступаем яблоками.

Шаг 3. Перекладываем ломтики томатов и яблок в кастрюльку подходящего размера.

Шаг 4. Прикрываем емкость крышкой и доводим до кипения, убавляем нагрев и тушим 20-25 минут до мягкости. Вводим специи: палочку корицы, мускатный орех, горошины перца и гвоздику. Томим еще 10 минут.

Шаг 5. Затем протираем смесь через мелкое сито.

Шаг 6. Однородный состав возвращаем в жаропрочную посуду, солим и добавляем сахар.

Шаг 7. Сдабриваем соус чесноком, пропущенным через пресс, и выдерживаем на медленном огне еще 15 минут.

Шаг 8. Пробиваем компоненты блендером, вливаем уксус и доводим до кипения – сразу же выключаем нагрев.

Шаг 9. Разливаем соус по стерильным банкам и плотно завинчиваем. После остывания убираем в погреб. Приятного аппетита!

Соус «Сацебели» на зиму

Соус «Сацебели» на зиму готовится просто и быстро, а главное – результат всегда получается ошеломительным! Открыв баночку с таким соусом, вы сможете кардинально разнообразить ваш привычный рацион и придать обычным блюдам совершенно новый вкус.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2,6 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 3,5 кг.

Перец болгарский – 1 кг.

Лук – 600 гр.

Чеснок – 100 гр.

Соль – 1,5 ст.л.

Сахар-песок – 100 гр.

Масло подсолнечное – 150 мл.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Хмели-сунели – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем сладкий перец, луковицы и зубки чеснока – произвольно нарезаем.

Шаг 2. Подготовленные овощи, а также томаты, перекручиваем через мясорубку и помещаем на медленный огонь.

Шаг 3. Как только масса закипела – сверху кладем сито и убираем излишки сока, эта манипуляция сократит время приготовления.

Шаг 4. Далее дополняем состав растительным маслом, сахаром, солью и хмели-сунели – томим еще 20 минут.

Шаг 5. По истечении времени, забрасываем мелко нарубленный чеснок, перемешиваем и выдерживаем на огне еще 5 минут.

Шаг 6. Выключаем огонь и вмешиваем столовую ложку уксуса.

Шаг 7. Разливаем соус по стерилизованным банкам и плотно завинчиваем их. Ставим на крышки и накрываем одеялом на сутки. Приятного аппетита!

Соус из помидоров и болгарского перца на зиму

Соус из помидоров и болгарского перца на зиму, дополненный ароматным базиликом и кинзой – это безумно вкусная заготовка, которая будет радовать вас на протяжении всех холодных месяцев. Процесс готовки не займет много вашего свободного времени, а итоговый результат приведет в восторг!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Томаты – 1,5 кг.

Лук – 500 гр.

Перец болгарский – 700 гр.

Чеснок – 1 головка.

Базилик зеленый – 1 пучок.

Базилик фиолетовый – 1 пучок.

Кинза – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 1,5 ст.л.

Масло растительное – 80 мл.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи промываем и обсушиваем. Очищаем лук, пропускаем его через мясорубку вместе с помидорами.

Шаг 2. Болгарский перец произвольно разрезаем, удаляем семена и перегородки, также измельчаем.

Шаг 3. Переливаем массу в кастрюлю (чеснок пока что не трогаем), доводим до кипения и варим 30 минут. Добавляем растительное масло, соль и сахар.

Шаг 4. Не теряя времени, мелко шинкуем зелень.

Шаг 5. В соус забрасываем зелень и измельченный через чесночницу чеснок, провариваем еще 20 минут и вмешиваем уксус. Расфасовываем ароматный продукт по заранее простерилизованным баночкам и остужаем в перевернутом виде под толстым одеялом.

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Соус из алычи на зиму

Соус из алычи на зиму – это оригинальная и очень вкусная консервация, для готовки которой подойдет, как красная, так и желтая ягоды. Для баланса вкуса нам также потребуется сладкий перец и чеснок, специи вы можете регулировать по вашему усмотрению и добавлять те, которые нравятся.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Алыча – 3 кг.

Чеснок – по вкусу.

Перец болгарский – 2-3 шт.

Сахар-песок – 1 ст.

Соль – 1-2 ст.л.

Смесь перцев молотая – 1 ст.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Специи – по вкусу.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую алычу выкладываем в кастрюлю и вливаем 100 миллилитров воды.

Шаг 2. Томим на медленном пламени в течение 20 минут.

Шаг 3. Протираем массу через сито с мелкими отверстиями.

Шаг 4. Измельчаем мякоть сладкого перца и высыпаем в емкость к фруктовой кашице.

Шаг 5. Приправляем сахарным песком, солью и смесью перцев.

Шаг 6. Томим около 15 минут.

Шаг 7. Вводим оставшиеся специи и пробиваем массу блендером до однородной и гладкой консистенции.

Шаг 8. Соус кипятим, сдабриваем рубленым чесноком и убираем с конфорки.

Шаг 9. Разливаем продукт по стерильным банкам, переворачиваем вверх дном и укутываем в одеяло на 24 часа. Храним в прохладном помещении. Приятного аппетита!