Союз архитекторов Севастополя предлагает приостановить стройку на мысе Хрустальном. Соответствующее сообщение появилось на сайте объединения. Поводом к очередному обращению севастопольских специалистов стало объявление властями города конкурса на разработку концепции облика мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 гг.».

По плану, Пантеон Славы должен расположится между памятниками «Штык и Парус» и «Солдату и Матросу». Члены регионального Союза архитекторов, в свою очередь, настаивают на необходимости разработать программу конкурса с учётом поручения Президента России от 7 сентября 2017 года по созданию на мысе Хрустальном городского парка с Мемориальным комплексом Защитникам Севастополя.

При этом, территория проектирования должна охватить весь участок между Артиллерийской и Карантинной бухтами и обязательно учитывать предложения по развитию транспортных и пешеходных связей в этом районе. Однако, стоит помнить, что рассматриваемая местность входит в границы исторического поселения с объектами культурного наследия. Также необходимо учесть расположенные в округе памятники и существующие постройки: здания Морского гидрофизического института и корпус Института биологии южных морей, батареи №9 и №10, яхт-клуб и линию сухопутной обороны 1854-1855 годов. Архитекторы настаивают на подготовке решений по устранению диссонирующей застройки и использованию фундаментов строящихся объектов «культурного кластера». Здесь, видимо, речь идёт о стремительно растущем корпусе Академии хореографии и гигантском котловане под Театр оперы и балета, а также первом появившемся здесь здании – жилом доме, как заявляется – общежитии «для будущих сотрудников» учреждений.